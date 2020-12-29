2020-2021 Esenler Erokspor, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Esenler Erokspor, Arhavi Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Esenler Erokspor, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Esenler Erokspor ve Arhavi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 15. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Arhavi Spor ile 29.12.2020 13:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vefa Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Esenler Erokspor Arhavi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Vefa Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.12.2020 13:00
Esenler Erokspor Arhavi Spor Maçının Hakemleri
R.alkım Aksoy(hakem), Faruk Yağlı(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Gökgöz(2. Yardımcı Hakem), Turan Çakıl(dördüncü Hakem)
Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 3. Cenk Doğan, 23. Murat Kayalı, 59. Taygun Vurgun, 10. Onur Alkan, 70. Samet Dağlı, 11. Enes Soy, 17. Abuzer Gaffar Toplu
Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 4. Yiğitcan Gölboyu, 21. Hakkı Türker, 22. Muammer Sarıkaya, 18. Hüseyin Afkan, 20. Aziz Kızılgün, 9. Mert Somay
Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel
Arhavi Spor İlk 11
98. Muharrem Şimşek, 53. Hakan Bozkurt, 5. Köksal Ayaydın, 4. Emrah Çırak, 27. Hüseyin Yıldız, 6. Gökhan Kocaman, 88. Abdulkadir Özdemir, 94. Ahmet Akatın, 21. Abdurrahman İlkyaz, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 17. Berat Vardal
Yedekler
99. Baran Güler, 61. Tolga Şahin, 14. Furkan Özdemir, 55. Eyüp Can Temiz, 35. Ahmet Tamet, 12. Barış Hüseyin Söz, 36. Orhan Nahırcı
Teknik Sorumlu
Ufuk Sarı
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|14
|9
|4
|1
|27
|12
|31
|15
|2
|Esenler Erokspor
|15
|9
|3
|3
|27
|11
|30
|16
|3
|Karşıyaka
|14
|8
|5
|1
|20
|8
|29
|12
|4
|İçel İdmanyurdu Spor
|14
|8
|4
|2
|21
|6
|28
|15
|5
|Çatalcaspor
|14
|8
|3
|3
|21
|15
|27
|6
|6
|Çarşambaspor
|14
|7
|5
|2
|18
|8
|26
|10
|7
|Isparta 32 Spor
|14
|7
|4
|3
|26
|14
|25
|12
|8
|Şile Yıldızspor
|15
|6
|5
|4
|19
|18
|23
|1
|9
|Altındağspor
|14
|5
|4
|5
|11
|13
|19
|-2
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|14
|4
|5
|5
|11
|13
|17
|-2
|11
|Batman Petrolspor
|14
|4
|4
|6
|11
|16
|16
|-5
|12
|Gölcükspor
|14
|3
|3
|8
|7
|14
|12
|-7
|13
|Osmaniyespor FK
|14
|4
|2
|8
|13
|17
|14
|-4
|14
|Erbaaspor
|14
|3
|1
|10
|9
|20
|10
|-11
|15
|Yalovaspor
|15
|2
|3
|10
|13
|27
|9
|-14
|16
|Cizrespor
|14
|2
|3
|9
|9
|35
|9
|-26
|17
|Arhavispor
|15
|2
|2
|11
|10
|26
|8
|-16
Fikstür
|24.12.2020
|Somaspor
|3-2
|Osmaniyespor FK
|24.12.2020
|Çatalcaspor
|0-2
|Esenler Erokspor
|24.12.2020
|Karşıyaka
|0-0
|Altındağspor
|24.12.2020
|Çarşambaspor
|2-1
|Erbaaspor
|24.12.2020
|Yalovaspor
|0-1
|Elazığ Belediyespor
|24.12.2020
|Cizrespor
|2-1
|Gölcükspor
|24.12.2020
|Batman Petrolspor
|0-1
|Şile Yıldızspor
|24.12.2020
|Arhavispor
|1-3
|Isparta 32 Spor