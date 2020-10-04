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2020-2021 Eskişehirspor, Ümraniyespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 4. hafta maçında Eskişehirspor, Ümraniyespor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Eskişehirspor, Ümraniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 4. hafta maçında Eskişehirspor, Ümraniyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Eskişehirspor ve Ümraniyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Ümraniyespor ile 04.10.2020 14:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Eskişehirspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Eskişehirspor Ümraniyespor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Eskişehir Yeni Stadyum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

04.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Pakkan(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Eren Özyemişcioğlu(dördüncü Hakem)

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 22. Bilal Ceylan, 5. Sezgin Coşkun, 27. Furkan Balaban, 3. Muhammet Yahya Akbulut, 41. Mehmet Özcan, 66. Kıvanç Karakaş, 10. Talha Erdoğan, 8. Onur Bayramoğlu, 15. Alperen Kocabaş, 9. İbrahim Halil Öner

Yedekler

45. Melih Ağa, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 26. Buğra Çağlıyan, 80. Bedirhan Akçay, 55. Emir Yıldız, 70. Hamed Abodun Sholaja, 24. Arda Okumuş, 11. Kaan Gül

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ÜMRANİYESPORÜmraniyespor

Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 23. Alaaddin Okumuş, 5. Alim Öztürk, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 10. Okan Derici, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı, 32. Ante Zıvkovıc

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 9. Hüseyin Çolak, 92. Mustafa Murat Uslu, 14. Turgut Doğan Şahin, 19. Honore Gomıs, 21. Mustafa Eser, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 8. Serkan Göksu, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 6. Yunus Emre Mertoğlu

Teknik Sorumlu

Sait Karafırtınalar

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor43017493
2Altınordu43016393
3Tuzlaspor42209584
4Altay42118276
5Adana Demirspor32107374
6Ankara Keçiörengücü42113172
7Giresunspor42116670
8Samsunspor31205253
9Adanaspor31201051
10Akhisarspor31112141
11Bursaspor4112784-1
12Bandırmaspor4112564-1
13Ümraniyespor4112484-4
14Balıkesirspor3102343-1
15Ankaraspor4103273-5
16Eskişehirspor4022182-7
17Boluspor4013361-3
18Menemenspor3012381-5

TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür

02.10.2020İstanbulspor2-1Bandırmaspor
03.10.2020Giresunspor2-1Boluspor
03.10.2020Altınordu2-0Osmanlıspor FK
03.10.2020Ankara Keçiörengücü0-1Altay
03.10.2020Tuzlaspor3-3Bursaspor
04.10.2020Adana Demirspor Adanaspor
04.10.2020Samsunspor Akhisarspor
04.10.2020Balıkesirspor Menemenspor
04.10.2020Eskişehirspor1-1Ümraniyespor


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