2020-2021 Elazığ Karakoçan, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Yalovaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Yalovaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Yalovaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Elazığ Karakoçan - Yalovaspor maçının skoru ne oldu? Elazığ Karakoçan, Yalovaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Elazığ Karakoçan Yalovaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Elazığ Karakoçan Yalovaspor Maçının Hakemleri

Tolga Sancak(hakem), Bülent Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Zafer Gayretli(2. Yardımcı Hakem), Salih Soydan(dördüncü Hakem)

Elazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11

1. Ömer Kavurkacı, 4. Arif Boynuuzun, 22. Burak Altıngök, 42. Muhammed Sak, 61. Kaan Güdü, 72. Umutcan Topalcı, 77. Ferhat Canlı, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya, 97. Ahmet Can Arık, 99. Burak Kavlak



Yedekler

16. Duhan Çağlar Akdağ, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 37. Ömer Faruk Acı, 67. Ahmet Fatih Uzun, 71. Berkay Emre Sarısu, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen



Teknik Sorumlu

Ender Çınar



Goller

Burak Altıngök,56.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Seyid Ahmet Han 89.dk



Oyundan Çıkanlar

Muhammed Sak 46.dk, Ahmet Can Arık 46.dk, Burak Kavlak 90+2.dk, Arif Boynuuzun 46.dk, Umutcan Topalcı 65.dk



Oyuna Girenler

Hüseyin Fıstıkcı 46.dk, Semih Ekmen 46.dk, Berkay Emre Sarısu 90+2.dk, Fatih Kızılay 46.dk, Ömer Faruk Acı 65.dk

Yalovaspor

Yalovaspor İlk 11

25. Kaan Parıltan, 19. Ferit Erişçi, 21. Ferat Yaşar, 24. Burak Turan, 28. Batuhan Eren, 44. Hasan Akdemir, 6. Yunus Emre Aydemir, 57. Sinan Uzun, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 97. İbrahim Anıl Tekeli, 99. Yusuf Akdemir



Yedekler

1. Ahmet Pekgöz, 75. Doğan Zincir, 18. Egemen Baysal, 91. Fazlı Ayan



Teknik Sorumlu

Bayram Fettah Koçgündüz



Goller

Yusuf Akdemir,17.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Sinan Uzun 62.dk, Kırmızı Kart Kaan Parıltan 78.dk



Oyundan Çıkanlar

Sinan Uzun 79.dk, Burak Turan 76.dk, Yusuf Akdemir 75.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Pekgöz 79.dk, Doğan Zincir 76.dk, Fazlı Ayan 75.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 30 19 9 2 60 27 66 33 2 Esenler Erokspor 30 18 7 5 56 23 61 33 3 İçel İdmanyurdu Spor 30 14 9 7 39 24 51 15 4 Çatalcaspor 30 12 10 8 33 29 46 4 5 Isparta 32 Spor 30 12 8 10 45 34 44 11 6 Çarşambaspor 30 11 11 8 37 27 44 10 7 Şile Yıldızspor 31 11 9 11 37 38 42 -1 8 Karşıyaka 30 11 7 12 34 38 40 -4 9 Erbaaspor 30 11 6 13 28 31 39 -3 10 Batman Petrolspor 30 9 12 9 23 26 39 -3 11 Osmaniyespor FK 30 11 8 11 32 30 41 2 12 Elazığ Karakoçan FK 30 8 13 9 31 34 37 -3 13 Altındağspor 30 9 10 11 28 32 37 -4 14 Cizrespor 30 6 12 12 26 51 30 -25 15 Arhavispor 30 6 9 15 20 42 27 -22 16 Gölcükspor 30 7 5 18 22 39 26 -17 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

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