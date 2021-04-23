SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu: Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konulduManisaspor 1 - 2 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu1877 Alemdağ Spor 1 - 2 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuPayasspor 1 - 3 Diyarbekir Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBelediye Derince Spor 1 - 2 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 3 - 1 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuNevşehir Belediye Spor 0 - 0 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuArtvin Hopaspor 2 - 2 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuFethiyespor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021SezonuKaraman Belediyespor, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Elazığ Karakoçan, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Elazığ Karakoçan, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Yalovaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Elazığ Karakoçan, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Yalovaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Yalovaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  32. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Yalovaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Elazığ Karakoçan - Yalovaspor maçının skoru ne oldu?

Elazığ Karakoçan, Yalovaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Elazığ Karakoçan Yalovaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Elazığ Karakoçan Yalovaspor Maçının Hakemleri
Tolga Sancak(hakem), Bülent Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Zafer Gayretli(2. Yardımcı Hakem), Salih Soydan(dördüncü Hakem)

ELAZIĞ KARAKOÇANElazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11
1. Ömer Kavurkacı, 4. Arif Boynuuzun, 22. Burak Altıngök, 42. Muhammed Sak, 61. Kaan Güdü, 72. Umutcan Topalcı, 77. Ferhat Canlı, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya, 97. Ahmet Can Arık, 99. Burak Kavlak

Yedekler
16. Duhan Çağlar Akdağ, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 37. Ömer Faruk Acı, 67. Ahmet Fatih Uzun, 71. Berkay Emre Sarısu, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen

Teknik Sorumlu
Ender Çınar

Goller
Burak Altıngök,56.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Seyid Ahmet Han 89.dk

Oyundan Çıkanlar
Muhammed Sak 46.dk, Ahmet Can Arık 46.dk, Burak Kavlak 90+2.dk, Arif Boynuuzun 46.dk, Umutcan Topalcı 65.dk

Oyuna Girenler
Hüseyin Fıstıkcı 46.dk, Semih Ekmen 46.dk, Berkay Emre Sarısu 90+2.dk, Fatih Kızılay 46.dk, Ömer Faruk Acı 65.dk

YALOVASPORYalovaspor

Yalovaspor İlk 11
25. Kaan Parıltan, 19. Ferit Erişçi, 21. Ferat Yaşar, 24. Burak Turan, 28. Batuhan Eren, 44. Hasan Akdemir, 6. Yunus Emre Aydemir, 57. Sinan Uzun, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 97. İbrahim Anıl Tekeli, 99. Yusuf Akdemir

Yedekler
1. Ahmet Pekgöz, 75. Doğan Zincir, 18. Egemen Baysal, 91. Fazlı Ayan

Teknik Sorumlu
Bayram Fettah Koçgündüz

Goller
Yusuf Akdemir,17.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Sinan Uzun 62.dk, Kırmızı Kart Kaan Parıltan 78.dk

Oyundan Çıkanlar
Sinan Uzun 79.dk, Burak Turan 76.dk, Yusuf Akdemir 75.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Pekgöz 79.dk, Doğan Zincir 76.dk, Fazlı Ayan 75.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor30199260276633
2Esenler Erokspor30187556236133
3İçel İdmanyurdu Spor30149739245115
4Çatalcaspor30121083329464
5Isparta 32 Spor301281045344411
6Çarşambaspor301111837274410
7Şile Yıldızspor3111911373842-1
8Karşıyaka3011712343840-4
9Erbaaspor3011613283139-3
10Batman Petrolspor309129232639-3
11Osmaniyespor FK30118113230412
12Elazığ Karakoçan FK308139313437-3
13Altındağspor3091011283237-4
14Cizrespor3061212265130-25
15Arhavispor306915204227-22
16Gölcükspor307518223926-17
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

18.04.2021Elazığ Belediyespor Yalovaspor
18.04.2021Erokspor Çatalcaspor
21.04.2021Elazığ Karakoçan FK1-1Yalovaspor
21.04.2021Altındağspor4-2Karşıyaka
21.04.2021Osmaniyespor FK1-1Somaspor
21.04.2021Erbaaspor0-0Çarşambaspor
21.04.2021Esenler Erokspor3-1Çatalcaspor
21.04.2021Gölcükspor1-1Cizrespor
21.04.2021Isparta 32 Spor4-0Arhavispor
21.04.2021Şile Yıldızspor0-1Batman Petrolspor
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT