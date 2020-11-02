2020-2021 Eskişehirspor, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında Eskişehirspor, Akhisarspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 6. hafta maçında Eskişehirspor, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Eskişehirspor ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 6. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Akhisarspor ile 01.11.2020 16:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Eskişehirspor - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Eskişehirspor Akhisarspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Kutluhan Bilgiç(hakem), Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem), Kemal Mavi(2. Yardımcı Hakem), Murat Türkoğlu(dördüncü Hakem)
Eskişehirspor İlk 11
17. Ekrem Kılıçarslan, 21. Erdal Akdarı, 5. Sezgin Coşkun, 44. Mevlüt Çelik, 22. Bilal Ceylan, 41. Mehmet Özcan, 66. Kıvanç Karakaş, 99. Berkay Tanır, 70. Hamed Abodun Sholaja, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 8. Onur Bayramoğlu
Yedekler
45. Melih Ağa, 15. Alperen Kocabaş, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 26. Buğra Çağlıyan, 7. Bedirhan Altunbaş, 10. Talha Erdoğan, 9. İbrahim Halil Öner, 11. Kaan Gül, 90. Onur Arı, 27. Furkan Balaban
Teknik Sorumlu
Fahrettin Sayhan
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 74. Doğukan Nelik, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner
Yedekler
45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 11. Onurcan Güler, 17. Bertuğ Bayar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu
Teknik Sorumlu
Ercan Kahyaoğlu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|8
|5
|2
|1
|16
|7
|17
|9
|2
|Tuzlaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|7
|17
|9
|3
|Adana Demirspor
|8
|4
|3
|1
|15
|7
|15
|8
|4
|Samsunspor
|8
|4
|3
|1
|12
|8
|15
|4
|5
|Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|2
|2
|9
|7
|14
|2
|6
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|7
|Adanaspor
|8
|3
|3
|2
|13
|9
|12
|4
|8
|Akhisarspor
|8
|3
|3
|2
|7
|5
|12
|2
|9
|Giresunspor
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|11
|0
|10
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|11
|Bursaspor
|8
|3
|1
|4
|16
|15
|10
|1
|12
|Balıkesirspor
|8
|3
|1
|4
|8
|12
|10
|-4
|13
|Ümraniyespor
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|8
|-6
|14
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|15
|Bandırmaspor
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|5
|-5
|16
|Ankaraspor
|7
|1
|1
|5
|4
|12
|4
|-8
|17
|Boluspor
|8
|0
|3
|5
|6
|12
|3
|-6
|18
|Eskişehirspor
|8
|0
|3
|5
|2
|14
|3
|-12
TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür
|20.10.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Samsunspor
|20.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Bandırmaspor
|21.10.2020
|Balıkesirspor
|0-0
|Boluspor
|21.10.2020
|Altınordu
|2-1
|Altay
|21.10.2020
|Giresunspor
|4-3
|Adanaspor
|21.10.2020
|Adana Demirspor
|4-2
|Ümraniyespor
|22.10.2020
|İstanbulspor
|2-2
|Akhisarspor
|22.10.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|22.10.2020
|Menemenspor
|2-1
|Bursaspor