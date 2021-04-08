2020-2021 Esenler Erokspor, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Esenler Erokspor, Yalovaspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Esenler Erokspor ve Yalovaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Yalovaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Esenler Erokspor - Yalovaspor maçının skoru ne oldu? Esenler Erokspor, Yalovaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Esenler Erokspor Yalovaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Esenler Erokspor Yalovaspor Maçının Hakemleri

Abdurrahman Haymana(hakem), Mehmet Kuru(1. Yardımcı Hakem), Çağrı Ateş(2. Yardımcı Hakem), Abidin Yildirim(dördüncü Hakem)

Esenler Erokspor

Esenler Erokspor İlk 11

98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 41. Onur Öztonga, 16. Berk Taşkın, 30. Erdinç Karakaş, 22. Muammer Sarıkaya, 59. Taygun Vurgun, 18. Hüseyin Afkan, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 20. Aziz Kızılgün, 17. Abuzer Gaffar Toplu



Yedekler

44. Hasan Umur Akın, 5. Bora Yelken, 70. Samet Dağlı, 3. Cenk Doğan, 53. Can Muhammet Vural, 92. İdris Furat, 74. Korhan Güler



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Yalovaspor

Yalovaspor İlk 11

1. Ahmet Pekgöz, 91. Fazlı Ayan, 44. Hasan Akdemir, 21. Ferat Yaşar, 97. İbrahim Anıl Tekeli, 24. Burak Turan, 28. Batuhan Eren, 14. Turgay An, 19. Ferit Erişçi, 57. Sinan Uzun, 99. Yusuf Akdemir



Yedekler

25. Kaan Parıltan, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 18. Egemen Baysal, 6. Yunus Emre Aydemir, 59. Fatih Taşdelen, 45. Mustafa Serkan Demirel



Teknik Sorumlu

Bayram Fettah Koçgündüz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 28 18 8 2 58 26 62 32 2 Esenler Erokspor 28 17 6 5 53 22 57 31 3 İçel İdmanyurdu Spor 29 14 9 6 39 22 51 17 4 Çarşambaspor 28 11 10 7 37 25 43 12 5 Çatalcaspor 28 11 10 7 31 26 43 5 6 Şile Yıldızspor 29 11 9 9 37 36 42 1 7 Isparta 32 Spor 28 11 8 9 41 33 41 8 8 Karşıyaka 28 10 7 11 31 34 37 -3 9 Elazığ Karakoçan FK 29 8 12 9 30 33 36 -3 10 Erbaaspor 28 10 5 13 25 31 35 -6 11 Osmaniyespor FK 28 10 7 11 29 29 37 0 12 Altındağspor 28 8 10 10 24 29 34 -5 13 Batman Petrolspor 28 7 12 9 20 26 33 -6 14 Cizrespor 28 6 10 12 25 50 28 -25 15 Arhavispor 28 6 9 13 20 35 27 -15 16 Gölcükspor 28 7 4 17 20 36 25 -16 17 Yalovaspor 29 3 8 18 23 50 17 -27

Fikstür

04.04.2021 Erokspor Yalovaspor 08.04.2021 Şile Yıldızspor 2-4 Somaspor 08.04.2021 Altındağspor 0-2 Çarşambaspor 08.04.2021 Erbaaspor 1-0 Çatalcaspor 08.04.2021 Esenler Erokspor 4-0 Yalovaspor 08.04.2021 Isparta 32 Spor 1-2 Cizrespor 08.04.2021 Gölcükspor 2-4 Elazığ Belediyespor 08.04.2021 İçel İdmanyurdu Spor 2-0 Karşıyaka 08.04.2021 Osmaniyespor FK 0-0 Arhavispor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu