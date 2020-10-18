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2020-2021 Fatih Karagümrük, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Fatih Karagümrük, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa ile 18.10.2020 16:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa maç sonucu:

FATİH KARAGÜMRÜK KASIMPAŞA
Fatih Karagümrük Kasımpaşa
1 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Erkan Özdamar(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Özgüç Türkalp(avar)

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 18. Alassane Ndao, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 87. Ervın Zukanovıc

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 92. Aatıf Chahechouhe

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 5. Tarkan Serbest, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 19. Julıan Marc Jeanvıer, 20. Alan Lıma Carıus, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 9. Bangaly Fode Koıta, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 14. Gılbert Koomson, 6. Loret Sadıku, 30. Armın Hodzıc, 7. Anıl Koç, 17. Ahmet Oğuz, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Mehmet Altıparmak

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor43101111010
2Fatih Karagümrük52219584
3Antalyaspor52215382
4Fenerbahçe42204282
5Galatasaray42115273
6BB Erzurumspor42116472
7Sivasspor42115471
8Kasımpaşa52124371
9Hatayspor4211367-3
10Göztepe41308464
11Konyaspor41305263
12Kayserispor5203486-4
13Çaykur Rizespor5122785-1
14Trabzonspor5122575-2
15Yeni Malatyaspor5122485-4
16Gençlerbirliği3111124-1
17Gaziantep FK5041794-2
18Beşiktaş4112574-2
19Başakşehir FK5113264-4
20Denizlispor4022162-5
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları

17.10.2020Kayserispor1-3Sivasspor
17.10.2020Konyaspor1-1Yeni Malatyaspor
17.10.2020Trabzonspor0-2Başakşehir FK
17.10.2020Çaykur Rizespor5-3MKE Ankaragücü
18.10.2020Antalyaspor1-1Gaziantep FK
18.10.2020Fatih Karagümrük1-1Kasımpaşa
18.10.2020HataysporP-PBB Erzurumspor
18.10.2020Göztepe Fenerbahçe
19.10.2020Gençlerbirliği Denizlispor
19.10.2020Galatasaray Alanyaspor


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