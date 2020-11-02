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2020-2021 Eskişehirspor, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Eskişehirspor, Akhisarspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Eskişehirspor, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Eskişehirspor, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Eskişehirspor ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 6. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Akhisarspor ile 01.11.2020 16:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Eskişehirspor - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

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MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Eskişehirspor Akhisarspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Kutluhan Bilgiç(hakem), Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem), Kemal Mavi(2. Yardımcı Hakem), Murat Türkoğlu(dördüncü Hakem)

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 21. Erdal Akdarı, 5. Sezgin Coşkun, 44. Mevlüt Çelik, 22. Bilal Ceylan, 41. Mehmet Özcan, 66. Kıvanç Karakaş, 99. Berkay Tanır, 70. Hamed Abodun Sholaja, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 8. Onur Bayramoğlu

Yedekler

45. Melih Ağa, 15. Alperen Kocabaş, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 26. Buğra Çağlıyan, 7. Bedirhan Altunbaş, 10. Talha Erdoğan, 9. İbrahim Halil Öner, 11. Kaan Gül, 90. Onur Arı, 27. Furkan Balaban

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 74. Doğukan Nelik, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 11. Onurcan Güler, 17. Bertuğ Bayar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor8521167179
2Tuzlaspor7520167179
3Adana Demirspor8431157158
4Samsunspor8431128154
5Ankara Keçiörengücü842297142
6Altınordu74121110131
7Adanaspor8332139124
8Akhisarspor833275122
9Giresunspor73221111110
10Altay6312104106
11Bursaspor83141615101
12Balıkesirspor831481210-4
13Ümraniyespor82249158-6
14Menemenspor71336116-5
15Bandırmaspor71246115-5
16Ankaraspor71154124-8
17Boluspor80356123-6
18Eskişehirspor80352143-12

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür

20.10.2020Eskişehirspor0-1Samsunspor
20.10.2020Ankara Keçiörengücü1-0Bandırmaspor
21.10.2020Balıkesirspor0-0Boluspor
21.10.2020Altınordu2-1Altay
21.10.2020Giresunspor4-3Adanaspor
21.10.2020Adana Demirspor4-2Ümraniyespor
22.10.2020İstanbulspor2-2Akhisarspor
22.10.2020Tuzlaspor2-0Osmanlıspor FK
22.10.2020Menemenspor2-1Bursaspor


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