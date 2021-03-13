2020-2021 Esenler Erokspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Esenler Erokspor, Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Esenler Erokspor, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Esenler Erokspor ve Erbaaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 25. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Erbaaspor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul - Esenler stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Esenler Erokspor - Erbaaspor maçının skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul - Esenler
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00
Esenler Erokspor Erbaaspor Maçının Hakemleri
Mehmet Çağatay Lakot(hakem), Fatih Deveci(1. Yardımcı Hakem), Serkan Öksüz(2. Yardımcı Hakem), Şeyma Haşlak(dördüncü Hakem)
Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 19. Muharrem Öner, 16. Berk Taşkın, 30. Erdinç Karakaş, 23. Murat Kayalı, 22. Muammer Sarıkaya, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 20. Aziz Kızılgün, 18. Hüseyin Afkan, 9. Mert Somay
Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 41. Onur Öztonga, 59. Taygun Vurgun, 70. Samet Dağlı, 11. Enes Soy, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 53. Can Muhammet Vural
Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel
Goller
Berk Taşkın,10.dk (h), Samet Dağlı,55.dk (f), Enes Soy,90+5.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mert Somay 58.dk, Sarı Kart Berk Taşkın 85.dk, Sarı Kart Muammer Sarıkaya 38.dk
Oyundan Çıkanlar
Mert Somay 82.dk, Aziz Kızılgün 80.dk, Mehmet Mert Özkaptan 65.dk, Hüseyin Afkan 46.dk, Muammer Sarıkaya 46.dk
Oyuna Girenler
Abuzer Gaffar Toplu 82.dk, Onur Öztonga 80.dk, Taygun Vurgun 65.dk, Enes Soy 46.dk, Samet Dağlı 46.dk
Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 2. Murat Şimşek, 13. Arif İşçi, 17. Emirhan Çavuş, 19. Yağızcan Erdem, 24. Furkan Karabatak, 41. Yaşar Çetin, 45. Şevket Güngör, 54. Talha Özcan, 77. Ahmet Buğrahan Tuncay, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu
Yedekler
96. Suphi Dağ, 8. Yağız Rüştü Aktaş, 11. Yunus Ünsal, 12. Yaşar Kaan Yılmaz, 15. Yusuf Yağcı, 55. Berat Boz, 60. Rıdvan Gökçe
Teknik Sorumlu
Hasan Basri Kara
Goller
Murat Şimşek,39.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yağızcan Erdem 35.dk, Sarı Kart Talha Özcan 23.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Buğrahan Tuncay 88.dk, Yağızcan Erdem 67.dk, Furkan Karabatak 46.dk, Emirhan Çavuş 88.dk
Oyuna Girenler
Yunus Ünsal 88.dk, Yusuf Yağcı 67.dk, Yaşar Kaan Yılmaz 46.dk, Rıdvan Gökçe 88.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|24
|15
|8
|1
|49
|21
|53
|28
|2
|Esenler Erokspor
|24
|14
|5
|5
|44
|20
|47
|24
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|24
|12
|7
|5
|35
|20
|43
|15
|4
|Şile Yıldızspor
|24
|10
|8
|6
|31
|27
|38
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|23
|10
|7
|6
|34
|23
|37
|11
|6
|Çarşambaspor
|23
|9
|10
|4
|31
|20
|37
|11
|7
|Çatalcaspor
|23
|9
|8
|6
|27
|24
|35
|3
|8
|Karşıyaka
|24
|9
|6
|9
|28
|27
|33
|1
|9
|Altındağspor
|23
|8
|7
|8
|20
|22
|31
|-2
|10
|Osmaniyespor FK
|23
|9
|5
|9
|26
|24
|32
|2
|11
|Batman Petrolspor
|24
|6
|10
|8
|17
|23
|28
|-6
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|24
|5
|10
|9
|20
|28
|25
|-8
|13
|Erbaaspor
|23
|7
|4
|12
|20
|29
|25
|-9
|14
|Gölcükspor
|24
|6
|4
|14
|13
|27
|22
|-14
|15
|Arhavispor
|23
|5
|5
|13
|17
|33
|20
|-16
|16
|Cizrespor
|23
|4
|7
|12
|17
|44
|19
|-27
|17
|Yalovaspor
|24
|3
|7
|14
|21
|38
|16
|-17
Fikstür
|07.03.0021
|Elazığ Belediyespor
|Altındağspor
|07.03.2021
|Erokspor
|Erbaaspor
|11.03.2021
|Gölcükspor
|1-2
|Osmaniyespor FK
|11.03.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Erbaaspor
|11.03.2021
|Çatalcaspor
|0-0
|Batman Petrolspor
|11.03.2021
|Çarşambaspor
|3-3
|Somaspor
|11.03.2021
|Cizrespor
|2-2
|İçel İdmanyurdu Spor
|11.03.2021
|Arhavispor
|2-1
|Karşıyaka
|11.03.2021
|Yalovaspor
|1-2
|Şile Yıldızspor
|11.03.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Altındağspor