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2020-2021 Etimesgut Belediyespor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Turgutluspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Etimesgut Belediyespor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Etimesgut Belediyespor ve Turgutluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Etimesgut Belediyespor sahasında Turgutluspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Etimesgut Belediyespor - Turgutluspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Etimesgut Belediyespor - Turgutluspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Gökhan Özbulut(hakem), Sedat Yavanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Metin Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Sinan Özcan(dördüncü Hakem)

ETİMESGUT BELEDİYESPOREtimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 10. Mikail Koçak, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 77. Mehmet Zahit Çınar, 99. Yusuf Yıldırım

Yedekler
93. Umutcan Yenisoy, 97. Furkan Taş, 98. Furkan Yılgın, 7. Berkay Ceylan, 9. Berat Tosun, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 54. Yasin Görkem Arslan, 61. Burçak Özkanca, 70. Ahmet Sun, 6. Recep Metin

Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör

Goller
Alim Harlak,27.dk (f), Şahin Fıstıkcı,65.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart İbrahim Alan 33.dk, Sarı Kart Mehmet Zahit Çınar 68.dk

Oyundan Çıkanlar
İbrahim Alan 81.dk, Yusuf Yıldırım 67.dk, Alim Harlak 88.dk, Mehmet Zahit Çınar 88.dk

Oyuna Girenler
Yasin Görkem Arslan 81.dk, Recep Metin 67.dk, Burçak Özkanca 88.dk, Ahmet Sun 88.dk

TURGUTLUSPORTurgutluspor

Turgutluspor İlk 11
1. Fatih Demirlek, 80. Emre Keskin, 23. Talha Yazgan, 4. Sinan Özkara, 10. Mithat Yaşar, 94. Burak Yılmaz, 5. Mert Özyıldırım, 45. Ferhat Katipoğlu, 17. Mutlu Aksu Doğan, 20. Koray Kılınç, 9. Muhammet Beşir

Yedekler
35. Can Sevinç, 12. Yunus Yağız, 77. Okan Erdik, 64. Kenan Gürmen, 28. Emre Nasuh

Teknik Sorumlu


Goller
Koray Kılınç,17.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mert Özyıldırım 90.dk

Oyundan Çıkanlar
Sinan Özkara 73.dk

Oyuna Girenler
Emre Nasuh 73.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor97111882210
2Turgutluspor960391018-1
3Serik Belediyespor9441136167
4Etimesgut Belediyespor943295154
5Van Spor943285153
6Karacabey Belediyespor9423128144
7Kırşehir Belediyespor842275142
8Kırklarelispor934283135
9Sakaryaspor93421212130
10Tarsus İdman Yurdu93331513122
111922 Konyaspor932496113
12Mamak FK932471311-6
13Pendikspor93151110101
14Elazığspor9414131513-2
15Pazarspor8314121710-5
16Sivas Belediyespor8233131390
17Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
18Kastamonuspor92349159-6
19Bodrumspor9225151481
20Kardemir Karabükspor90183211-18

Fikstür

11.11.2020Kırklarelispor1-0Pendikspor
11.11.20201922 Konyaspor1-1Serik Belediyespor
11.11.2020PazarsporP-PKırşehir Belediyespor
11.11.2020Sakaryaspor2-6Bodrumspor
11.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-2Elazığspor
11.11.2020Van Spor3-0Başkent Akademi FK
11.11.2020Kastamonuspor1-0Kardemir Karabükspor
11.11.2020Karacabey Belediyespor4-0Sivas Belediyespor
11.11.2020Eyüpspor2-0Bayburt Özel İdare Spor
11.11.2020Etimesgut Belediyespor2-1Turgutluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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