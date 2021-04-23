SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu: Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konulduManisaspor 1 - 2 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu1877 Alemdağ Spor 1 - 2 Çankaya Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuPayasspor 1 - 3 Diyarbekir Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBelediye Derince Spor 1 - 2 Ofspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 3 - 1 Antalya Kemerspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuNevşehir Belediye Spor 0 - 0 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuArtvin Hopaspor 2 - 2 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuFethiyespor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021SezonuKaraman Belediyespor, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Erbaaspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Erbaaspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Erbaaspor, Çarşambaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Erbaaspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Erbaaspor, Çarşambaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Erbaaspor ve Çarşambaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  32. hafta maçında Erbaaspor sahasında Çarşambaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe - Tokat stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Erbaaspor - Çarşambaspor maçının skoru ne oldu?

Erbaaspor, Çarşambaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Erbaaspor Çarşambaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Erbaa İlçe - Tokat

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Erbaaspor Çarşambaspor Maçının Hakemleri
Tolga Tugay İnan(hakem), Mücahit Şentürk(1. Yardımcı Hakem), Kağan Yıldızlar(2. Yardımcı Hakem), Deniz Dilşen(dördüncü Hakem)

ERBAASPORErbaaspor

Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 2. Murat Şimşek, 13. Arif İşçi, 19. Yağızcan Erdem, 24. Furkan Karabatak, 25. Furkan Akbulut, 41. Yaşar Çetin, 54. Talha Özcan, 60. Rıdvan Gökçe, 69. Bayduhan Taşova, 77. Ahmet Buğrahan Tuncay

Yedekler
96. Suphi Dağ, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 9. Talha Reşat Bulut, 15. Yusuf Yağcı, 18. Hüseyin Erol, 45. Şevket Güngör, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu

Teknik Sorumlu
Hasan Basri Kara

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Kırmızı Kart Yaşar Çetin 62.dk, Sarı Kart Taylan Arman 62.dk, Kırmızı Kart Murat Şimşek 62.dk, Sarı Kart Yağızcan Erdem 49.dk

Oyundan Çıkanlar
Rıdvan Gökçe 90+1.dk, Ahmet Buğrahan Tuncay 80.dk, Yağızcan Erdem 68.dk, Furkan Karabatak 68.dk, Bayduhan Taşova 68.dk

Oyuna Girenler
Ertuğrul Şenlikoğlu 90+1.dk, Talha Reşat Bulut 80.dk, Şevket Güngör 68.dk, Yusuf Yağcı 68.dk, Yağız Rüştü Aktaş 68.dk

ÇARŞAMBASPORÇarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11
12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 9. Serhan Yılmaz, 21. Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu, 23. Abdulkadir Yıldırım, 37. Erhan Tatlıdil, 38. Selahattin Seyhun, 58. Metin Karakan, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 97. Mertcan İhtiyar

Yedekler
18. Eren Yılmaz, 35. Hasan Küçük, 55. Tugay Eruzun, 71. Cihat Karakuş, 76. Fırat Salur, 88. Rıdvan Sağlam

Teknik Sorumlu
Kenan Yelek

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Oğuzhan Yıldırım 20.dk, Sarı Kart Erhan Tatlıdil 60.dk, Sarı Kart Selahattin Seyhun 62.dk, Sarı Kart Fırat Salur 86.dk, Sarı Kart Mertcan İhtiyar 26.dk

Oyundan Çıkanlar
Selahattin Seyhun 68.dk, Mertcan İhtiyar 76.dk, Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu 76.dk

Oyuna Girenler
Fırat Salur 68.dk, Rıdvan Sağlam 76.dk, Tugay Eruzun 76.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor30199260276633
2Esenler Erokspor30187556236133
3İçel İdmanyurdu Spor30149739245115
4Çatalcaspor30121083329464
5Isparta 32 Spor301281045344411
6Çarşambaspor301111837274410
7Şile Yıldızspor3111911373842-1
8Karşıyaka3011712343840-4
9Erbaaspor3011613283139-3
10Batman Petrolspor309129232639-3
11Osmaniyespor FK30118113230412
12Elazığ Karakoçan FK308139313437-3
13Altındağspor3091011283237-4
14Cizrespor3061212265130-25
15Arhavispor306915204227-22
16Gölcükspor307518223926-17
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

18.04.2021Elazığ Belediyespor Yalovaspor
18.04.2021Erokspor Çatalcaspor
21.04.2021Elazığ Karakoçan FK1-1Yalovaspor
21.04.2021Altındağspor4-2Karşıyaka
21.04.2021Osmaniyespor FK1-1Somaspor
21.04.2021Erbaaspor0-0Çarşambaspor
21.04.2021Esenler Erokspor3-1Çatalcaspor
21.04.2021Gölcükspor1-1Cizrespor
21.04.2021Isparta 32 Spor4-0Arhavispor
21.04.2021Şile Yıldızspor0-1Batman Petrolspor
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT