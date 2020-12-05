2020-2021 Esenler Erokspor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Esenler Erokspor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Esenler Erokspor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Esenler Erokspor ve Elazığ Karakoçan taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Elazığ Karakoçan ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Esenler Erokspor - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vefa Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Esenler Erokspor Elazığ Karakoçan Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Vefa Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Esenler Erokspor Elazığ Karakoçan Maçının Hakemleri
Adem Sarıtaş(hakem), Sinan Günaydın(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ulu(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Keçeci(dördüncü Hakem)
Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 3. Cenk Doğan, 23. Murat Kayalı, 22. Muammer Sarıkaya, 11. Enes Soy, 10. Onur Alkan, 20. Aziz Kızılgün, 17. Abuzer Gaffar Toplu
Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 99. Recep Kalkan, 21. Hakkı Türker, 59. Taygun Vurgun, 70. Samet Dağlı, 18. Hüseyin Afkan, 9. Mert Somay
Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel
Goller
Muammer Sarıkaya,11.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Murat Kayalı 30.dk, Sarı Kart Enes Soy 47.dk
Oyundan Çıkanlar
Onur Alkan 72.dk, Murat Kayalı 46.dk, Aziz Kızılgün 80.dk, Abuzer Gaffar Toplu 80.dk, Enes Soy 65.dk
Oyuna Girenler
Samet Dağlı 72.dk, Taygun Vurgun 46.dk, Hakkı Türker 80.dk, Mert Somay 80.dk, Hüseyin Afkan 65.dk
Elazığ Karakoçan İlk 11
16. Duhan Çağlar Akdağ, 6. İsmail Sevindi, 7. Burak Özbakır, 9. Barış Kazer, 11. Yaşar Kaan Yılmaz, 12. Mehmet Eksik, 23. Furkan Camcı, 77. Ferhat Canlı, 88. Batuhan Kaya, 93. Semih Ekmen, 78. Fatih Kızılay
Yedekler
13. Berkay Erdoğan, 19. Emirhan Çakır, 22. Burak Altıngök, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 65. Ayhan Tuş, 71. Berkay Emre Sarısu, 99. Burak Kavlak
Teknik Sorumlu
Önder Çınar
Goller
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Kartlar
Çift Sarı Kart Furkan Camcı 72.dk, Sarı Kart Ferhat Canlı 20.dk, Sarı Kart Batuhan Kaya 11.dk
Oyundan Çıkanlar
Semih Ekmen 84.dk, İsmail Sevindi 84.dk, Burak Özbakır 46.dk, Batuhan Kaya 89.dk, Fatih Kızılay 70.dk
Oyuna Girenler
Berkay Emre Sarısu 84.dk, Ayhan Tuş 84.dk, Hüseyin Fıstıkcı 46.dk, Emirhan Çakır 89.dk, Burak Altıngök 70.dk
Puan Durumu
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|Av
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|İçel İdmanyurdu Spor
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|4
|1
|17
|3
|25
|14
|2
|Somaspor
|11
|7
|3
|1
|17
|6
|24
|11
|3
|Çatalcaspor
|11
|7
|3
|1
|18
|9
|24
|9
|4
|Karşıyaka
|11
|6
|4
|1
|15
|7
|22
|8
|5
|Çarşambaspor
|11
|6
|3
|2
|16
|7
|21
|9
|6
|Esenler Erokspor
|10
|6
|1
|3
|13
|7
|19
|6
|7
|Şile Yıldızspor
|12
|5
|4
|3
|15
|13
|19
|2
|8
|Isparta 32 Spor
|10
|4
|3
|3
|15
|11
|15
|4
|9
|Batman Petrolspor
|11
|4
|3
|4
|10
|11
|15
|-1
|10
|Altındağspor
|10
|4
|2
|4
|7
|8
|14
|-1
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|12
|3
|4
|5
|10
|13
|13
|-3
|12
|Erbaaspor
|11
|3
|1
|7
|5
|12
|10
|-7
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|10
|3
|1
|6
|9
|13
|10
|-4
|15
|Cizrespor
|11
|1
|3
|7
|6
|22
|6
|-16
|16
|Yalovaspor
|10
|1
|2
|7
|8
|19
|5
|-11
|17
|Arhavispor
|10
|1
|1
|8
|5
|18
|4
|-13
Fikstür
|22.11.2020
|Erokspor
|Elazığ Karakoçan FK
|02.12.2020
|Esenler Erokspor
|1-0
|Elazığ Belediyespor
|02.12.2020
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Yalovaspor
|02.12.2020
|Altındağspor
|1-0
|Arhavispor
|02.12.2020
|Erbaaspor
|0-1
|Cizrespor
|02.12.2020
|Batman Petrolspor
|0-0
|Karşıyaka
|02.12.2020
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Çarşambaspor
|02.12.2020
|Osmaniyespor FK
|1-2
|Çatalcaspor
|02.12.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-0
|Somaspor