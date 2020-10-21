2020-2021 Elazığspor, Gmg Kastamonuspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Elazığspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Elazığspor ve Gmg Kastamonuspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 5. hafta maçında Elazığspor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 20.10.2020 14:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Elazığspor - Gmg Kastamonuspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Batuhan Bayar(hakem), Mehmet Pekmezci(1. Yardımcı Hakem), Emrah Uluçay(2. Yardımcı Hakem), Safa Yılmaz(dördüncü Hakem)

Elazığspor

Elazığspor İlk 11

95. Ahmet Doğan, 4. Onur Alsu, 5. Ömer Faruk Aydemir, 7. Murat Ceylan, 8. Kadir Bekmezci, 18. Fırat Sefa Öncü, 20. Cengizhan Akgün, 21. Hebat Alan, 22. Tufan Kelleci, 23. Kadir Taşoğlu, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı



Yedekler

97. Okan Aytekin, 6. Cihan Canpolat, 9. Cihan Aslan, 14. Fırat Ergün, 10. Muhamed Ildız, 19. Selim Enes Özeren, 30. Yiğitcan Erdoğan, 35. Gökhan Ekmen, 52. İzzet Topatar, 77. Eren Çinkılınç



Teknik Sorumlu

Levent Eriş



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Gmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11

12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 92. Hakan Olkan, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 3. Recep Yılmaz, 60. Alican Karadağ, 14. Harun Aydın, 20. Ömer Faruk Yücel, 7. Oğuzhan Doğan, 11. Birkan Öksüz, 10. Metincan Cici



Yedekler

1. Atakan Akyol, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 99. Eren Evin, 18. Kerem İmamoğlu, 21. Eren Moroğlu, 27. Hazar Daşcı, 72. Sefa Gebeşoğlu, 88. Uğur Kenet, 22. Emre Keşkek



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 5 5 0 0 6 1 15 5 2 Serik Belediyespor 5 3 2 0 9 2 11 7 3 Karacabey Belediyespor 5 3 1 1 7 3 10 4 4 Elazığspor 5 3 1 1 9 6 10 3 5 Eyüpspor 5 3 1 1 9 6 10 3 6 Kırklarelispor 5 2 3 0 7 1 9 6 7 Tarsus İdman Yurdu 6 2 3 1 10 10 9 0 8 Mamak FK 5 2 2 1 6 3 8 3 9 Van Spor 5 2 2 1 3 3 8 0 10 Etimesgut Belediyespor 5 2 1 2 5 4 7 1 11 Kırşehir Belediyespor 5 2 1 2 5 5 7 0 12 Pendikspor 5 2 0 3 9 7 6 2 13 Sakaryaspor 5 1 3 1 3 3 6 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 4 2 0 2 4 5 6 -1 15 Pazarspor 5 2 0 3 8 13 6 -5 16 Bodrumspor 5 1 0 4 7 9 3 -2 17 1922 Konyaspor 5 1 0 4 2 4 3 -2 18 Sivas Belediyespor 4 0 2 2 3 6 2 -3 19 Kastamonuspor 6 0 2 4 6 14 2 -8 20 Kardemir Karabükspor 5 0 0 5 1 14 0 -13

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