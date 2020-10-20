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2020-2021 Erbaaspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Erbaaspor, Osmaniyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Erbaaspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Erbaaspor, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Erbaaspor ve Osmaniyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te  5. hafta maçında Erbaaspor sahasında Osmaniyespor ile 18.10.2020 14:00'da karşılaştı. Erbaa İlçe - Tokat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Erbaaspor - Osmaniyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Erbaa İlçe - Tokat stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Erbaa İlçe - Tokat

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Tolga Akbaba(hakem), Adem Şahan(1. Yardımcı Hakem), Cem Harman(2. Yardımcı Hakem), Atakan Kozik(dördüncü Hakem)

ERBAASPORErbaaspor

Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 5. Barış Sinan Üstün, 6. Emre Baysal, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 10. Canberk Özçakır, 11. Yunus Ünsal, 15. Yusuf Yağcı, 25. Furkan Akbulut, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu

Yedekler
22. Furkan Yardım, 4. Serhat Keskinsoy, 7. Rıdvan Çelik, 17. Emirhan Çavuş, 21. Eray Kelem, 28. Atakan Doğanay Aygün, 60. Rıdvan Gökçe

Teknik Sorumlu
Ferruh Özgün

Goller
Yunus Ünsal,10.dk (p), Yusuf Yağcı,59.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Taylan Arman 90.dk, Sarı Kart Barış Sinan Üstün 1.dk, Sarı Kart Talha Özcan 52.dk, Çift Sarı Kart Emirhan Çavuş 89.dk, Sarı Kart Ertuğrul Şenlikoğlu 42.dk

Oyundan Çıkanlar
Barış Sinan Üstün 68.dk, Canberk Özçakır 68.dk, Yusuf Yağcı 88.dk, Yağız Rüştü Aktaş 56.dk

Oyuna Girenler
Rıdvan Çelik 68.dk, Rıdvan Gökçe 68.dk, Serhat Keskinsoy 88.dk, Emirhan Çavuş 56.dk

OSMANİYESPOROsmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11
13. Mesut Balkan, 25. Sırat Yeşilördek, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 15. Kerim Bölük, 20. Hamit Bayraktar, 61. Soner Birinci, 5. Ali Emre Erhal, 7. Mustafa Öztürk, 58. Hakkı İsmet Şimşek, 4. Gencay Erten, 9. Halil İbrahim Cenik

Yedekler
99. Berkan Tanrınıan, 23. Erkan Çam, 80. Onur Kızıltaş, 76. Bekir Can Kara, 29. Fatih Taşdelen, 22. Atakan Ekiz, 11. Sidar Ceylan

Teknik Sorumlu
Recep Aydemir

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Halil İbrahim Cenik 26.dk

Oyundan Çıkanlar
Mustafa Öztürk 25.dk, Ali Emre Erhal 86.dk, Tayfun Sabri Gümüşoğlu 65.dk, Soner Birinci 65.dk, Sırat Yeşilördek 86.dk

Oyuna Girenler
Bekir Can Kara 25.dk, Onur Kızıltaş 86.dk, Sidar Ceylan 65.dk, Fatih Taşdelen 65.dk, Atakan Ekiz 86.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka541084134
2Somaspor532074113
3Çatalcaspor33009396
4Batman Petrolspor53027592
5İçel İdmanyurdu Spor42205184
6Çarşambaspor52216383
7Elazığ Karakoçan FK52216581
8Şile Yıldızspor5131566-1
9Isparta 32 Spor51227651
10Arhavispor41125540
11Esenler Erokspor5113564-1
12Gölcükspor5113354-2
13Erbaaspor5113364-3
14Altındağspor4112264-4
15Osmaniyespor FK3102243-2
16Yalovaspor50235112-6
17Cizrespor3012271-5

Fikstür

17.10.2020Cizrespor2-2Somaspor
17.10.2020Elazığ Karakoçan FK1-0Batman Petrolspor
17.10.2020Erokspor Şile Yıldızspor
17.10.2020Yalovaspor0-1Karşıyaka
17.10.2020Gölcükspor0-0İçel İdmanyurdu Spor
17.10.2020Esenler Erokspor3-1Şile Yıldızspor
17.10.2020Elazığ Belediyespor Batman Petrolspor
17.10.2020Çatalcaspor2-1Çarşambaspor
18.10.2020Isparta 32 Spor4-0Altındağspor
18.10.2020Erbaaspor2-0Osmaniyespor FK


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