2020-2021 Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 8. hafta maçında Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Eskişehirspor ve Ankara Keçiörengücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 08.11.2020 13:30'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Eskişehirspor - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Eskişehirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Eskişehir Yeni Stadyum
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.11.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Alper Çetin(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Hüsnü Emre Çelimli(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Balkan(dördüncü Hakem)
Eskişehirspor İlk 11
17. Ekrem Kılıçarslan, 22. Bilal Ceylan, 5. Sezgin Coşkun, 44. Mevlüt Çelik, 21. Erdal Akdarı, 27. Furkan Balaban, 41. Mehmet Özcan, 99. Berkay Tanır, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 10. Talha Erdoğan, 8. Onur Bayramoğlu
Yedekler
45. Melih Ağa, 15. Alperen Kocabaş, 24. Arda Okumuş, 90. Onur Arı, 26. Buğra Çağlıyan, 14. Onurhan Uyanık, 20. Tolga Yakut, 89. Melih Nezir, 70. Hamed Abodun Sholaja, 88. Doğukan Ünal
Teknik Sorumlu
Fahrettin Sayhan
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 45. Famoussa Kone
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 98. Osman Keçelioğlu, 11. Joseph Dodoo, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 88. Ilır Mustafa, 9. Arb Manaj, 16. Ogün Bayrak, 14. İrfan Akgün
TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|8
|5
|3
|0
|17
|8
|18
|9
|2
|İstanbulspor
|8
|5
|2
|1
|16
|7
|17
|9
|3
|Adana Demirspor
|8
|4
|3
|1
|15
|7
|15
|8
|4
|Samsunspor
|8
|4
|3
|1
|12
|8
|15
|4
|5
|Ankara Keçiörengücü
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|15
|2
|6
|Giresunspor
|8
|4
|2
|2
|12
|11
|14
|1
|7
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|8
|Balıkesirspor
|9
|4
|1
|4
|11
|13
|13
|-2
|9
|Adanaspor
|8
|3
|3
|2
|13
|9
|12
|4
|10
|Akhisarspor
|8
|3
|3
|2
|7
|5
|12
|2
|11
|Bursaspor
|9
|3
|2
|4
|17
|16
|11
|1
|12
|Altay
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|10
|4
|13
|Ümraniyespor
|9
|2
|3
|4
|10
|16
|9
|-6
|14
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|15
|Bandırmaspor
|8
|1
|2
|5
|6
|12
|5
|-6
|16
|Ankaraspor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|5
|-8
|17
|Eskişehirspor
|9
|0
|4
|5
|4
|16
|4
|-12
|18
|Boluspor
|8
|0
|3
|5
|6
|12
|3
|-6
TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür
|30.10.2020
|Tuzlaspor
|P-P
|Altay
|30.10.2020
|Balıkesirspor
|0-3
|Adanaspor
|31.10.2020
|Menemenspor
|P-P
|Osmanlıspor FK
|31.10.2020
|Giresunspor
|0-1
|Ümraniyespor
|31.10.2020
|Bursaspor
|4-2
|Boluspor
|31.10.2020
|Altınordu
|P-P
|Bandırmaspor
|01.11.2020
|Adana Demirspor
|1-1
|Samsunspor
|01.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-1
|İstanbulspor
|01.11.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Akhisarspor