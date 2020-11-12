2020-2021 Etimesgut Belediyespor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Turgutluspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Etimesgut Belediyespor ve Turgutluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Etimesgut Belediyespor sahasında Turgutluspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Etimesgut Belediyespor - Turgutluspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Gökhan Özbulut(hakem), Sedat Yavanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Metin Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Sinan Özcan(dördüncü Hakem)
Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 10. Mikail Koçak, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 77. Mehmet Zahit Çınar, 99. Yusuf Yıldırım
Yedekler
93. Umutcan Yenisoy, 97. Furkan Taş, 98. Furkan Yılgın, 7. Berkay Ceylan, 9. Berat Tosun, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 54. Yasin Görkem Arslan, 61. Burçak Özkanca, 70. Ahmet Sun, 6. Recep Metin
Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör
Goller
Alim Harlak,27.dk (f), Şahin Fıstıkcı,65.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart İbrahim Alan 33.dk, Sarı Kart Mehmet Zahit Çınar 68.dk
Oyundan Çıkanlar
İbrahim Alan 81.dk, Yusuf Yıldırım 67.dk, Alim Harlak 88.dk, Mehmet Zahit Çınar 88.dk
Oyuna Girenler
Yasin Görkem Arslan 81.dk, Recep Metin 67.dk, Burçak Özkanca 88.dk, Ahmet Sun 88.dk
Turgutluspor İlk 11
1. Fatih Demirlek, 80. Emre Keskin, 23. Talha Yazgan, 4. Sinan Özkara, 10. Mithat Yaşar, 94. Burak Yılmaz, 5. Mert Özyıldırım, 45. Ferhat Katipoğlu, 17. Mutlu Aksu Doğan, 20. Koray Kılınç, 9. Muhammet Beşir
Yedekler
35. Can Sevinç, 12. Yunus Yağız, 77. Okan Erdik, 64. Kenan Gürmen, 28. Emre Nasuh
Teknik Sorumlu
Goller
Koray Kılınç,17.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mert Özyıldırım 90.dk
Oyundan Çıkanlar
Sinan Özkara 73.dk
Oyuna Girenler
Emre Nasuh 73.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|9
|7
|1
|1
|18
|8
|22
|10
|2
|Turgutluspor
|9
|6
|0
|3
|9
|10
|18
|-1
|3
|Serik Belediyespor
|9
|4
|4
|1
|13
|6
|16
|7
|4
|Etimesgut Belediyespor
|9
|4
|3
|2
|9
|5
|15
|4
|5
|Van Spor
|9
|4
|3
|2
|8
|5
|15
|3
|6
|Karacabey Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|12
|8
|14
|4
|7
|Kırşehir Belediyespor
|8
|4
|2
|2
|7
|5
|14
|2
|8
|Kırklarelispor
|9
|3
|4
|2
|8
|3
|13
|5
|9
|Sakaryaspor
|9
|3
|4
|2
|12
|12
|13
|0
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|9
|3
|3
|3
|15
|13
|12
|2
|11
|1922 Konyaspor
|9
|3
|2
|4
|9
|6
|11
|3
|12
|Mamak FK
|9
|3
|2
|4
|7
|13
|11
|-6
|13
|Pendikspor
|9
|3
|1
|5
|11
|10
|10
|1
|14
|Elazığspor
|9
|4
|1
|4
|13
|15
|13
|-2
|15
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|16
|Sivas Belediyespor
|8
|2
|3
|3
|13
|13
|9
|0
|17
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|18
|Kastamonuspor
|9
|2
|3
|4
|9
|15
|9
|-6
|19
|Bodrumspor
|9
|2
|2
|5
|15
|14
|8
|1
|20
|Kardemir Karabükspor
|9
|0
|1
|8
|3
|21
|1
|-18
Fikstür
|11.11.2020
|Kırklarelispor
|1-0
|Pendikspor
|11.11.2020
|1922 Konyaspor
|1-1
|Serik Belediyespor
|11.11.2020
|Pazarspor
|P-P
|Kırşehir Belediyespor
|11.11.2020
|Sakaryaspor
|2-6
|Bodrumspor
|11.11.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|1-2
|Elazığspor
|11.11.2020
|Van Spor
|3-0
|Başkent Akademi FK
|11.11.2020
|Kastamonuspor
|1-0
|Kardemir Karabükspor
|11.11.2020
|Karacabey Belediyespor
|4-0
|Sivas Belediyespor
|11.11.2020
|Eyüpspor
|2-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|11.11.2020
|Etimesgut Belediyespor
|2-1
|Turgutluspor