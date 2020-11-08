2020-2021 Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Eskişehirspor ve Ankara Keçiörengücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 08.11.2020 13:30'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Eskişehirspor - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Eskişehirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Eskişehir Yeni Stadyum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Çetin(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Hüsnü Emre Çelimli(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Balkan(dördüncü Hakem)

Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 22. Bilal Ceylan, 5. Sezgin Coşkun, 44. Mevlüt Çelik, 21. Erdal Akdarı, 27. Furkan Balaban, 41. Mehmet Özcan, 99. Berkay Tanır, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 10. Talha Erdoğan, 8. Onur Bayramoğlu

Yedekler

45. Melih Ağa, 15. Alperen Kocabaş, 24. Arda Okumuş, 90. Onur Arı, 26. Buğra Çağlıyan, 14. Onurhan Uyanık, 20. Tolga Yakut, 89. Melih Nezir, 70. Hamed Abodun Sholaja, 88. Doğukan Ünal

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 45. Famoussa Kone

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 98. Osman Keçelioğlu, 11. Joseph Dodoo, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 88. Ilır Mustafa, 9. Arb Manaj, 16. Ogün Bayrak, 14. İrfan Akgün

TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 8 5 3 0 17 8 18 9 2 İstanbulspor 8 5 2 1 16 7 17 9 3 Adana Demirspor 8 4 3 1 15 7 15 8 4 Samsunspor 8 4 3 1 12 8 15 4 5 Ankara Keçiörengücü 9 4 3 2 11 9 15 2 6 Giresunspor 8 4 2 2 12 11 14 1 7 Altınordu 7 4 1 2 11 10 13 1 8 Balıkesirspor 9 4 1 4 11 13 13 -2 9 Adanaspor 8 3 3 2 13 9 12 4 10 Akhisarspor 8 3 3 2 7 5 12 2 11 Bursaspor 9 3 2 4 17 16 11 1 12 Altay 7 3 1 3 11 7 10 4 13 Ümraniyespor 9 2 3 4 10 16 9 -6 14 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 15 Bandırmaspor 8 1 2 5 6 12 5 -6 16 Ankaraspor 8 1 2 5 5 13 5 -8 17 Eskişehirspor 9 0 4 5 4 16 4 -12 18 Boluspor 8 0 3 5 6 12 3 -6

TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür