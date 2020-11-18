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2020-2021 Eyüpspor, Kardemir Karabükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Eyüpspor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Eyüpspor, Kardemir Karabükspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Eyüpspor, Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. maç 7-0 sona erdi. Eyüpspor ve Kardemir Karabükspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Eyüpspor sahasında Kardemir Karabükspor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Eyüpspor - Kardemir Karabükspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Eyüpspor - Kardemir Karabükspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Eyüp Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Enes Kanpara(hakem), Necdet Çelik(1. Yardımcı Hakem), Ali Kılıç(2. Yardımcı Hakem), Adnan Deniz Kayatepe(dördüncü Hakem)

EYÜPSPOREyüpspor

Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 4. Doğan Can Otman, 8. Muhammed Akarslan, 10. Onur Eriş, 11. Okan Baydemir, 5. Yasin Yener, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 9. Murat Yılmaz, 77. Uğur Akdemir

Yedekler
1. Alp Tutar, 3. Muharrem Doğan, 16. Taha Can Velioğlu, 61. Taha Balcı, 6. Mikail Okyar, 17. Metehan Mertöz, 18. Mertcan Açıkgöz, 19. Artun Akçakın, 23. Timur Temeltaş, 52. Berzan Akkaya

Teknik Sorumlu
Zafer Turan

KARDEMİR KARABÜKSPORKardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 8. Toykan Topuz, 21. Ahmet Enes Karataş, 33. Furkan Övün, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 45. Nazmican Başkara, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 74. Cihan Aydın, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 82. Tuğrul Yavaşcı

Yedekler
1. Halit Tokur, 36. Furkan Erdağı, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 25. Olcay Toplu

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor119112882820
2Turgutluspor118031312241
3Van Spor11632159216
4Serik Belediyespor115421610196
5Sakaryaspor115421613193
6Kırklarelispor1044293166
7Etimesgut Belediyespor11443107163
8Karacabey Belediyespor114341512153
9Kırşehir Belediyespor1043398151
101922 Konyaspor11425158147
11Bodrumspor113351917122
12Tarsus İdman Yurdu103341616120
13Kastamonuspor11335121812-6
14Sivas Belediyespor102531515110
15Mamak FK1032581611-8
16Pendikspor10316141510-1
17Elazığspor11416141813-4
18Pazarspor8314121710-5
19Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
20Kardemir Karabükspor1101103331-30

Fikstür

18.11.2020KırklarelisporP-PBayburt Özel İdare Spor
18.11.20201922 Konyaspor1-2Turgutluspor
18.11.2020Van Spor2-1Elazığspor
18.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-3Serik Belediyespor
18.11.2020PazarsporP-PPendikspor
18.11.2020Sakaryaspor3-1Başkent Akademi FK
18.11.2020Kastamonuspor2-1Etimesgut Belediyespor
18.11.2020Karacabey Belediyespor2-2Kırşehir Belediyespor
18.11.2020Eyüpspor7-0Kardemir Karabükspor
18.11.2020Bodrumspor2-2Sivas Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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