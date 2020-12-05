2020-2021 Esenler Erokspor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Esenler Erokspor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Esenler Erokspor ve Elazığ Karakoçan taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Elazığ Karakoçan ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Esenler Erokspor - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vefa Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Esenler Erokspor Elazığ Karakoçan Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Vefa Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Esenler Erokspor Elazığ Karakoçan Maçının Hakemleri

Adem Sarıtaş(hakem), Sinan Günaydın(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ulu(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Keçeci(dördüncü Hakem)

Esenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11

98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 3. Cenk Doğan, 23. Murat Kayalı, 22. Muammer Sarıkaya, 11. Enes Soy, 10. Onur Alkan, 20. Aziz Kızılgün, 17. Abuzer Gaffar Toplu



Yedekler

40. Yaren İzzet Sözer, 99. Recep Kalkan, 21. Hakkı Türker, 59. Taygun Vurgun, 70. Samet Dağlı, 18. Hüseyin Afkan, 9. Mert Somay



Teknik Sorumlu

Selahaddin Dinçel



Goller

Muammer Sarıkaya,11.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Murat Kayalı 30.dk, Sarı Kart Enes Soy 47.dk



Oyundan Çıkanlar

Onur Alkan 72.dk, Murat Kayalı 46.dk, Aziz Kızılgün 80.dk, Abuzer Gaffar Toplu 80.dk, Enes Soy 65.dk



Oyuna Girenler

Samet Dağlı 72.dk, Taygun Vurgun 46.dk, Hakkı Türker 80.dk, Mert Somay 80.dk, Hüseyin Afkan 65.dk

Elazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11

16. Duhan Çağlar Akdağ, 6. İsmail Sevindi, 7. Burak Özbakır, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 12. Mehmet Eksik, 23. Furkan Camcı, 77. Ferhat Canlı, 88. Batuhan Kaya, 93. Semih Ekmen, 78. Fatih Kızılay



Yedekler

13. Berkay Erdoğan, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 65. Ayhan Tuş, 71. Berkay Emre Sarısu, 99. Burak Kavlak



Teknik Sorumlu

Önder Çınar



Goller

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Kartlar

Çift Sarı Kart Furkan Camcı 72.dk, Sarı Kart Ferhat Canlı 20.dk, Sarı Kart Batuhan Kaya 11.dk



Oyundan Çıkanlar

Semih Ekmen 84.dk, İsmail Sevindi 84.dk, Burak Özbakır 46.dk, Batuhan Kaya 89.dk, Fatih Kızılay 70.dk



Oyuna Girenler

Berkay Emre Sarısu 84.dk, Ayhan Tuş 84.dk, Hüseyin Fıstıkcı 46.dk, Emirhan Çakır 89.dk, Burak Altıngök 70.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İçel İdmanyurdu Spor 12 7 4 1 17 3 25 14 2 Somaspor 11 7 3 1 17 6 24 11 3 Çatalcaspor 11 7 3 1 18 9 24 9 4 Karşıyaka 11 6 4 1 15 7 22 8 5 Çarşambaspor 11 6 3 2 16 7 21 9 6 Esenler Erokspor 10 6 1 3 13 7 19 6 7 Şile Yıldızspor 12 5 4 3 15 13 19 2 8 Isparta 32 Spor 10 4 3 3 15 11 15 4 9 Batman Petrolspor 11 4 3 4 10 11 15 -1 10 Altındağspor 10 4 2 4 7 8 14 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 12 3 4 5 10 13 13 -3 12 Erbaaspor 11 3 1 7 5 12 10 -7 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 10 3 1 6 9 13 10 -4 15 Cizrespor 11 1 3 7 6 22 6 -16 16 Yalovaspor 10 1 2 7 8 19 5 -11 17 Arhavispor 10 1 1 8 5 18 4 -13

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