2020-2021 Esenler Erokspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Esenler Erokspor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Esenler Erokspor ve Şile Yıldızspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te 5. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Şile Yıldızspor ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Esenler Erokspor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vefa Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Vefa Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 15:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Erdoğan Özkaya(hakem), Kadir Beyaz(1. Yardımcı Hakem), Orhan Timurtaş(2. Yardımcı Hakem), Cansu Tiryaki(dördüncü Hakem)

Esenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11

98. Ercüment Kafkasyalı, 3. Cenk Doğan, 4. Yiğitcan Gölboyu, 11. Enes Soy, 16. Berk Taşkın, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 19. Muharrem Öner, 20. Aziz Kızılgün, 22. Muammer Sarıkaya, 23. Murat Kayalı, 70. Samet Dağlı



Yedekler

40. Yaren İzzet Sözer, 7. Abdurrahman Kuyucu, 9. Mert Somay, 10. Onur Alkan, 15. Emre Turan, 21. Hakkı Türker, 55. Aziz Aksoy



Teknik Sorumlu

Selahaddin Dinçel



Goller

Murat Kayalı,40.dk (h), Samet Dağlı,59.dk (f), Abuzer Gaffar Toplu,74.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Ercüment Kafkasyalı 89.dk



Oyundan Çıkanlar

Samet Dağlı 67.dk, Aziz Kızılgün 89.dk, Abuzer Gaffar Toplu 89.dk, Enes Soy 80.dk, Muammer Sarıkaya 80.dk



Oyuna Girenler

Onur Alkan 67.dk, Emre Turan 89.dk, Mert Somay 89.dk, Abdurrahman Kuyucu 80.dk, Hakkı Türker 80.dk

Şile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11

1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 7. Adem Aydın, 11. Raşit Sevindir, 17. Eren Görür, 23. Cebrail Serçek, 25. Emre Karadağ, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 61. Mehmet Demirözü, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu



Yedekler

98. Ömer Özleyen, 10. Eşref Koçak, 19. Furkan Çarkçı, 20. Bartu Baladın, 67. Cömert Kandemir, 77. Muammer Atalay, 99. Ahmet Hasan İmer



Teknik Sorumlu

Ufuk Uysal



Goller

Raşit Sevindir,32.dk (f)



Kartlar

Çift Sarı Kart Cebrail Serçek 69.dk, Sarı Kart Adem Aydın 90+4.dk, Sarı Kart Mustafa Acar 90+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Raşit Sevindir 74.dk, Eren Görür 83.dk, Tahsin Hacımustafaoğlu 57.dk, Ali Sabuncu 74.dk, Mehmet Demirözü 83.dk



Oyuna Girenler

Cömert Kandemir 74.dk, Furkan Çarkçı 83.dk, Muammer Atalay 57.dk, Eşref Koçak 74.dk, Ahmet Hasan İmer 83.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 5 4 1 0 8 4 13 4 2 Somaspor 5 3 2 0 7 4 11 3 3 Çatalcaspor 3 3 0 0 9 3 9 6 4 Batman Petrolspor 5 3 0 2 7 5 9 2 5 İçel İdmanyurdu Spor 4 2 2 0 5 1 8 4 6 Çarşambaspor 5 2 2 1 6 3 8 3 7 Elazığ Karakoçan FK 5 2 2 1 6 5 8 1 8 Şile Yıldızspor 5 1 3 1 5 6 6 -1 9 Isparta 32 Spor 5 1 2 2 7 6 5 1 10 Arhavispor 4 1 1 2 5 5 4 0 11 Esenler Erokspor 5 1 1 3 5 6 4 -1 12 Gölcükspor 5 1 1 3 3 5 4 -2 13 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 14 Altındağspor 4 1 1 2 2 6 4 -4 15 Osmaniyespor FK 3 1 0 2 2 4 3 -2 16 Yalovaspor 5 0 2 3 5 11 2 -6 17 Cizrespor 3 0 1 2 2 7 1 -5

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