2020-2021 Erbaaspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Erbaaspor, Çarşambaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Erbaaspor, Çarşambaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Erbaaspor ve Çarşambaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Erbaaspor sahasında Çarşambaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe - Tokat stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Erbaaspor - Çarşambaspor maçının skoru ne oldu?
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Erbaaspor Çarşambaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Erbaa İlçe - Tokat
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Erbaaspor Çarşambaspor Maçının Hakemleri
Tolga Tugay İnan(hakem), Mücahit Şentürk(1. Yardımcı Hakem), Kağan Yıldızlar(2. Yardımcı Hakem), Deniz Dilşen(dördüncü Hakem)
Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 2. Murat Şimşek, 13. Arif İşçi, 19. Yağızcan Erdem, 24. Furkan Karabatak, 25. Furkan Akbulut, 41. Yaşar Çetin, 54. Talha Özcan, 60. Rıdvan Gökçe, 69. Bayduhan Taşova, 77. Ahmet Buğrahan Tuncay
Yedekler
96. Suphi Dağ, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 9. Talha Reşat Bulut, 15. Yusuf Yağcı, 18. Hüseyin Erol, 45. Şevket Güngör, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu
Teknik Sorumlu
Hasan Basri Kara
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Kırmızı Kart Yaşar Çetin 62.dk, Sarı Kart Taylan Arman 62.dk, Kırmızı Kart Murat Şimşek 62.dk, Sarı Kart Yağızcan Erdem 49.dk
Oyundan Çıkanlar
Rıdvan Gökçe 90+1.dk, Ahmet Buğrahan Tuncay 80.dk, Yağızcan Erdem 68.dk, Furkan Karabatak 68.dk, Bayduhan Taşova 68.dk
Oyuna Girenler
Ertuğrul Şenlikoğlu 90+1.dk, Talha Reşat Bulut 80.dk, Şevket Güngör 68.dk, Yusuf Yağcı 68.dk, Yağız Rüştü Aktaş 68.dk
Çarşambaspor İlk 11
12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 9. Serhan Yılmaz, 21. Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu, 23. Abdulkadir Yıldırım, 37. Erhan Tatlıdil, 38. Selahattin Seyhun, 58. Metin Karakan, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 97. Mertcan İhtiyar
Yedekler
18. Eren Yılmaz, 35. Hasan Küçük, 55. Tugay Eruzun, 71. Cihat Karakuş, 76. Fırat Salur, 88. Rıdvan Sağlam
Teknik Sorumlu
Kenan Yelek
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Oğuzhan Yıldırım 20.dk, Sarı Kart Erhan Tatlıdil 60.dk, Sarı Kart Selahattin Seyhun 62.dk, Sarı Kart Fırat Salur 86.dk, Sarı Kart Mertcan İhtiyar 26.dk
Oyundan Çıkanlar
Selahattin Seyhun 68.dk, Mertcan İhtiyar 76.dk, Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu 76.dk
Oyuna Girenler
Fırat Salur 68.dk, Rıdvan Sağlam 76.dk, Tugay Eruzun 76.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|30
|19
|9
|2
|60
|27
|66
|33
|2
|Esenler Erokspor
|30
|18
|7
|5
|56
|23
|61
|33
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|30
|14
|9
|7
|39
|24
|51
|15
|4
|Çatalcaspor
|30
|12
|10
|8
|33
|29
|46
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|30
|12
|8
|10
|45
|34
|44
|11
|6
|Çarşambaspor
|30
|11
|11
|8
|37
|27
|44
|10
|7
|Şile Yıldızspor
|31
|11
|9
|11
|37
|38
|42
|-1
|8
|Karşıyaka
|30
|11
|7
|12
|34
|38
|40
|-4
|9
|Erbaaspor
|30
|11
|6
|13
|28
|31
|39
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|30
|9
|12
|9
|23
|26
|39
|-3
|11
|Osmaniyespor FK
|30
|11
|8
|11
|32
|30
|41
|2
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|30
|8
|13
|9
|31
|34
|37
|-3
|13
|Altındağspor
|30
|9
|10
|11
|28
|32
|37
|-4
|14
|Cizrespor
|30
|6
|12
|12
|26
|51
|30
|-25
|15
|Arhavispor
|30
|6
|9
|15
|20
|42
|27
|-22
|16
|Gölcükspor
|30
|7
|5
|18
|22
|39
|26
|-17
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|18.04.2021
|Elazığ Belediyespor
|Yalovaspor
|18.04.2021
|Erokspor
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Yalovaspor
|21.04.2021
|Altındağspor
|4-2
|Karşıyaka
|21.04.2021
|Osmaniyespor FK
|1-1
|Somaspor
|21.04.2021
|Erbaaspor
|0-0
|Çarşambaspor
|21.04.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Gölcükspor
|1-1
|Cizrespor
|21.04.2021
|Isparta 32 Spor
|4-0
|Arhavispor
|21.04.2021
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Batman Petrolspor