2020-2021 Fatih Karagümrük, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 5. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa ile 18.10.2020 16:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Fatih Karagümrük, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
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Fatih Karagümrük, Kasımpaşa maç sonucu:
|Fatih Karagümrük
|Kasımpaşa
|1
|1
Fatih Karagümrük, Kasımpaşa maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Erkan Özdamar(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Özgüç Türkalp(avar)
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 18. Alassane Ndao, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 87. Ervın Zukanovıc
Yedekler
93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 92. Aatıf Chahechouhe
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Kasımpaşa İlk 11
1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 5. Tarkan Serbest, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 19. Julıan Marc Jeanvıer, 20. Alan Lıma Carıus, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 9. Bangaly Fode Koıta, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 14. Gılbert Koomson, 6. Loret Sadıku, 30. Armın Hodzıc, 7. Anıl Koç, 17. Ahmet Oğuz, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 55. Yasin Dülger
Teknik Sorumlu
Mehmet Altıparmak
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|10
|10
|2
|Fatih Karagümrük
|5
|2
|2
|1
|9
|5
|8
|4
|3
|Antalyaspor
|5
|2
|2
|1
|5
|3
|8
|2
|4
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|8
|2
|5
|Galatasaray
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|7
|3
|6
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|7
|2
|7
|Sivasspor
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|7
|1
|8
|Kasımpaşa
|5
|2
|1
|2
|4
|3
|7
|1
|9
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|7
|-3
|10
|Göztepe
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|6
|4
|11
|Konyaspor
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|12
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|6
|-4
|13
|Çaykur Rizespor
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|5
|-1
|14
|Trabzonspor
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|5
|-2
|15
|Yeni Malatyaspor
|5
|1
|2
|2
|4
|8
|5
|-4
|16
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|4
|-1
|17
|Gaziantep FK
|5
|0
|4
|1
|7
|9
|4
|-2
|18
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|4
|-2
|19
|Başakşehir FK
|5
|1
|1
|3
|2
|6
|4
|-4
|20
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|2
|-5
|21
|MKE Ankaragücü
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|1
|-4
Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları
|17.10.2020
|Kayserispor
|1-3
|Sivasspor
|17.10.2020
|Konyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|17.10.2020
|Trabzonspor
|0-2
|Başakşehir FK
|17.10.2020
|Çaykur Rizespor
|5-3
|MKE Ankaragücü
|18.10.2020
|Antalyaspor
|1-1
|Gaziantep FK
|18.10.2020
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Kasımpaşa
|18.10.2020
|Hatayspor
|P-P
|BB Erzurumspor
|18.10.2020
|Göztepe
|Fenerbahçe
|19.10.2020
|Gençlerbirliği
|Denizlispor
|19.10.2020
|Galatasaray
|Alanyaspor