2020-2021 Etimesgut Belediyespor, Serik Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Etimesgut Belediyespor ve Serik Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Etimesgut Belediyespor sahasında Serik Belediyespor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Etimesgut Belediyespor - Serik Belediyespor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Eren Özyemişcioğlu(hakem), Güner Mumcu Taştan(1. Yardımcı Hakem), Serkan Öksüz(2. Yardımcı Hakem), Fatih Tokail(dördüncü Hakem)

Etimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11

1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 10. Mikail Koçak, 13. Mehmet Taşcı, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 88. Erdi Zengin, 99. Yusuf Yıldırım



Yedekler

97. Furkan Taş, 5. Çağlayan Menderes, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 8. Emre Gündoğdu, 22. Alim Harlak, 54. Yasin Görkem Arslan, 70. Ahmet Sun, 77. Mehmet Zahit Çınar, 61. Burçak Özkanca



Teknik Sorumlu

Taşkın Güngör



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Serik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11

13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 77. Yusuf Çelik, 12. Bahadır Çiloğlu, 10. Sinan Kalaycı, 17. Gökay Eser, 20. Yusuf Onur Arıkan, 22. Sinan Özkan, 26. Cenk Kaplan, 41. Sefa Narin, 55. Emre Bekir



Yedekler

1. Ahmet Özden, 11. Mustafa Çınar, 8. Mahsun Çapkan, 19. Batuhan Arslan, 21. Canberk Aydın, 53. Ali Burak Cebir, 58. Erkan Şahin, 23. Abdulsamet Burak, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan



Teknik Sorumlu

Engin Korukır



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 7 6 0 1 8 4 18 4 2 Eyüpspor 7 5 1 1 13 6 16 7 3 Serik Belediyespor 7 4 2 1 11 4 14 7 4 Tarsus İdman Yurdu 7 3 3 1 14 10 12 4 5 Van Spor 7 3 3 1 5 4 12 1 6 Karacabey Belediyespor 7 3 2 2 8 5 11 3 7 Etimesgut Belediyespor 7 3 2 2 7 4 11 3 8 Kırşehir Belediyespor 7 3 2 2 6 5 11 1 9 Kırklarelispor 7 2 4 1 7 2 10 5 10 Sakaryaspor 7 2 4 1 7 6 10 1 11 Elazığspor 7 3 1 3 9 11 10 -2 12 Bayburt Özel İdare Spor 6 3 0 3 6 6 9 0 13 Mamak FK 7 2 2 3 6 10 8 -4 14 Pendikspor 7 2 1 4 10 9 7 1 15 1922 Konyaspor 7 2 1 4 6 5 7 1 16 Pazarspor 7 2 1 4 10 16 7 -6 17 Sivas Belediyespor 6 1 3 2 9 9 6 0 18 Bodrumspor 7 1 2 4 8 10 5 -2 19 Kastamonuspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 20 Kardemir Karabükspor 7 0 0 7 3 20 0 -17

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