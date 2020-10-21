2020-2021 Elazığspor, Gmg Kastamonuspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Elazığspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Elazığspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Elazığspor ve Gmg Kastamonuspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 5. hafta maçında Elazığspor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 20.10.2020 14:00'da karşılaştı. Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Elazığspor - Gmg Kastamonuspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Elazığ Doğukent Stadı - Elazığ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Batuhan Bayar(hakem), Mehmet Pekmezci(1. Yardımcı Hakem), Emrah Uluçay(2. Yardımcı Hakem), Safa Yılmaz(dördüncü Hakem)
Elazığspor İlk 11
95. Ahmet Doğan, 4. Onur Alsu, 5. Ömer Faruk Aydemir, 7. Murat Ceylan, 8. Kadir Bekmezci, 18. Fırat Sefa Öncü, 20. Cengizhan Akgün, 21. Hebat Alan, 22. Tufan Kelleci, 23. Kadir Taşoğlu, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı
Yedekler
97. Okan Aytekin, 6. Cihan Canpolat, 9. Cihan Aslan, 14. Fırat Ergün, 10. Muhamed Ildız, 19. Selim Enes Özeren, 30. Yiğitcan Erdoğan, 35. Gökhan Ekmen, 52. İzzet Topatar, 77. Eren Çinkılınç
Teknik Sorumlu
Levent Eriş
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Gmg Kastamonuspor İlk 11
12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 92. Hakan Olkan, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 3. Recep Yılmaz, 60. Alican Karadağ, 14. Harun Aydın, 20. Ömer Faruk Yücel, 7. Oğuzhan Doğan, 11. Birkan Öksüz, 10. Metincan Cici
Yedekler
1. Atakan Akyol, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 99. Eren Evin, 18. Kerem İmamoğlu, 21. Eren Moroğlu, 27. Hazar Daşcı, 72. Sefa Gebeşoğlu, 88. Uğur Kenet, 22. Emre Keşkek
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Turgutluspor
|5
|5
|0
|0
|6
|1
|15
|5
|2
|Serik Belediyespor
|5
|3
|2
|0
|9
|2
|11
|7
|3
|Karacabey Belediyespor
|5
|3
|1
|1
|7
|3
|10
|4
|4
|Elazığspor
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|10
|3
|5
|Eyüpspor
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|10
|3
|6
|Kırklarelispor
|5
|2
|3
|0
|7
|1
|9
|6
|7
|Tarsus İdman Yurdu
|6
|2
|3
|1
|10
|10
|9
|0
|8
|Mamak FK
|5
|2
|2
|1
|6
|3
|8
|3
|9
|Van Spor
|5
|2
|2
|1
|3
|3
|8
|0
|10
|Etimesgut Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|5
|4
|7
|1
|11
|Kırşehir Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|7
|0
|12
|Pendikspor
|5
|2
|0
|3
|9
|7
|6
|2
|13
|Sakaryaspor
|5
|1
|3
|1
|3
|3
|6
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|4
|2
|0
|2
|4
|5
|6
|-1
|15
|Pazarspor
|5
|2
|0
|3
|8
|13
|6
|-5
|16
|Bodrumspor
|5
|1
|0
|4
|7
|9
|3
|-2
|17
|1922 Konyaspor
|5
|1
|0
|4
|2
|4
|3
|-2
|18
|Sivas Belediyespor
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|2
|-3
|19
|Kastamonuspor
|6
|0
|2
|4
|6
|14
|2
|-8
|20
|Kardemir Karabükspor
|5
|0
|0
|5
|1
|14
|0
|-13
Fikstür
|14.10.2020
|Kastamonuspor
|1-4
|Pendikspor
|14.10.2020
|Kırklarelispor
|2-0
|Karacabey Belediyespor
|14.10.2020
|Pazarspor
|4-2
|Sivas Belediyespor
|14.10.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|3-2
|Bodrumspor
|14.10.2020
|Turgutluspor
|1-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|14.10.2020
|Van Spor
|1-0
|Sakaryaspor
|14.10.2020
|1922 Konyaspor
|0-1
|Başkent Akademi FK
|14.10.2020
|Eyüpspor
|2-1
|Kırşehir Belediyespor
|14.10.2020
|Etimesgut Belediyespor
|1-2
|Elazığspor
|14.10.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-2
|Serik Belediyespor