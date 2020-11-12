2020-2021 Eyüpspor, Bayburt Özel İdare Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Eyüpspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Eyüpspor ve Bayburt Özel İdare Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Eyüpspor sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Eyüpspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Eyüp Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Lütfullah Aslan(hakem), Mehmet Sıraç Akpınar(1. Yardımcı Hakem), Recep Korkmaz(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Terece(dördüncü Hakem)

Eyüpspor

Eyüpspor İlk 11

15. Emrullah Şalk, 77. Uğur Akdemir, 53. Bülent Uzun, 33. Kemal Tokak, 16. Taha Can Velioğlu, 28. Taşkın İlter, 6. Mikail Okyar, 8. Muhammed Akarslan, 13. Serdar Cansu, 10. Onur Eriş, 61. Taha Balcı



Yedekler

1. Alp Tutar, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 21. Muhammet Yeşil, 5. Yasin Yener, 11. Okan Baydemir, 17. Metehan Mertöz, 19. Artun Akçakın, 18. Mertcan Açıkgöz, 9. Murat Yılmaz



Teknik Sorumlu

Zafer Turan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Bayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11

1. Erhan Aslan, 3. Ömer İnan, 5. Sinan Altınel, 6. Pekin Köşnek, 8. Savaş Yorulmaz, 10. Yasin Hatipoğlu, 14. Şamil Başaran, 23. Taha Yavuz Yılmaz, 24. Deniz Solmaz, 29. Nezir Özer, 61. Salih Seyis



Yedekler

41. Enes Fidayeo, 2. Muhammet Eşref Bayansal, 4. Abdulkadir Oktay, 11. Gökdeniz Karadeniz, 13. Furkan Karabatak, 17. Gürol Demirezen, 19. İbrahim Sadri Çiçek, 66. Burak Bayram, 99. Can Ahmet Üstün



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 9 7 1 1 18 8 22 10 2 Turgutluspor 9 6 0 3 9 10 18 -1 3 Serik Belediyespor 9 4 4 1 13 6 16 7 4 Etimesgut Belediyespor 9 4 3 2 9 5 15 4 5 Van Spor 9 4 3 2 8 5 15 3 6 Karacabey Belediyespor 9 4 2 3 12 8 14 4 7 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 8 Kırklarelispor 9 3 4 2 8 3 13 5 9 Sakaryaspor 9 3 4 2 12 12 13 0 10 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 11 1922 Konyaspor 9 3 2 4 9 6 11 3 12 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 13 Pendikspor 9 3 1 5 11 10 10 1 14 Elazığspor 9 4 1 4 13 15 13 -2 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 8 2 3 3 13 13 9 0 17 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 18 Kastamonuspor 9 2 3 4 9 15 9 -6 19 Bodrumspor 9 2 2 5 15 14 8 1 20 Kardemir Karabükspor 9 0 1 8 3 21 1 -18

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