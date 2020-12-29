2020-2021 Esenler Erokspor, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Esenler Erokspor, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Esenler Erokspor ve Arhavi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 15. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Arhavi Spor ile 29.12.2020 13:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vefa Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Esenler Erokspor Arhavi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Vefa Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.12.2020 13:00



Esenler Erokspor Arhavi Spor Maçının Hakemleri

R.alkım Aksoy(hakem), Faruk Yağlı(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Gökgöz(2. Yardımcı Hakem), Turan Çakıl(dördüncü Hakem)

Esenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11

98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 3. Cenk Doğan, 23. Murat Kayalı, 59. Taygun Vurgun, 10. Onur Alkan, 70. Samet Dağlı, 11. Enes Soy, 17. Abuzer Gaffar Toplu



Yedekler

40. Yaren İzzet Sözer, 4. Yiğitcan Gölboyu, 21. Hakkı Türker, 22. Muammer Sarıkaya, 18. Hüseyin Afkan, 20. Aziz Kızılgün, 9. Mert Somay



Teknik Sorumlu

Selahaddin Dinçel



Arhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11

98. Muharrem Şimşek, 53. Hakan Bozkurt, 5. Köksal Ayaydın, 4. Emrah Çırak, 27. Hüseyin Yıldız, 6. Gökhan Kocaman, 88. Abdulkadir Özdemir, 94. Ahmet Akatın, 21. Abdurrahman İlkyaz, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 17. Berat Vardal



Yedekler

99. Baran Güler, 61. Tolga Şahin, 14. Furkan Özdemir, 55. Eyüp Can Temiz, 35. Ahmet Tamet, 12. Barış Hüseyin Söz, 36. Orhan Nahırcı



Teknik Sorumlu

Ufuk Sarı

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 14 9 4 1 27 12 31 15 2 Esenler Erokspor 15 9 3 3 27 11 30 16 3 Karşıyaka 14 8 5 1 20 8 29 12 4 İçel İdmanyurdu Spor 14 8 4 2 21 6 28 15 5 Çatalcaspor 14 8 3 3 21 15 27 6 6 Çarşambaspor 14 7 5 2 18 8 26 10 7 Isparta 32 Spor 14 7 4 3 26 14 25 12 8 Şile Yıldızspor 15 6 5 4 19 18 23 1 9 Altındağspor 14 5 4 5 11 13 19 -2 10 Elazığ Karakoçan FK 14 4 5 5 11 13 17 -2 11 Batman Petrolspor 14 4 4 6 11 16 16 -5 12 Gölcükspor 14 3 3 8 7 14 12 -7 13 Osmaniyespor FK 14 4 2 8 13 17 14 -4 14 Erbaaspor 14 3 1 10 9 20 10 -11 15 Yalovaspor 15 2 3 10 13 27 9 -14 16 Cizrespor 14 2 3 9 9 35 9 -26 17 Arhavispor 15 2 2 11 10 26 8 -16

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