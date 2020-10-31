2020-2021 Elazığspor, Eyüpspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Elazığspor, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Elazığspor ve Eyüpspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Elazığspor sahasında Eyüpspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Elazığspor - Eyüpspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Demokrat Özgür Güneş(hakem), Mert Türk(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Coşar(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Ziya Gündüz(dördüncü Hakem)

Elazığspor

Elazığspor İlk 11

95. Ahmet Doğan, 4. Onur Alsu, 5. Ömer Faruk Aydemir, 7. Murat Ceylan, 8. Kadir Bekmezci, 17. Ömer Yıldız, 19. Selim Enes Özeren, 20. Cengizhan Akgün, 22. Tufan Kelleci, 23. Kadir Taşoğlu, 52. İzzet Topatar



Yedekler

97. Okan Aytekin, 6. Cihan Canpolat, 9. Cihan Aslan, 10. Muhamed Ildız, 11. Salih Polatdemir, 14. Fırat Ergün, 21. Hebat Alan, 30. Yiğitcan Erdoğan, 35. Gökhan Ekmen, 77. Eren Çinkılınç



Teknik Sorumlu



Eyüpspor

Eyüpspor İlk 11

15. Emrullah Şalk, 77. Uğur Akdemir, 6. Mikail Okyar, 7. Sadık Baş, 8. Muhammed Akarslan, 11. Okan Baydemir, 5. Yasin Yener, 16. Taha Can Velioğlu, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 19. Artun Akçakın



Yedekler

1. Alp Tutar, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 9. Murat Yılmaz, 10. Onur Eriş, 28. Taşkın İlter, 18. Mertcan Açıkgöz, 61. Taha Balcı, 21. Muhammet Yeşil, 13. Serdar Cansu



Teknik Sorumlu

Zafer Turan

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 8 6 1 1 16 8 19 8 2 Turgutluspor 8 6 0 2 8 8 18 0 3 Serik Belediyespor 8 4 3 1 12 5 15 7 4 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 5 Sakaryaspor 8 3 4 1 10 6 13 4 6 Tarsus İdman Yurdu 8 3 3 2 14 11 12 3 7 Etimesgut Belediyespor 8 3 3 2 7 4 12 3 8 Van Spor 8 3 3 2 5 5 12 0 9 Karacabey Belediyespor 8 3 2 3 8 8 11 0 10 Mamak FK 8 3 2 3 7 10 11 -3 11 Kırklarelispor 8 2 4 2 7 3 10 4 12 1922 Konyaspor 8 3 1 4 8 5 10 3 13 Pendikspor 8 3 1 4 11 9 10 2 14 Elazığspor 8 3 1 4 11 14 10 -3 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 7 2 3 2 13 9 9 4 17 Bayburt Özel İdare Spor 7 3 0 4 6 8 9 -2 18 Kastamonuspor 8 1 3 4 8 15 6 -7 19 Bodrumspor 8 1 2 5 9 12 5 -3 20 Kardemir Karabükspor 8 0 1 7 3 20 1 -17

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