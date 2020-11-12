2020-2021 Etimesgut Belediyespor, Turgutluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Etimesgut Belediyespor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Etimesgut Belediyespor ve Turgutluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Etimesgut Belediyespor sahasında Turgutluspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Etimesgut Belediyespor - Turgutluspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Gökhan Özbulut(hakem), Sedat Yavanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Metin Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Sinan Özcan(dördüncü Hakem)

Etimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11

1. Özkan Karabulut, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 10. Mikail Koçak, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 77. Mehmet Zahit Çınar, 99. Yusuf Yıldırım



Yedekler

93. Umutcan Yenisoy, 97. Furkan Taş, 98. Furkan Yılgın, 7. Berkay Ceylan, 9. Berat Tosun, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 54. Yasin Görkem Arslan, 61. Burçak Özkanca, 70. Ahmet Sun, 6. Recep Metin



Teknik Sorumlu

Taşkın Güngör



Goller

Alim Harlak,27.dk (f), Şahin Fıstıkcı,65.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart İbrahim Alan 33.dk, Sarı Kart Mehmet Zahit Çınar 68.dk



Oyundan Çıkanlar

İbrahim Alan 81.dk, Yusuf Yıldırım 67.dk, Alim Harlak 88.dk, Mehmet Zahit Çınar 88.dk



Oyuna Girenler

Yasin Görkem Arslan 81.dk, Recep Metin 67.dk, Burçak Özkanca 88.dk, Ahmet Sun 88.dk

Turgutluspor

Turgutluspor İlk 11

1. Fatih Demirlek, 80. Emre Keskin, 23. Talha Yazgan, 4. Sinan Özkara, 10. Mithat Yaşar, 94. Burak Yılmaz, 5. Mert Özyıldırım, 45. Ferhat Katipoğlu, 17. Mutlu Aksu Doğan, 20. Koray Kılınç, 9. Muhammet Beşir



Yedekler

35. Can Sevinç, 12. Yunus Yağız, 77. Okan Erdik, 64. Kenan Gürmen, 28. Emre Nasuh



Teknik Sorumlu





Goller

Koray Kılınç,17.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Mert Özyıldırım 90.dk



Oyundan Çıkanlar

Sinan Özkara 73.dk



Oyuna Girenler

Emre Nasuh 73.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 9 7 1 1 18 8 22 10 2 Turgutluspor 9 6 0 3 9 10 18 -1 3 Serik Belediyespor 9 4 4 1 13 6 16 7 4 Etimesgut Belediyespor 9 4 3 2 9 5 15 4 5 Van Spor 9 4 3 2 8 5 15 3 6 Karacabey Belediyespor 9 4 2 3 12 8 14 4 7 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 8 Kırklarelispor 9 3 4 2 8 3 13 5 9 Sakaryaspor 9 3 4 2 12 12 13 0 10 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 11 1922 Konyaspor 9 3 2 4 9 6 11 3 12 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 13 Pendikspor 9 3 1 5 11 10 10 1 14 Elazığspor 9 4 1 4 13 15 13 -2 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 8 2 3 3 13 13 9 0 17 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 18 Kastamonuspor 9 2 3 4 9 15 9 -6 19 Bodrumspor 9 2 2 5 15 14 8 1 20 Kardemir Karabükspor 9 0 1 8 3 21 1 -18

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