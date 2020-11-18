2020-2021 Eyüpspor, Kardemir Karabükspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Eyüpspor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Eyüpspor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 7-0 sona erdi. Eyüpspor ve Kardemir Karabükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Eyüpspor sahasında Kardemir Karabükspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Eyüpspor - Kardemir Karabükspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Eyüp Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Enes Kanpara(hakem), Necdet Çelik(1. Yardımcı Hakem), Ali Kılıç(2. Yardımcı Hakem), Adnan Deniz Kayatepe(dördüncü Hakem)
Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 4. Doğan Can Otman, 8. Muhammed Akarslan, 10. Onur Eriş, 11. Okan Baydemir, 5. Yasin Yener, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 9. Murat Yılmaz, 77. Uğur Akdemir
Yedekler
1. Alp Tutar, 3. Muharrem Doğan, 16. Taha Can Velioğlu, 61. Taha Balcı, 6. Mikail Okyar, 17. Metehan Mertöz, 18. Mertcan Açıkgöz, 19. Artun Akçakın, 23. Timur Temeltaş, 52. Berzan Akkaya
Teknik Sorumlu
Zafer Turan
Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 8. Toykan Topuz, 21. Ahmet Enes Karataş, 33. Furkan Övün, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 45. Nazmican Başkara, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 74. Cihan Aydın, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 82. Tuğrul Yavaşcı
Yedekler
1. Halit Tokur, 36. Furkan Erdağı, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 25. Olcay Toplu
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|11
|9
|1
|1
|28
|8
|28
|20
|2
|Turgutluspor
|11
|8
|0
|3
|13
|12
|24
|1
|3
|Van Spor
|11
|6
|3
|2
|15
|9
|21
|6
|4
|Serik Belediyespor
|11
|5
|4
|2
|16
|10
|19
|6
|5
|Sakaryaspor
|11
|5
|4
|2
|16
|13
|19
|3
|6
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|7
|Etimesgut Belediyespor
|11
|4
|4
|3
|10
|7
|16
|3
|8
|Karacabey Belediyespor
|11
|4
|3
|4
|15
|12
|15
|3
|9
|Kırşehir Belediyespor
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|15
|1
|10
|1922 Konyaspor
|11
|4
|2
|5
|15
|8
|14
|7
|11
|Bodrumspor
|11
|3
|3
|5
|19
|17
|12
|2
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|10
|3
|3
|4
|16
|16
|12
|0
|13
|Kastamonuspor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|10
|2
|5
|3
|15
|15
|11
|0
|15
|Mamak FK
|10
|3
|2
|5
|8
|16
|11
|-8
|16
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|17
|Elazığspor
|11
|4
|1
|6
|14
|18
|13
|-4
|18
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|20
|Kardemir Karabükspor
|11
|0
|1
|10
|3
|33
|1
|-30
Fikstür
|18.11.2020
|Kırklarelispor
|P-P
|Bayburt Özel İdare Spor
|18.11.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Turgutluspor
|18.11.2020
|Van Spor
|2-1
|Elazığspor
|18.11.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|1-3
|Serik Belediyespor
|18.11.2020
|Pazarspor
|P-P
|Pendikspor
|18.11.2020
|Sakaryaspor
|3-1
|Başkent Akademi FK
|18.11.2020
|Kastamonuspor
|2-1
|Etimesgut Belediyespor
|18.11.2020
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Kırşehir Belediyespor
|18.11.2020
|Eyüpspor
|7-0
|Kardemir Karabükspor
|18.11.2020
|Bodrumspor
|2-2
|Sivas Belediyespor