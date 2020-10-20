2020-2021 Erbaaspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Erbaaspor, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Erbaaspor ve Osmaniyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te 5. hafta maçında Erbaaspor sahasında Osmaniyespor ile 18.10.2020 14:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe - Tokat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Erbaaspor - Osmaniyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Erbaa İlçe - Tokat stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Erbaa İlçe - Tokat



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Tolga Akbaba(hakem), Adem Şahan(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Atakan Kozik(dördüncü Hakem)

Erbaaspor

Erbaaspor İlk 11

43. Taylan Arman, 5. Barış Sinan Üstün, 6. Emre Baysal, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 10. Canberk Özçakır, 11. Yunus Ünsal, 15. Yusuf Yağcı, 25. Furkan Akbulut, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu



Yedekler

22. Furkan Yardım, 4. Serhat Keskinsoy, 7. Rıdvan Çelik, 17. Emirhan Çavuş, 21. Eray Kelem, 28. Atakan Doğanay Aygün, 60. Rıdvan Gökçe



Teknik Sorumlu

Ferruh Özgün



Goller

Yunus Ünsal,10.dk (p), Yusuf Yağcı,59.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Taylan Arman 90.dk, Sarı Kart Barış Sinan Üstün 1.dk, Sarı Kart Talha Özcan 52.dk, Çift Sarı Kart Emirhan Çavuş 89.dk, Sarı Kart Ertuğrul Şenlikoğlu 42.dk



Oyundan Çıkanlar

Barış Sinan Üstün 68.dk, Canberk Özçakır 68.dk, Yusuf Yağcı 88.dk, Yağız Rüştü Aktaş 56.dk



Oyuna Girenler

Rıdvan Çelik 68.dk, Rıdvan Gökçe 68.dk, Serhat Keskinsoy 88.dk, Emirhan Çavuş 56.dk

Osmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11

13. Mesut Balkan, 25. Sırat Yeşilördek, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 15. Kerim Bölük, 20. Hamit Bayraktar, 61. Soner Birinci, 5. Ali Emre Erhal, 7. Mustafa Öztürk, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 4. Gencay Erten, 9. Halil İbrahim Cenik



Yedekler

99. Berkan Tanrınıan, 23. Erkan Çam, 80. Onur Kızıltaş, 76. Bekir Can Kara, 29. Fatih Taşdelen, 22. Atakan Ekiz, 11. Sidar Ceylan



Teknik Sorumlu

Recep Aydemir



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Halil İbrahim Cenik 26.dk



Oyundan Çıkanlar

Mustafa Öztürk 25.dk, Ali Emre Erhal 86.dk, Tayfun Sabri Gümüşoğlu 65.dk, Soner Birinci 65.dk, Sırat Yeşilördek 86.dk



Oyuna Girenler

Bekir Can Kara 25.dk, Onur Kızıltaş 86.dk, Sidar Ceylan 65.dk, Fatih Taşdelen 65.dk, Atakan Ekiz 86.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 5 4 1 0 8 4 13 4 2 Somaspor 5 3 2 0 7 4 11 3 3 Çatalcaspor 3 3 0 0 9 3 9 6 4 Batman Petrolspor 5 3 0 2 7 5 9 2 5 İçel İdmanyurdu Spor 4 2 2 0 5 1 8 4 6 Çarşambaspor 5 2 2 1 6 3 8 3 7 Elazığ Karakoçan FK 5 2 2 1 6 5 8 1 8 Şile Yıldızspor 5 1 3 1 5 6 6 -1 9 Isparta 32 Spor 5 1 2 2 7 6 5 1 10 Arhavispor 4 1 1 2 5 5 4 0 11 Esenler Erokspor 5 1 1 3 5 6 4 -1 12 Gölcükspor 5 1 1 3 3 5 4 -2 13 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 14 Altındağspor 4 1 1 2 2 6 4 -4 15 Osmaniyespor FK 3 1 0 2 2 4 3 -2 16 Yalovaspor 5 0 2 3 5 11 2 -6 17 Cizrespor 3 0 1 2 2 7 1 -5

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