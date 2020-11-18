2020-2021 Eyüpspor, Kardemir Karabükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Eyüpspor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 7-0 sona erdi. Eyüpspor ve Kardemir Karabükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Eyüpspor sahasında Kardemir Karabükspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Eyüpspor - Kardemir Karabükspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Eyüp Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Enes Kanpara(hakem), Necdet Çelik(1. Yardımcı Hakem), Ali Kılıç(2. Yardımcı Hakem), Adnan Deniz Kayatepe(dördüncü Hakem)

Eyüpspor

Eyüpspor İlk 11

15. Emrullah Şalk, 4. Doğan Can Otman, 8. Muhammed Akarslan, 10. Onur Eriş, 11. Okan Baydemir, 5. Yasin Yener, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 9. Murat Yılmaz, 77. Uğur Akdemir



Yedekler

1. Alp Tutar, 3. Muharrem Doğan, 16. Taha Can Velioğlu, 61. Taha Balcı, 6. Mikail Okyar, 17. Metehan Mertöz, 18. Mertcan Açıkgöz, 19. Artun Akçakın, 23. Timur Temeltaş, 52. Berzan Akkaya



Teknik Sorumlu

Zafer Turan

Kardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11

22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 8. Toykan Topuz, 21. Ahmet Enes Karataş, 33. Furkan Övün, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 45. Nazmican Başkara, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 74. Cihan Aydın, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 82. Tuğrul Yavaşcı



Yedekler

1. Halit Tokur, 36. Furkan Erdağı, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 25. Olcay Toplu

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 11 9 1 1 28 8 28 20 2 Turgutluspor 11 8 0 3 13 12 24 1 3 Van Spor 11 6 3 2 15 9 21 6 4 Serik Belediyespor 11 5 4 2 16 10 19 6 5 Sakaryaspor 11 5 4 2 16 13 19 3 6 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 7 Etimesgut Belediyespor 11 4 4 3 10 7 16 3 8 Karacabey Belediyespor 11 4 3 4 15 12 15 3 9 Kırşehir Belediyespor 10 4 3 3 9 8 15 1 10 1922 Konyaspor 11 4 2 5 15 8 14 7 11 Bodrumspor 11 3 3 5 19 17 12 2 12 Tarsus İdman Yurdu 10 3 3 4 16 16 12 0 13 Kastamonuspor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Sivas Belediyespor 10 2 5 3 15 15 11 0 15 Mamak FK 10 3 2 5 8 16 11 -8 16 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 17 Elazığspor 11 4 1 6 14 18 13 -4 18 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 19 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 20 Kardemir Karabükspor 11 0 1 10 3 33 1 -30

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