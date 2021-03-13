2020-2021 Esenler Erokspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Esenler Erokspor, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Esenler Erokspor ve Erbaaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 25. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Erbaaspor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul - Esenler stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Esenler Erokspor - Erbaaspor maçının skoru ne oldu? Esenler Erokspor, Erbaaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Esenler Erokspor Erbaaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul - Esenler



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.03.2021 14:00



Esenler Erokspor Erbaaspor Maçının Hakemleri

Mehmet Çağatay Lakot(hakem), Fatih Deveci(1. Yardımcı Hakem), Serkan Öksüz(2. Yardımcı Hakem), Şeyma Haşlak(dördüncü Hakem)

Esenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11

98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 30. Erdinç Karakaş, 23. Murat Kayalı, 22. Muammer Sarıkaya, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 20. Aziz Kızılgün, 18. Hüseyin Afkan, 9. Mert Somay



Yedekler

40. Yaren İzzet Sözer, 41. Onur Öztonga, 59. Taygun Vurgun, 70. Samet Dağlı, 11. Enes Soy, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 53. Can Muhammet Vural



Teknik Sorumlu

Selahaddin Dinçel



Goller

Berk Taşkın,10.dk (h), Samet Dağlı,55.dk (f), Enes Soy,90+5.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Mert Somay 58.dk, Sarı Kart Berk Taşkın 85.dk, Sarı Kart Muammer Sarıkaya 38.dk



Oyundan Çıkanlar

Mert Somay 82.dk, Aziz Kızılgün 80.dk, Mehmet Mert Özkaptan 65.dk, Hüseyin Afkan 46.dk, Muammer Sarıkaya 46.dk



Oyuna Girenler

Abuzer Gaffar Toplu 82.dk, Onur Öztonga 80.dk, Taygun Vurgun 65.dk, Enes Soy 46.dk, Samet Dağlı 46.dk

Erbaaspor

Erbaaspor İlk 11

43. Taylan Arman, 2. Murat Şimşek, 13. Arif İşçi, 17. Emirhan Çavuş, 19. Yağızcan Erdem, 24. Furkan Karabatak, 41. Yaşar Çetin, 45. Şevket Güngör, 54. Talha Özcan, 77. Ahmet Buğrahan Tuncay, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu



Yedekler

96. Suphi Dağ, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 11. Yunus Ünsal, 12. Yaşar Kaan Yılmaz, 15. Yusuf Yağcı, 55. Berat Boz, 60. Rıdvan Gökçe



Teknik Sorumlu

Hasan Basri Kara



Goller

Murat Şimşek,39.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Yağızcan Erdem 35.dk, Sarı Kart Talha Özcan 23.dk



Oyundan Çıkanlar

Ahmet Buğrahan Tuncay 88.dk, Yağızcan Erdem 67.dk, Furkan Karabatak 46.dk, Emirhan Çavuş 88.dk



Oyuna Girenler

Yunus Ünsal 88.dk, Yusuf Yağcı 67.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 46.dk, Rıdvan Gökçe 88.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 24 15 8 1 49 21 53 28 2 Esenler Erokspor 24 14 5 5 44 20 47 24 3 İçel İdmanyurdu Spor 24 12 7 5 35 20 43 15 4 Şile Yıldızspor 24 10 8 6 31 27 38 4 5 Isparta 32 Spor 23 10 7 6 34 23 37 11 6 Çarşambaspor 23 9 10 4 31 20 37 11 7 Çatalcaspor 23 9 8 6 27 24 35 3 8 Karşıyaka 24 9 6 9 28 27 33 1 9 Altındağspor 23 8 7 8 20 22 31 -2 10 Osmaniyespor FK 23 9 5 9 26 24 32 2 11 Batman Petrolspor 24 6 10 8 17 23 28 -6 12 Elazığ Karakoçan FK 24 5 10 9 20 28 25 -8 13 Erbaaspor 23 7 4 12 20 29 25 -9 14 Gölcükspor 24 6 4 14 13 27 22 -14 15 Arhavispor 23 5 5 13 17 33 20 -16 16 Cizrespor 23 4 7 12 17 44 19 -27 17 Yalovaspor 24 3 7 14 21 38 16 -17

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