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2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 0 - 1 Sarıyer / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Sarıyer ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 0 - 1 Sarıyer / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Sarıyer ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Sarıyer taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  5. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Sarıyer ile 14.10.2020 15:30'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ergene Velimeşe Spor - Sarıyer maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 15:30

MAÇIN HAKEMLERİ
Sabit Selvi(hakem), Mehmet Ali Vardar(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Kırbaş(2. Yardımcı Hakem), Volkan Şeker(dördüncü Hakem)

ERGENE VELİMEŞE SPORErgene Velimeşe Spor

Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 26. Semih Ceylan, 4. Ömer Esenkaya, 34. Cihan Can, 58. Taner Yılmaz, 55. Cabir Coşar, 70. Yüksel Şişman, 10. Çınar Tarhan, 17. Alper Yener, 7. İbrahim Fatih Dilek, 9. Embiya Ayyıldız

Yedekler
99. Emre Güler, 3. Alişan Ural, 54. Yusuf Tantan, 59. Emirhan Kahraman, 14. Furkan Külekci, 5. Semih Kahraman, 69. Eser Akbaş, 61. Ömer Salihoğlu, 21. Fatih Ateş

Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Semih Ceylan 42.dk, Sarı Kart Semih Kahraman 76.dk, Sarı Kart İbrahim Fatih Dilek 87.dk

Oyundan Çıkanlar
Semih Ceylan 81.dk, Yüksel Şişman 81.dk, Çınar Tarhan 72.dk, Alper Yener 63.dk, Embiya Ayyıldız 72.dk

Oyuna Girenler
Ömer Salihoğlu 81.dk, Furkan Külekci 81.dk, Semih Kahraman 72.dk, Fatih Ateş 63.dk, Eser Akbaş 72.dk

SARIYERSarıyer

Sarıyer İlk 11
34. Ali Türkan, 3. Şaban Özel, 7. Savaş Yılmaz, 9. Furkan Yaman, 10. Ömer Bozan, 17. Okan Deniz, 22. Nuri Terliksiz, 42. Mahmut Bilir, 58. Mehmet Cansın Çiçek, 70. Oğuz Yıldırım, 78. Bertul Kocabaş

Yedekler
35. Erdi Yokuşlu, 11. Barış Memiş, 14. Mehmet Ozan Tahtaişleyen, 15. Ozan Solak, 19. Emirhan Ebrar Akdemir, 33. Hüsnü Başkurt, 50. Yaşar Acer, 66. Adem Koçak, 99. Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Sorumlu
Ahmet Yıldırım

Goller
Okan Deniz,78.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Ömer Bozan 51.dk, Sarı Kart Savaş Yılmaz 56.dk

Oyundan Çıkanlar
Ömer Bozan 57.dk, Mahmut Bilir 90+1.dk, Savaş Yılmaz 59.dk, Furkan Yaman 90+1.dk, Okan Deniz 90+1.dk

Oyuna Girenler
Barış Memiş 57.dk, Ozan Solak 90+1.dk, Adem Koçak 59.dk, Bertuğ Özgür Yıldırım 90+1.dk, Mehmet Ozan Tahtaişleyen 90+1.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK55002231519
2Sancaktepe FK53201111110
3Ankara Demirspor5311135108
4Uşak Spor5311115106
524Erzincanspor431083105
6Sarıyer52306294
7Kocaelispor4211567-1
8Hekimoğlu Trabzon41305263
9Amed Sportif5203496-5
10Kahramanmaraşspor41214450
11Gümüşhanespor5122675-1
12Zonguldak Kömürspor5122355-2
13Afjet Afyonspor5122375-4
14Hacettepe Spor5113354-2
15Çorum FK4112594-4
16Niğde Anadolu FK51133104-7
17Ergene Velimeşe50236102-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor50143221-19

Fikstür

14.10.202024Erzincanspor4-1Şanlıurfaspor
14.10.2020Sancaktepe FK1-0Zonguldak Kömürspor
14.10.2020Niğde Anadolu FK0-4Manisa FK
14.10.2020Kahramanmaraşspor2-1Uşak Spor
14.10.2020İnegölspor2-3Çorum FK
14.10.2020Ergene Velimeşe0-1Sarıyer
14.10.2020Ankara Demirspor2-2Gümüşhanespor
14.10.2020Amed Sportif1-0Hacettepe Spor
14.10.2020Afjet Afyonspor0-1Kocaelispor


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