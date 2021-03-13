Ankara Keçiörengücü- Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Çorum'da 2 çocuğu öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Hiç düşünemedimBugün hangi maç, hangi kanalda? 13 Mart 2021 Cumartesi hangi maçlar var?Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu2020-2021 Gölcükspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Arhavi Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu2020-2021 Esenler Erokspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çatalcaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Esenler Erokspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Esenler Erokspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Esenler Erokspor, Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Esenler Erokspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Esenler Erokspor, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Esenler Erokspor ve Erbaaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  25. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Erbaaspor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul - Esenler stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Esenler Erokspor - Erbaaspor maçının skoru ne oldu?

Esenler Erokspor, Erbaaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Esenler Erokspor Erbaaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul - Esenler

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00

Esenler Erokspor Erbaaspor Maçının Hakemleri
Mehmet Çağatay Lakot(hakem), Fatih Deveci(1. Yardımcı Hakem), Serkan Öksüz(2. Yardımcı Hakem), Şeyma Haşlak(dördüncü Hakem)

ESENLER EROKSPOREsenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 30. Erdinç Karakaş, 23. Murat Kayalı, 22. Muammer Sarıkaya, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 20. Aziz Kızılgün, 18. Hüseyin Afkan, 9. Mert Somay

Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 41. Onur Öztonga, 59. Taygun Vurgun, 70. Samet Dağlı, 11. Enes Soy, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 53. Can Muhammet Vural

Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel

Goller
Berk Taşkın,10.dk (h), Samet Dağlı,55.dk (f), Enes Soy,90+5.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mert Somay 58.dk, Sarı Kart Berk Taşkın 85.dk, Sarı Kart Muammer Sarıkaya 38.dk

Oyundan Çıkanlar
Mert Somay 82.dk, Aziz Kızılgün 80.dk, Mehmet Mert Özkaptan 65.dk, Hüseyin Afkan 46.dk, Muammer Sarıkaya 46.dk

Oyuna Girenler
Abuzer Gaffar Toplu 82.dk, Onur Öztonga 80.dk, Taygun Vurgun 65.dk, Enes Soy 46.dk, Samet Dağlı 46.dk

ERBAASPORErbaaspor

Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 2. Murat Şimşek, 13. Arif İşçi, 17. Emirhan Çavuş, 19. Yağızcan Erdem, 24. Furkan Karabatak, 41. Yaşar Çetin, 45. Şevket Güngör, 54. Talha Özcan, 77. Ahmet Buğrahan Tuncay, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu

Yedekler
96. Suphi Dağ, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 11. Yunus Ünsal, 12. Yaşar Kaan Yılmaz, 15. Yusuf Yağcı, 55. Berat Boz, 60. Rıdvan Gökçe

Teknik Sorumlu
Hasan Basri Kara

Goller
Murat Şimşek,39.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Yağızcan Erdem 35.dk, Sarı Kart Talha Özcan 23.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Buğrahan Tuncay 88.dk, Yağızcan Erdem 67.dk, Furkan Karabatak 46.dk, Emirhan Çavuş 88.dk

Oyuna Girenler
Yunus Ünsal 88.dk, Yusuf Yağcı 67.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 46.dk, Rıdvan Gökçe 88.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor24158149215328
2Esenler Erokspor24145544204724
3İçel İdmanyurdu Spor24127535204315
4Şile Yıldızspor2410863127384
5Isparta 32 Spor23107634233711
6Çarşambaspor23910431203711
7Çatalcaspor239862724353
8Karşıyaka249692827331
9Altındağspor23878202231-2
10Osmaniyespor FK239592624322
11Batman Petrolspor246108172328-6
12Elazığ Karakoçan FK245109202825-8
13Erbaaspor237412202925-9
14Gölcükspor246414132722-14
15Arhavispor235513173320-16
16Cizrespor234712174419-27
17Yalovaspor243714213816-17

Fikstür

07.03.0021Elazığ Belediyespor Altındağspor
07.03.2021Erokspor Erbaaspor
11.03.2021Gölcükspor1-2Osmaniyespor FK
11.03.2021Esenler Erokspor3-1Erbaaspor
11.03.2021Çatalcaspor0-0Batman Petrolspor
11.03.2021Çarşambaspor3-3Somaspor
11.03.2021Cizrespor2-2İçel İdmanyurdu Spor
11.03.2021Arhavispor2-1Karşıyaka
11.03.2021Yalovaspor1-2Şile Yıldızspor
11.03.2021Elazığ Karakoçan FK1-1Altındağspor
Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT