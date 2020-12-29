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2020-2021 Esenler Erokspor, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Esenler Erokspor, Arhavi Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Esenler Erokspor, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Esenler Erokspor, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Esenler Erokspor ve Arhavi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  15. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Arhavi Spor ile 29.12.2020 13:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Esenler Erokspor - Arhavi Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vefa Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Esenler Erokspor Arhavi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Vefa Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.12.2020 13:00

Esenler Erokspor Arhavi Spor Maçının Hakemleri
R.alkım Aksoy(hakem), Faruk Yağlı(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Gökgöz(2. Yardımcı Hakem), Turan Çakıl(dördüncü Hakem)

ESENLER EROKSPOREsenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 3. Cenk Doğan, 23. Murat Kayalı, 59. Taygun Vurgun, 10. Onur Alkan, 70. Samet Dağlı, 11. Enes Soy, 17. Abuzer Gaffar Toplu

Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 4. Yiğitcan Gölboyu, 21. Hakkı Türker, 22. Muammer Sarıkaya, 18. Hüseyin Afkan, 20. Aziz Kızılgün, 9. Mert Somay

Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel
 

ARHAVİ SPORArhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11
98. Muharrem Şimşek, 53. Hakan Bozkurt, 5. Köksal Ayaydın, 4. Emrah Çırak, 27. Hüseyin Yıldız, 6. Gökhan Kocaman, 88. Abdulkadir Özdemir, 94. Ahmet Akatın, 21. Abdurrahman İlkyaz, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 17. Berat Vardal

Yedekler
99. Baran Güler, 61. Tolga Şahin, 14. Furkan Özdemir, 55. Eyüp Can Temiz, 35. Ahmet Tamet, 12. Barış Hüseyin Söz, 36. Orhan Nahırcı

Teknik Sorumlu
Ufuk Sarı

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor1494127123115
2Esenler Erokspor1593327113016
3Karşıyaka148512082912
4İçel İdmanyurdu Spor148422162815
5Çatalcaspor148332115276
6Çarşambaspor147521882610
7Isparta 32 Spor1474326142512
8Şile Yıldızspor156541918231
9Altındağspor14545111319-2
10Elazığ Karakoçan FK14455111317-2
11Batman Petrolspor14446111616-5
12Gölcükspor1433871412-7
13Osmaniyespor FK14428131714-4
14Erbaaspor14311092010-11
15Yalovaspor15231013279-14
16Cizrespor142399359-26
17Arhavispor15221110268-16

Fikstür

24.12.2020Somaspor3-2Osmaniyespor FK
24.12.2020Çatalcaspor0-2Esenler Erokspor
24.12.2020Karşıyaka0-0Altındağspor
24.12.2020Çarşambaspor2-1Erbaaspor
24.12.2020Yalovaspor0-1Elazığ Belediyespor
24.12.2020Cizrespor2-1Gölcükspor
24.12.2020Batman Petrolspor0-1Şile Yıldızspor
24.12.2020Arhavispor1-3Isparta 32 Spor
Onur Çelik
Spor Editörü


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