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2020-2021 Esenler Erokspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Esenler Erokspor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Esenler Erokspor, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Esenler Erokspor, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Esenler Erokspor ve Şile Yıldızspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te  5. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Şile Yıldızspor ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Vefa Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Esenler Erokspor - Şile Yıldızspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vefa Stadı - İstanbul stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Vefa Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 15:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erdoğan Özkaya(hakem), Kadir Beyaz(1. Yardımcı Hakem), Orhan Timurtaş(2. Yardımcı Hakem), Cansu Tiryaki(dördüncü Hakem)

ESENLER EROKSPOREsenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 3. Cenk Doğan, 4. Yiğitcan Gölboyu, 11. Enes Soy, 16. Berk Taşkın, 17. Abuzer Gaffar Toplu, 19. Muharrem Öner, 20. Aziz Kızılgün, 22. Muammer Sarıkaya, 23. Murat Kayalı, 70. Samet Dağlı

Yedekler
40. Yaren İzzet Sözer, 7. Abdurrahman Kuyucu, 9. Mert Somay, 10. Onur Alkan, 15. Emre Turan, 21. Hakkı Türker, 55. Aziz Aksoy

Teknik Sorumlu
Selahaddin Dinçel

Goller
Murat Kayalı,40.dk (h), Samet Dağlı,59.dk (f), Abuzer Gaffar Toplu,74.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Ercüment Kafkasyalı 89.dk

Oyundan Çıkanlar
Samet Dağlı 67.dk, Aziz Kızılgün 89.dk, Abuzer Gaffar Toplu 89.dk, Enes Soy 80.dk, Muammer Sarıkaya 80.dk

Oyuna Girenler
Onur Alkan 67.dk, Emre Turan 89.dk, Mert Somay 89.dk, Abdurrahman Kuyucu 80.dk, Hakkı Türker 80.dk

ŞİLE YILDIZSPORŞile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11
1. Erşen Çilingir, 5. Mustafa Acar, 7. Adem Aydın, 11. Raşit Sevindir, 17. Eren Görür, 23. Cebrail Serçek, 25. Emre Karadağ, 34. Mert Sarı, 53. Ali Sabuncu, 61. Mehmet Demirözü, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu

Yedekler
98. Ömer Özleyen, 10. Eşref Koçak, 19. Furkan Çarkçı, 20. Bartu Baladın, 67. Cömert Kandemir, 77. Muammer Atalay, 99. Ahmet Hasan İmer

Teknik Sorumlu
Ufuk Uysal

Goller
Raşit Sevindir,32.dk (f)

Kartlar
Çift Sarı Kart Cebrail Serçek 69.dk, Sarı Kart Adem Aydın 90+4.dk, Sarı Kart Mustafa Acar 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Raşit Sevindir 74.dk, Eren Görür 83.dk, Tahsin Hacımustafaoğlu 57.dk, Ali Sabuncu 74.dk, Mehmet Demirözü 83.dk

Oyuna Girenler
Cömert Kandemir 74.dk, Furkan Çarkçı 83.dk, Muammer Atalay 57.dk, Eşref Koçak 74.dk, Ahmet Hasan İmer 83.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka541084134
2Somaspor532074113
3Çatalcaspor33009396
4Batman Petrolspor53027592
5İçel İdmanyurdu Spor42205184
6Çarşambaspor52216383
7Elazığ Karakoçan FK52216581
8Şile Yıldızspor5131566-1
9Isparta 32 Spor51227651
10Arhavispor41125540
11Esenler Erokspor5113564-1
12Gölcükspor5113354-2
13Erbaaspor5113364-3
14Altındağspor4112264-4
15Osmaniyespor FK3102243-2
16Yalovaspor50235112-6
17Cizrespor3012271-5

Fikstür

17.10.2020Cizrespor2-2Somaspor
17.10.2020Elazığ Karakoçan FK1-0Batman Petrolspor
17.10.2020Erokspor Şile Yıldızspor
17.10.2020Yalovaspor0-1Karşıyaka
17.10.2020Gölcükspor0-0İçel İdmanyurdu Spor
17.10.2020Esenler Erokspor3-1Şile Yıldızspor
17.10.2020Elazığ Belediyespor Batman Petrolspor
17.10.2020Çatalcaspor2-1Çarşambaspor
18.10.2020Isparta 32 Spor4-0Altındağspor
18.10.2020Erbaaspor2-0Osmaniyespor FK


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