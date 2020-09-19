2020 - 2021 Eskişehirspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Eskişehirspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Eskişehirspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Adanaspor ile 18.09.2020 19:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Eskişehirspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Eskişehirspor Adanaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Çağdaş Altay(hakem), Murat Altan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Serdar Akkoçoğlu(dördüncü Hakem)

Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

45. Melih Ağa, 22. Bilal Ceylan, 5. Sezgin Coşkun, 27. Furkan Balaban, 3. Muhammet Yahya Akbulut, 41. Mehmet Özcan, 66. Kıvanç Karakaş, 6. Furgan Polat, 7. Bedirhan Altunbaş, 8. Onur Bayramoğlu, 10. Talha Erdoğan

Yedekler

33. Ebrar Yiğit Aydın, 99. Berkay Tanır, 9. İbrahim Halil Öner, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 26. Buğra Çağlıyan, 55. Emir Yıldız, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 70. Hamed Abodun Sholaja, 24. Arda Okumuş, 23. Ömer Faruk Güler

Teknik Sorumlu

Mustafa Özer

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Kıvanç Karakaş 75.dk, Sarı Kart İbrahim Halil Öner 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Onur Bayramoğlu 79.dk, Kıvanç Karakaş 79.dk, Furgan Polat 46.dk, Talha Erdoğan 90+4.dk, Muhammet Yahya Akbulut 87.dk

Oyuna Girenler

İbrahim Halil Öner 79.dk, Sunday Oluwadejı Alımı 79.dk, Berkay Tanır 46.dk, Hasan Ulaş Uyğur 90+4.dk, Hamed Abodun Sholaja 87.dk

Adanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 9. Ognjen Ozegovıc, 11. Eren Keleş, 12. Isaac Donkor, 20. Tevfik Altındağ, 23. Evren Korkmaz, 26. Moussa Bagayoko, 27. Furkan Şeker, 35. Uğurcan Yazğılı, 52. Canberk Dilaver, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs

Yedekler

48. Yaşar Memişoğullarından, 5. Umut Sözen, 7. Ömer Çiçek, 22. Celil Yüksel, 39. Cenk Alptekin, 53. Ozan Papaker, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 94. İbrahim Aksu, 99. Ismaeel Rayan

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Celil Yüksel 75.dk, Sarı Kart Tevfik Altındağ 68.dk, Sarı Kart Uğurcan Yazğılı 56.dk, Sarı Kart Evren Korkmaz 1.dk

Oyundan Çıkanlar

Uğurcan Yazğılı 83.dk, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs 83.dk, Moussa Bagayoko 69.dk, Eren Keleş 69.dk, Ognjen Ozegovıc 76.dk

Oyuna Girenler

Umut Sözen 83.dk, Ismaeel Rayan 83.dk, Celil Yüksel 69.dk, Ömer Çiçek 69.dk, Ozan Papaker 76.dk

TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adanaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 2 Adana Demirspor 1 1 0 0 3 1 3 2 3 Balıkesirspor 1 1 0 0 3 1 3 2 4 Altınordu 1 1 0 0 2 0 3 2 5 Ümraniyespor 1 1 0 0 2 1 3 1 6 Ankara Keçiörengücü 1 1 0 0 1 0 3 1 7 Ankaraspor 1 1 0 0 1 0 3 1 8 Akhisarspor 1 0 1 0 0 0 1 0 9 Altay 1 0 1 0 0 0 1 0 10 Samsunspor 1 0 1 0 0 0 1 0 11 Tuzlaspor 1 0 1 0 0 0 1 0 12 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 13 Bandırmaspor 1 0 0 1 1 2 0 -1 14 Boluspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 15 İstanbulspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 16 Bursaspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 17 Giresunspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 18 Menemenspor 1 0 0 1 0 2 0 -2

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür