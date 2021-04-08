2020-2021 Esenler Erokspor, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Esenler Erokspor, Yalovaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Esenler Erokspor, Yalovaspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Esenler Erokspor ve Yalovaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Yalovaspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Esenler Erokspor - Yalovaspor maçının skoru ne oldu?
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Esenler Erokspor Yalovaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Esenler Erokspor Stadyumu - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Esenler Erokspor Yalovaspor Maçının Hakemleri
Abdurrahman Haymana(hakem), Mehmet Kuru(1. Yardımcı Hakem), Çağrı Ateş(2. Yardımcı Hakem), Abidin Yildirim(dördüncü Hakem)
Esenler Erokspor İlk 11
98. Ercüment Kafkasyalı, 55. Aziz Aksoy, 41. Onur Öztonga, 16. Berk Taşkın, 30. Erdinç Karakaş, 22. Muammer Sarıkaya, 59. Taygun Vurgun, 18. Hüseyin Afkan, 35. Mehmet Mert Özkaptan, 20. Aziz Kızılgün, 17. Abuzer Gaffar Toplu
Yedekler
44. Hasan Umur Akın, 5. Bora Yelken, 70. Samet Dağlı, 3. Cenk Doğan, 53. Can Muhammet Vural, 92. İdris Furat, 74. Korhan Güler
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Yalovaspor İlk 11
1. Ahmet Pekgöz, 91. Fazlı Ayan, 44. Hasan Akdemir, 21. Ferat Yaşar, 97. İbrahim Anıl Tekeli, 24. Burak Turan, 28. Batuhan Eren, 14. Turgay An, 19. Ferit Erişçi, 57. Sinan Uzun, 99. Yusuf Akdemir
Yedekler
25. Kaan Parıltan, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 18. Egemen Baysal, 6. Yunus Emre Aydemir, 59. Fatih Taşdelen, 45. Mustafa Serkan Demirel
Teknik Sorumlu
Bayram Fettah Koçgündüz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|28
|18
|8
|2
|58
|26
|62
|32
|2
|Esenler Erokspor
|28
|17
|6
|5
|53
|22
|57
|31
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|29
|14
|9
|6
|39
|22
|51
|17
|4
|Çarşambaspor
|28
|11
|10
|7
|37
|25
|43
|12
|5
|Çatalcaspor
|28
|11
|10
|7
|31
|26
|43
|5
|6
|Şile Yıldızspor
|29
|11
|9
|9
|37
|36
|42
|1
|7
|Isparta 32 Spor
|28
|11
|8
|9
|41
|33
|41
|8
|8
|Karşıyaka
|28
|10
|7
|11
|31
|34
|37
|-3
|9
|Elazığ Karakoçan FK
|29
|8
|12
|9
|30
|33
|36
|-3
|10
|Erbaaspor
|28
|10
|5
|13
|25
|31
|35
|-6
|11
|Osmaniyespor FK
|28
|10
|7
|11
|29
|29
|37
|0
|12
|Altındağspor
|28
|8
|10
|10
|24
|29
|34
|-5
|13
|Batman Petrolspor
|28
|7
|12
|9
|20
|26
|33
|-6
|14
|Cizrespor
|28
|6
|10
|12
|25
|50
|28
|-25
|15
|Arhavispor
|28
|6
|9
|13
|20
|35
|27
|-15
|16
|Gölcükspor
|28
|7
|4
|17
|20
|36
|25
|-16
|17
|Yalovaspor
|29
|3
|8
|18
|23
|50
|17
|-27
Fikstür
|04.04.2021
|Erokspor
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Şile Yıldızspor
|2-4
|Somaspor
|08.04.2021
|Altındağspor
|0-2
|Çarşambaspor
|08.04.2021
|Erbaaspor
|1-0
|Çatalcaspor
|08.04.2021
|Esenler Erokspor
|4-0
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Cizrespor
|08.04.2021
|Gölcükspor
|2-4
|Elazığ Belediyespor
|08.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|2-0
|Karşıyaka
|08.04.2021
|Osmaniyespor FK
|0-0
Arhavispor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu