2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 0 - 1 Sarıyer / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Sarıyer ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Sarıyer ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Sarıyer taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 5. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Sarıyer ile 14.10.2020 15:30'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ergene Velimeşe Spor - Sarıyer maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 15:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Sabit Selvi(hakem), Mehmet Ali Vardar(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Kırbaş(2. Yardımcı Hakem), Volkan Şeker(dördüncü Hakem)
Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 26. Semih Ceylan, 4. Ömer Esenkaya, 34. Cihan Can, 58. Taner Yılmaz, 55. Cabir Coşar, 70. Yüksel Şişman, 10. Çınar Tarhan, 17. Alper Yener, 7. İbrahim Fatih Dilek, 9. Embiya Ayyıldız
Yedekler
99. Emre Güler, 3. Alişan Ural, 54. Yusuf Tantan, 59. Emirhan Kahraman, 14. Furkan Külekci, 5. Semih Kahraman, 69. Eser Akbaş, 61. Ömer Salihoğlu, 21. Fatih Ateş
Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Semih Ceylan 42.dk, Sarı Kart Semih Kahraman 76.dk, Sarı Kart İbrahim Fatih Dilek 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Semih Ceylan 81.dk, Yüksel Şişman 81.dk, Çınar Tarhan 72.dk, Alper Yener 63.dk, Embiya Ayyıldız 72.dk
Oyuna Girenler
Ömer Salihoğlu 81.dk, Furkan Külekci 81.dk, Semih Kahraman 72.dk, Fatih Ateş 63.dk, Eser Akbaş 72.dk
Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 9. Furkan Yaman, 10. Ömer Bozan, 17. Okan Deniz, 22. Nuri Terliksiz, 42. Mahmut Bilir, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş
Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 11. Barış Memiş, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 19. Emirhan Ebrar Akdemir, 33. Hüsnü Başkurt, 50. Yaşar Acer, 66. Adem Koçak, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım
Goller
Okan Deniz,78.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ömer Bozan 51.dk, Sarı Kart Savaş Yılmaz 56.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Bozan 57.dk, Mahmut Bilir 90+1.dk, Savaş Yılmaz 59.dk, Furkan Yaman 90+1.dk, Okan Deniz 90+1.dk
Oyuna Girenler
Barış Memiş 57.dk, Ozan Solak 90+1.dk, Adem Koçak 59.dk, Bertuğ Özgür Yıldırım 90+1.dk, Mehmet Ozan Tahtaişleyen 90+1.dk
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|Manisa FK
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|19
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|Sancaktepe FK
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|3
|2
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|1
|11
|10
|3
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|4
|Uşak Spor
|5
|3
|1
|1
|11
|5
|10
|6
|5
|24Erzincanspor
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|3
|1
|0
|8
|3
|10
|5
|6
|Sarıyer
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|2
|3
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|6
|2
|9
|4
|7
|Kocaelispor
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|2
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|6
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|8
|Hekimoğlu Trabzon
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|9
|Amed Sportif
|5
|2
|0
|3
|4
|9
|6
|-5
|10
|Kahramanmaraşspor
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|5
|0
|11
|Gümüşhanespor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|12
|Zonguldak Kömürspor
|5
|1
|2
|2
|3
|5
|5
|-2
|13
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|14
|Hacettepe Spor
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|4
|-2
|15
|Çorum FK
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|4
|-4
|16
|Niğde Anadolu FK
|5
|1
|1
|3
|3
|10
|4
|-7
|17
|Ergene Velimeşe
|5
|0
|2
|3
|6
|10
|2
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|5
|0
|1
|4
|3
|22
|1
|-19
Fikstür
|14.10.2020
|24Erzincanspor
|4-1
|Şanlıurfaspor
|14.10.2020
|Sancaktepe FK
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|14.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-4
|Manisa FK
|14.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Uşak Spor
|14.10.2020
|İnegölspor
|2-3
|Çorum FK
|14.10.2020
|Ergene Velimeşe
|0-1
|Sarıyer
|14.10.2020
|Ankara Demirspor
|2-2
|Gümüşhanespor
|14.10.2020
|Amed Sportif
|1-0
|Hacettepe Spor
|14.10.2020
|Afjet Afyonspor
|0-1
|Kocaelispor