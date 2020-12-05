Gazipaşa nerede? Hangi ilin sınırları içinde? Gazipaşa'da deprem mi oldu?Deprem mi oldu? | En son depremler | Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu son dakikaSon dakika | Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevre illerde hissedildiDoğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehdi ve Zeynep barışıyor mu?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sarıkamış Horasan Yolu açılışındaİbo Show 4. bölüm konukları kim? İbo Show'da bu hafta kimler olacak? 4. yeni bölüm fragmanıGöztepe, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuGençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuGiresunspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBakan Soylu'dan Cumhuriyet savcılarına Kılıçdaroğlu'na karşı suç duyurusu çağrısı
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Esenler Erokspor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Esenler Erokspor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Esenler Erokspor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Esenler Erokspor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Esenler Erokspor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Esenler Erokspor ve Elazığ Karakoçan taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  12. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Elazığ Karakoçan ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Esenler Erokspor - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vefa Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Esenler Erokspor Elazığ Karakoçan Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Vefa Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Esenler Erokspor Elazığ Karakoçan Maçının Hakemleri
Adem Sarıtaş(hakem), Sinan Günaydın(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ulu(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Keçeci(dördüncü Hakem)

ESENLER EROKSPOREsenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 3. Cenk Doğan, 23. Murat Kayalı, 22. Muammer Sarıkaya, 11. Enes Soy, 10. Onur Alkan, 20. Aziz Kızılgün, 17. Abuzer Gaffar Toplu

Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 99. Recep Kalkan, 21. Hakkı Türker, 59. Taygun Vurgun, 70. Samet Dağlı, 18. Hüseyin Afkan, 9. Mert Somay

Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel

Goller
Muammer Sarıkaya,11.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Murat Kayalı 30.dk, Sarı Kart Enes Soy 47.dk

Oyundan Çıkanlar
Onur Alkan 72.dk, Murat Kayalı 46.dk, Aziz Kızılgün 80.dk, Abuzer Gaffar Toplu 80.dk, Enes Soy 65.dk

Oyuna Girenler
Samet Dağlı 72.dk, Taygun Vurgun 46.dk, Hakkı Türker 80.dk, Mert Somay 80.dk, Hüseyin Afkan 65.dk

ELAZIĞ KARAKOÇANElazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 6. İsmail Sevindi, 7. Burak Özbakır, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 12. Mehmet Eksik, 23. Furkan Camcı, 77. Ferhat Canlı, 88. Batuhan Kaya, 93. Semih Ekmen, 78. Fatih Kızılay

Yedekler
13. Berkay Erdoğan, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 65. Ayhan Tuş, 71. Berkay Emre Sarısu, 99. Burak Kavlak

Teknik Sorumlu
Önder Çınar

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Çift Sarı Kart Furkan Camcı 72.dk, Sarı Kart Ferhat Canlı 20.dk, Sarı Kart Batuhan Kaya 11.dk

Oyundan Çıkanlar
Semih Ekmen 84.dk, İsmail Sevindi 84.dk, Burak Özbakır 46.dk, Batuhan Kaya 89.dk, Fatih Kızılay 70.dk

Oyuna Girenler
Berkay Emre Sarısu 84.dk, Ayhan Tuş 84.dk, Hüseyin Fıstıkcı 46.dk, Emirhan Çakır 89.dk, Burak Altıngök 70.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İçel İdmanyurdu Spor127411732514
2Somaspor117311762411
3Çatalcaspor11731189249
4Karşıyaka11641157228
5Çarşambaspor11632167219
6Esenler Erokspor10613137196
7Şile Yıldızspor125431513192
8Isparta 32 Spor104331511154
9Batman Petrolspor11434101115-1
10Altındağspor104247814-1
11Elazığ Karakoçan FK12345101313-3
12Erbaaspor1131751210-7
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK1031691310-4
15Cizrespor111376226-16
16Yalovaspor101278195-11
17Arhavispor101185184-13

Fikstür

22.11.2020Erokspor Elazığ Karakoçan FK
02.12.2020Esenler Erokspor1-0Elazığ Belediyespor
02.12.2020Isparta 32 Spor1-2Yalovaspor
02.12.2020Altındağspor1-0Arhavispor
02.12.2020Erbaaspor0-1Cizrespor
02.12.2020Batman Petrolspor0-0Karşıyaka
02.12.2020Şile Yıldızspor0-1Çarşambaspor
02.12.2020Osmaniyespor FK1-2Çatalcaspor
02.12.2020İçel İdmanyurdu Spor1-0Somaspor


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT