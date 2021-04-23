2020-2021 Elazığ Karakoçan, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Yalovaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Elazığ Karakoçan, Yalovaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Elazığ Karakoçan ve Yalovaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Elazığ Karakoçan sahasında Yalovaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Elazığ Karakoçan - Yalovaspor maçının skoru ne oldu?
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Elazığ Karakoçan Yalovaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ - Elazığ Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Elazığ Karakoçan Yalovaspor Maçının Hakemleri
Tolga Sancak(hakem), Bülent Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Zafer Gayretli(2. Yardımcı Hakem), Salih Soydan(dördüncü Hakem)
Elazığ Karakoçan İlk 11
1. Ömer Kavurkacı, 4. Arif Boynuuzun, 22. Burak Altıngök, 42. Muhammed Sak, 61. Kaan Güdü, 72. Umutcan Topalcı, 77. Ferhat Canlı, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya, 97. Ahmet Can Arık, 99. Burak Kavlak
Yedekler
16. Duhan Çağlar Akdağ, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 37. Ömer Faruk Acı, 67. Ahmet Fatih Uzun, 71. Berkay Emre Sarısu, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen
Teknik Sorumlu
Ender Çınar
Goller
Burak Altıngök,56.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Seyid Ahmet Han 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammed Sak 46.dk, Ahmet Can Arık 46.dk, Burak Kavlak 90+2.dk, Arif Boynuuzun 46.dk, Umutcan Topalcı 65.dk
Oyuna Girenler
Hüseyin Fıstıkcı 46.dk, Semih Ekmen 46.dk, Berkay Emre Sarısu 90+2.dk, Fatih Kızılay 46.dk, Ömer Faruk Acı 65.dk
Yalovaspor İlk 11
25. Kaan Parıltan, 19. Ferit Erişçi, 21. Ferat Yaşar, 24. Burak Turan, 28. Batuhan Eren, 44. Hasan Akdemir, 6. Yunus Emre Aydemir, 57. Sinan Uzun, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 97. İbrahim Anıl Tekeli, 99. Yusuf Akdemir
Yedekler
1. Ahmet Pekgöz, 75. Doğan Zincir, 18. Egemen Baysal, 91. Fazlı Ayan
Teknik Sorumlu
Bayram Fettah Koçgündüz
Goller
Yusuf Akdemir,17.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Sinan Uzun 62.dk, Kırmızı Kart Kaan Parıltan 78.dk
Oyundan Çıkanlar
Sinan Uzun 79.dk, Burak Turan 76.dk, Yusuf Akdemir 75.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Pekgöz 79.dk, Doğan Zincir 76.dk, Fazlı Ayan 75.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|30
|19
|9
|2
|60
|27
|66
|33
|2
|Esenler Erokspor
|30
|18
|7
|5
|56
|23
|61
|33
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|30
|14
|9
|7
|39
|24
|51
|15
|4
|Çatalcaspor
|30
|12
|10
|8
|33
|29
|46
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|30
|12
|8
|10
|45
|34
|44
|11
|6
|Çarşambaspor
|30
|11
|11
|8
|37
|27
|44
|10
|7
|Şile Yıldızspor
|31
|11
|9
|11
|37
|38
|42
|-1
|8
|Karşıyaka
|30
|11
|7
|12
|34
|38
|40
|-4
|9
|Erbaaspor
|30
|11
|6
|13
|28
|31
|39
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|30
|9
|12
|9
|23
|26
|39
|-3
|11
|Osmaniyespor FK
|30
|11
|8
|11
|32
|30
|41
|2
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|30
|8
|13
|9
|31
|34
|37
|-3
|13
|Altındağspor
|30
|9
|10
|11
|28
|32
|37
|-4
|14
|Cizrespor
|30
|6
|12
|12
|26
|51
|30
|-25
|15
|Arhavispor
|30
|6
|9
|15
|20
|42
|27
|-22
|16
|Gölcükspor
|30
|7
|5
|18
|22
|39
|26
|-17
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|18.04.2021
|Elazığ Belediyespor
|Yalovaspor
|18.04.2021
|Erokspor
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Yalovaspor
|21.04.2021
|Altındağspor
|4-2
|Karşıyaka
|21.04.2021
|Osmaniyespor FK
|1-1
|Somaspor
|21.04.2021
|Erbaaspor
|0-0
|Çarşambaspor
|21.04.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Gölcükspor
|1-1
|Cizrespor
|21.04.2021
|Isparta 32 Spor
|4-0
|Arhavispor
|21.04.2021
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Batman Petrolspor