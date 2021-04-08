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2020-2021 Esenler Erokspor, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Esenler Erokspor, Yalovaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Esenler Erokspor, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Esenler Erokspor, Yalovaspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Esenler Erokspor ve Yalovaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  30. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Yalovaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Esenler Erokspor - Yalovaspor maçının skoru ne oldu?

Esenler Erokspor, Yalovaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Esenler Erokspor Yalovaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Esenler Erokspor Yalovaspor Maçının Hakemleri
Abdurrahman Haymana(hakem), Mehmet Kuru(1. Yardımcı Hakem), Çağrı Ateş(2. Yardımcı Hakem), Abidin Yildirim(dördüncü Hakem)

ESENLER EROKSPOREsenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 41. Onur Öztonga, 16. Berk Taşkın, 30. Erdinç Karakaş, 22. Muammer Sarıkaya, 59. Taygun Vurgun, 18. Hüseyin Afkan, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 20. Aziz Kızılgün, 17. Abuzer Gaffar Toplu

Yedekler
44. Hasan Umur Akın, 5. Bora Yelken, 70. Samet Dağlı, 3. Cenk Doğan, 53. Can Muhammet Vural, 92. İdris Furat, 74. Korhan Güler

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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YALOVASPORYalovaspor

Yalovaspor İlk 11
1. Ahmet Pekgöz, 91. Fazlı Ayan, 44. Hasan Akdemir, 21. Ferat Yaşar, 97. İbrahim Anıl Tekeli, 24. Burak Turan, 28. Batuhan Eren, 14. Turgay An, 19. Ferit Erişçi, 57. Sinan Uzun, 99. Yusuf Akdemir

Yedekler
25. Kaan Parıltan, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 18. Egemen Baysal, 6. Yunus Emre Aydemir, 59. Fatih Taşdelen, 45. Mustafa Serkan Demirel

Teknik Sorumlu
Bayram Fettah Koçgündüz

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor28188258266232
2Esenler Erokspor28176553225731
3İçel İdmanyurdu Spor29149639225117
4Çarşambaspor281110737254312
5Çatalcaspor28111073126435
6Şile Yıldızspor2911993736421
7Isparta 32 Spor2811894133418
8Karşıyaka2810711313437-3
9Elazığ Karakoçan FK298129303336-3
10Erbaaspor2810513253135-6
11Osmaniyespor FK28107112929370
12Altındağspor2881010242934-5
13Batman Petrolspor287129202633-6
14Cizrespor2861012255028-25
15Arhavispor286913203527-15
16Gölcükspor287417203625-16
17Yalovaspor293818235017-27

Fikstür

04.04.2021Erokspor Yalovaspor
08.04.2021Şile Yıldızspor2-4Somaspor
08.04.2021Altındağspor0-2Çarşambaspor
08.04.2021Erbaaspor1-0Çatalcaspor
08.04.2021Esenler Erokspor4-0Yalovaspor
08.04.2021Isparta 32 Spor1-2Cizrespor
08.04.2021Gölcükspor2-4Elazığ Belediyespor
08.04.2021İçel İdmanyurdu Spor2-0Karşıyaka
08.04.2021Osmaniyespor FK0-0

Arhavispor

 

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu  

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