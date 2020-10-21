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2020-2021 Elazığspor, Gmg Kastamonuspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Elazığspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Elazığspor, Gmg Kastamonuspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Elazığspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Elazığspor ve Gmg Kastamonuspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 5. hafta maçında Elazığspor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 20.10.2020 14:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Elazığspor - Gmg Kastamonuspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Batuhan Bayar(hakem), Mehmet Pekmezci(1. Yardımcı Hakem), Emrah Uluçay(2. Yardımcı Hakem), Safa Yılmaz(dördüncü Hakem)

ELAZIĞSPORElazığspor

Elazığspor İlk 11
95. Ahmet Doğan, 4. Onur Alsu, 5. Ömer Faruk Aydemir, 7. Murat Ceylan, 8. Kadir Bekmezci, 18. Fırat Sefa Öncü, 20. Cengizhan Akgün, 21. Hebat Alan, 22. Tufan Kelleci, 23. Kadir Taşoğlu, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı

Yedekler
97. Okan Aytekin, 6. Cihan Canpolat, 9. Cihan Aslan, 14. Fırat Ergün, 10. Muhamed Ildız, 19. Selim Enes Özeren, 30. Yiğitcan Erdoğan, 35. Gökhan Ekmen, 52. İzzet Topatar, 77. Eren Çinkılınç

Teknik Sorumlu
Levent Eriş

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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GMG KASTAMONUSPORGmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11
12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 92. Hakan Olkan, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 3. Recep Yılmaz, 60. Alican Karadağ, 14. Harun Aydın, 20. Ömer Faruk Yücel, 7. Oğuzhan Doğan, 11. Birkan Öksüz, 10. Metincan Cici

Yedekler
1. Atakan Akyol, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 99. Eren Evin, 18. Kerem İmamoğlu, 21. Eren Moroğlu, 27. Hazar Daşcı, 72. Sefa Gebeşoğlu, 88. Uğur Kenet, 22. Emre Keşkek

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Turgutluspor550061155
2Serik Belediyespor532092117
3Karacabey Belediyespor531173104
4Elazığspor531196103
5Eyüpspor531196103
6Kırklarelispor52307196
7Tarsus İdman Yurdu6231101090
8Mamak FK52216383
9Van Spor52213380
10Etimesgut Belediyespor52125471
11Kırşehir Belediyespor52125570
12Pendikspor52039762
13Sakaryaspor51313360
14Bayburt Özel İdare Spor4202456-1
15Pazarspor52038136-5
16Bodrumspor5104793-2
171922 Konyaspor5104243-2
18Sivas Belediyespor4022362-3
19Kastamonuspor60246142-8
20Kardemir Karabükspor50051140-13

Fikstür

14.10.2020Kastamonuspor1-4Pendikspor
14.10.2020Kırklarelispor2-0Karacabey Belediyespor
14.10.2020Pazarspor4-2Sivas Belediyespor
14.10.2020Tarsus İdman Yurdu3-2Bodrumspor
14.10.2020Turgutluspor1-0Bayburt Özel İdare Spor
14.10.2020Van Spor1-0Sakaryaspor
14.10.20201922 Konyaspor0-1Başkent Akademi FK
14.10.2020Eyüpspor2-1Kırşehir Belediyespor
14.10.2020Etimesgut Belediyespor1-2Elazığspor
14.10.2020Kardemir Karabükspor0-2Serik Belediyespor


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