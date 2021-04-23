2020-2021 Erbaaspor, Çarşambaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Erbaaspor, Çarşambaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Erbaaspor ve Çarşambaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Erbaaspor sahasında Çarşambaspor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe - Tokat stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Erbaaspor - Çarşambaspor maçının skoru ne oldu? Erbaaspor, Çarşambaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Erbaaspor Çarşambaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Erbaa İlçe - Tokat



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Erbaaspor Çarşambaspor Maçının Hakemleri

Tolga Tugay İnan(hakem), Mücahit Şentürk(1. Yardımcı Hakem), Kağan Yıldızlar(2. Yardımcı Hakem), Deniz Dilşen(dördüncü Hakem)

Erbaaspor

Erbaaspor İlk 11

43. Taylan Arman, 2. Murat Şimşek, 13. Arif İşçi, 19. Yağızcan Erdem, 24. Furkan Karabatak, 25. Furkan Akbulut, 41. Yaşar Çetin, 54. Talha Özcan, 60. Rıdvan Gökçe, 69. Bayduhan Taşova, 77. Ahmet Buğrahan Tuncay



Yedekler

96. Suphi Dağ, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 9. Talha Reşat Bulut, 15. Yusuf Yağcı, 18. Hüseyin Erol, 45. Şevket Güngör, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu



Teknik Sorumlu

Hasan Basri Kara



Goller

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Kartlar

Kırmızı Kart Yaşar Çetin 62.dk, Sarı Kart Taylan Arman 62.dk, Kırmızı Kart Murat Şimşek 62.dk, Sarı Kart Yağızcan Erdem 49.dk



Oyundan Çıkanlar

Rıdvan Gökçe 90+1.dk, Ahmet Buğrahan Tuncay 80.dk, Yağızcan Erdem 68.dk, Furkan Karabatak 68.dk, Bayduhan Taşova 68.dk



Oyuna Girenler

Ertuğrul Şenlikoğlu 90+1.dk, Talha Reşat Bulut 80.dk, Şevket Güngör 68.dk, Yusuf Yağcı 68.dk, Yağız Rüştü Aktaş 68.dk

Çarşambaspor

Çarşambaspor İlk 11

12. Kadir Kahvecioğlu, 5. Oğuzhan Yıldırım, 6. Mete Han Genç, 9. Serhan Yılmaz, 21. Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu, 23. Abdulkadir Yıldırım, 37. Erhan Tatlıdil, 38. Selahattin Seyhun, 58. Metin Karakan, 77. Muhammet Mustafa Doğan, 97. Mertcan İhtiyar



Yedekler

18. Eren Yılmaz, 35. Hasan Küçük, 55. Tugay Eruzun, 71. Cihat Karakuş, 76. Fırat Salur, 88. Rıdvan Sağlam



Teknik Sorumlu

Kenan Yelek



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Oğuzhan Yıldırım 20.dk, Sarı Kart Erhan Tatlıdil 60.dk, Sarı Kart Selahattin Seyhun 62.dk, Sarı Kart Fırat Salur 86.dk, Sarı Kart Mertcan İhtiyar 26.dk



Oyundan Çıkanlar

Selahattin Seyhun 68.dk, Mertcan İhtiyar 76.dk, Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu 76.dk



Oyuna Girenler

Fırat Salur 68.dk, Rıdvan Sağlam 76.dk, Tugay Eruzun 76.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 30 19 9 2 60 27 66 33 2 Esenler Erokspor 30 18 7 5 56 23 61 33 3 İçel İdmanyurdu Spor 30 14 9 7 39 24 51 15 4 Çatalcaspor 30 12 10 8 33 29 46 4 5 Isparta 32 Spor 30 12 8 10 45 34 44 11 6 Çarşambaspor 30 11 11 8 37 27 44 10 7 Şile Yıldızspor 31 11 9 11 37 38 42 -1 8 Karşıyaka 30 11 7 12 34 38 40 -4 9 Erbaaspor 30 11 6 13 28 31 39 -3 10 Batman Petrolspor 30 9 12 9 23 26 39 -3 11 Osmaniyespor FK 30 11 8 11 32 30 41 2 12 Elazığ Karakoçan FK 30 8 13 9 31 34 37 -3 13 Altındağspor 30 9 10 11 28 32 37 -4 14 Cizrespor 30 6 12 12 26 51 30 -25 15 Arhavispor 30 6 9 15 20 42 27 -22 16 Gölcükspor 30 7 5 18 22 39 26 -17 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

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