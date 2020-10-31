2020-2021 Elazığspor, Eyüpspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Elazığspor, Eyüpspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Elazığspor, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Elazığspor ve Eyüpspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Elazığspor sahasında Eyüpspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Elazığspor - Eyüpspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Demokrat Özgür Güneş(hakem), Mert Türk(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Coşar(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Ziya Gündüz(dördüncü Hakem)
Elazığspor İlk 11
95. Ahmet Doğan, 4. Onur Alsu, 5. Ömer Faruk Aydemir, 7. Murat Ceylan, 8. Kadir Bekmezci, 17. Ömer Yıldız, 19. Selim Enes Özeren, 20. Cengizhan Akgün, 22. Tufan Kelleci, 23. Kadir Taşoğlu, 52. İzzet Topatar
Yedekler
97. Okan Aytekin, 6. Cihan Canpolat, 9. Cihan Aslan, 10. Muhamed Ildız, 11. Salih Polatdemir, 14. Fırat Ergün, 21. Hebat Alan, 30. Yiğitcan Erdoğan, 35. Gökhan Ekmen, 77. Eren Çinkılınç
Teknik Sorumlu
Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 77. Uğur Akdemir, 6. Mikail Okyar, 7. Sadık Baş, 8. Muhammed Akarslan, 11. Okan Baydemir, 5. Yasin Yener, 16. Taha Can Velioğlu, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 19. Artun Akçakın
Yedekler
1. Alp Tutar, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 9. Murat Yılmaz, 10. Onur Eriş, 28. Taşkın İlter, 18. Mertcan Açıkgöz, 61. Taha Balcı, 21. Muhammet Yeşil, 13. Serdar Cansu
Teknik Sorumlu
Zafer Turan
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|8
|6
|1
|1
|16
|8
|19
|8
|2
|Turgutluspor
|8
|6
|0
|2
|8
|8
|18
|0
|3
|Serik Belediyespor
|8
|4
|3
|1
|12
|5
|15
|7
|4
|Kırşehir Belediyespor
|8
|4
|2
|2
|7
|5
|14
|2
|5
|Sakaryaspor
|8
|3
|4
|1
|10
|6
|13
|4
|6
|Tarsus İdman Yurdu
|8
|3
|3
|2
|14
|11
|12
|3
|7
|Etimesgut Belediyespor
|8
|3
|3
|2
|7
|4
|12
|3
|8
|Van Spor
|8
|3
|3
|2
|5
|5
|12
|0
|9
|Karacabey Belediyespor
|8
|3
|2
|3
|8
|8
|11
|0
|10
|Mamak FK
|8
|3
|2
|3
|7
|10
|11
|-3
|11
|Kırklarelispor
|8
|2
|4
|2
|7
|3
|10
|4
|12
|1922 Konyaspor
|8
|3
|1
|4
|8
|5
|10
|3
|13
|Pendikspor
|8
|3
|1
|4
|11
|9
|10
|2
|14
|Elazığspor
|8
|3
|1
|4
|11
|14
|10
|-3
|15
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|16
|Sivas Belediyespor
|7
|2
|3
|2
|13
|9
|9
|4
|17
|Bayburt Özel İdare Spor
|7
|3
|0
|4
|6
|8
|9
|-2
|18
|Kastamonuspor
|8
|1
|3
|4
|8
|15
|6
|-7
|19
|Bodrumspor
|8
|1
|2
|5
|9
|12
|5
|-3
|20
|Kardemir Karabükspor
|8
|0
|1
|7
|3
|20
|1
|-17
Fikstür
|31.10.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-0
|Etimesgut Belediyespor
|31.10.2020
|Karacabey Belediyespor
|0-3
|Sakaryaspor
|31.10.2020
|Elazığspor
|2-3
|Eyüpspor
|31.10.2020
|Bodrumspor
|1-2
|Pazarspor
|31.10.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|0-2
|1922 Konyaspor
|31.10.2020
|Sivas Belediyespor
|4-0
|Turgutluspor
|31.10.2020
|Pendikspor
|1-0
|Tarsus İdman Yurdu
|31.10.2020
|Serik Belediyespor
|1-1
|Kastamonuspor
|31.10.2020
|Mamak FK
|1-0
|Kırklarelispor
|31.10.2020
|Kırşehir Belediyespor
|1-0
|Van Spor
|01.11.2020
|Başkent Akademi FK
|Kırklarelispor