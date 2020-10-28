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2020-2021 Etimesgut Belediyespor, Serik Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Etimesgut Belediyespor, Serik Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Etimesgut Belediyespor ve Serik Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Etimesgut Belediyespor sahasında Serik Belediyespor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Etimesgut Belediyespor - Serik Belediyespor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Eren Özyemişcioğlu(hakem), Güner Mumcu Taştan(1. Yardımcı Hakem), Serkan Öksüz(2. Yardımcı Hakem), Fatih Tokail(dördüncü Hakem)

ETİMESGUT BELEDİYESPOREtimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 10. Mikail Koçak, 13. Mehmet Taşcı, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 88. Erdi Zengin, 99. Yusuf Yıldırım

Yedekler
97. Furkan Taş, 5. Çağlayan Menderes, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 8. Emre Gündoğdu, 22. Alim Harlak, 54. Yasin Görkem Arslan, 70. Ahmet Sun, 77. Mehmet Zahit Çınar, 61. Burçak Özkanca

Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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SERİK BELEDİYESPORSerik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 77. Yusuf Çelik, 12. Bahadır Çiloğlu, 10. Sinan Kalaycı, 17. Gökay Eser, 20. Yusuf Onur Arıkan, 22. Sinan Özkan, 26. Cenk Kaplan, 41. Sefa Narin, 55. Emre Bekir

Yedekler
1. Ahmet Özden, 11. Mustafa Çınar, 8. Mahsun Çapkan, 19. Batuhan Arslan, 21. Canberk Aydın, 53. Ali Burak Cebir, 58. Erkan Şahin, 23. Abdulsamet Burak, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan

Teknik Sorumlu
Engin Korukır

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Turgutluspor760184184
2Eyüpspor7511136167
3Serik Belediyespor7421114147
4Tarsus İdman Yurdu73311410124
5Van Spor733154121
6Karacabey Belediyespor732285113
7Etimesgut Belediyespor732274113
8Kırşehir Belediyespor732265111
9Kırklarelispor724172105
10Sakaryaspor724176101
11Elazığspor731391110-2
12Bayburt Özel İdare Spor63036690
13Mamak FK72236108-4
14Pendikspor721410971
151922 Konyaspor72146571
16Pazarspor721410167-6
17Sivas Belediyespor61329960
18Bodrumspor71248105-2
19Kastamonuspor71247145-7
20Kardemir Karabükspor70073200-17

Fikstür

28.10.2020Turgutluspor2-1Kardemir Karabükspor
28.10.20201922 Konyaspor3-0Elazığspor
28.10.2020Van Spor1-1Bodrumspor
28.10.2020Tarsus İdman Yurdu4-0Başkent Akademi FK
28.10.2020Sakaryaspor2-2Sivas Belediyespor
28.10.2020Pazarspor1-1Karacabey Belediyespor
28.10.2020Kırklarelispor0-1Kırşehir Belediyespor
28.10.2020Kastamonuspor1-0Bayburt Özel İdare Spor
28.10.2020Eyüpspor1-0Pendikspor
28.10.2020Etimesgut Belediyespor2-0Serik Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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