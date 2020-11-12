2020-2021 Darıca Gençlerbirliği, Halide Edip Adıvarspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Kahramanmaraşspor 0 - 0 Sarıyer / Maç Özeti2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 0 - 2 Afjet Afyonspor / Maç Özeti2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 3 - 4 Manisa / Maç Özeti2020-2021 Hekimoğlu Trabzon 3 - 0 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti2020-2021 Şanlıurfaspor 1 - 0 Hacettepe Spor / Maç Özeti2020-2021 Anagold 24erzincanspor 2 - 1 Gümüşhanespor / Maç Özeti2020-2021 Niğde Anadolu 1 - 1 İnegölspor / Maç Özeti2020-2021 Sakaryaspor, Bodrumspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Sivas Belediye Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Eyüpspor, Bayburt Özel İdare Spor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Eyüpspor, Bayburt Özel İdare Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Eyüpspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Eyüpspor, Bayburt Özel İdare Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Eyüpspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Eyüpspor ve Bayburt Özel İdare Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Eyüpspor sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Eyüpspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Eyüpspor - Bayburt Özel İdare Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Eyüp Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Lütfullah Aslan(hakem), Mehmet Sıraç Akpınar(1. Yardımcı Hakem), Recep Korkmaz(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Terece(dördüncü Hakem)

EYÜPSPOREyüpspor

Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 77. Uğur Akdemir, 53. Bülent Uzun, 33. Kemal Tokak, 16. Taha Can Velioğlu, 28. Taşkın İlter, 6. Mikail Okyar, 8. Muhammed Akarslan, 13. Serdar Cansu, 10. Onur Eriş, 61. Taha Balcı

Yedekler
1. Alp Tutar, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 21. Muhammet Yeşil, 5. Yasin Yener, 11. Okan Baydemir, 17. Metehan Mertöz, 19. Artun Akçakın, 18. Mertcan Açıkgöz, 9. Murat Yılmaz

Teknik Sorumlu
Zafer Turan

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

BAYBURT ÖZEL İDARE SPORBayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11
1. Erhan Aslan, 3. Ömer İnan, 5. Sinan Altınel, 6. Pekin Köşnek, 8. Savaş Yorulmaz, 10. Yasin Hatipoğlu, 14. Şamil Başaran, 23. Taha Yavuz Yılmaz, 24. Deniz Solmaz, 29. Nezir Özer, 61. Salih Seyis

Yedekler
41. Enes Fidayeo, 2. Muhammet Eşref Bayansal, 4. Abdulkadir Oktay, 11. Gökdeniz Karadeniz, 13. Furkan Karabatak, 17. Gürol Demirezen, 19. İbrahim Sadri Çiçek, 66. Burak Bayram, 99. Can Ahmet Üstün

Teknik Sorumlu


Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor97111882210
2Turgutluspor960391018-1
3Serik Belediyespor9441136167
4Etimesgut Belediyespor943295154
5Van Spor943285153
6Karacabey Belediyespor9423128144
7Kırşehir Belediyespor842275142
8Kırklarelispor934283135
9Sakaryaspor93421212130
10Tarsus İdman Yurdu93331513122
111922 Konyaspor932496113
12Mamak FK932471311-6
13Pendikspor93151110101
14Elazığspor9414131513-2
15Pazarspor8314121710-5
16Sivas Belediyespor8233131390
17Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
18Kastamonuspor92349159-6
19Bodrumspor9225151481
20Kardemir Karabükspor90183211-18

Fikstür

11.11.2020Kırklarelispor1-0Pendikspor
11.11.20201922 Konyaspor1-1Serik Belediyespor
11.11.2020PazarsporP-PKırşehir Belediyespor
11.11.2020Sakaryaspor2-6Bodrumspor
11.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-2Elazığspor
11.11.2020Van Spor3-0Başkent Akademi FK
11.11.2020Kastamonuspor1-0Kardemir Karabükspor
11.11.2020Karacabey Belediyespor4-0Sivas Belediyespor
11.11.2020Eyüpspor2-0Bayburt Özel İdare Spor
11.11.2020Etimesgut Belediyespor2-1Turgutluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT