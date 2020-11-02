2020-2021 Eskişehirspor, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Eskişehirspor, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Eskişehirspor ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 6. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Akhisarspor ile 01.11.2020 16:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Eskişehirspor - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Eskişehirspor Akhisarspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Kutluhan Bilgiç(hakem), Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem), Kemal Mavi(2. Yardımcı Hakem), Murat Türkoğlu(dördüncü Hakem)

Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 21. Erdal Akdarı, 5. Sezgin Coşkun, 44. Mevlüt Çelik, 22. Bilal Ceylan, 41. Mehmet Özcan, 66. Kıvanç Karakaş, 99. Berkay Tanır, 70. Hamed Abodun Sholaja, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 8. Onur Bayramoğlu

Yedekler

45. Melih Ağa, 15. Alperen Kocabaş, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 26. Buğra Çağlıyan, 7. Bedirhan Altunbaş, 10. Talha Erdoğan, 9. İbrahim Halil Öner, 11. Kaan Gül, 90. Onur Arı, 27. Furkan Balaban

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 74. Doğukan Nelik, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 11. Onurcan Güler, 17. Bertuğ Bayar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 8 5 2 1 16 7 17 9 2 Tuzlaspor 7 5 2 0 16 7 17 9 3 Adana Demirspor 8 4 3 1 15 7 15 8 4 Samsunspor 8 4 3 1 12 8 15 4 5 Ankara Keçiörengücü 8 4 2 2 9 7 14 2 6 Altınordu 7 4 1 2 11 10 13 1 7 Adanaspor 8 3 3 2 13 9 12 4 8 Akhisarspor 8 3 3 2 7 5 12 2 9 Giresunspor 7 3 2 2 11 11 11 0 10 Altay 6 3 1 2 10 4 10 6 11 Bursaspor 8 3 1 4 16 15 10 1 12 Balıkesirspor 8 3 1 4 8 12 10 -4 13 Ümraniyespor 8 2 2 4 9 15 8 -6 14 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 15 Bandırmaspor 7 1 2 4 6 11 5 -5 16 Ankaraspor 7 1 1 5 4 12 4 -8 17 Boluspor 8 0 3 5 6 12 3 -6 18 Eskişehirspor 8 0 3 5 2 14 3 -12

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür