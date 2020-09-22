2020 - 2021 Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maç özeti, maç sonucu

2020 - 2021 Süper Lig 2. hafta maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Sezonun 2. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor ile 21.09.2020 20:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maç sonucu: Fenerbahçe Atakaş Hatayspor 0 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.09.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ümit Öztürk(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Erkan Engin(avar)

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 6. Tolga Ciğerci, 7. Ozan Tufan, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 20. Luız Gustavo Dıas, 27. Thıam Mame Baba, 32. Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 8. Mert Hakan Yandaş, 18. Sadık Çiftpınar, 22. Mıchael Frey, 23. Deniz Türüç, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 29. Sinan Gümüş, 37. Fılıp Novak

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Enner Remberto Valencıa Lastra 26.dk

Oyundan Çıkanlar

Caner Erkin 81.dk, Ozan Tufan 46.dk, Tolga Ciğerci 69.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 69.dk, Thıam Mame Baba 46.dk

Oyuna Girenler

Deniz Türüç 81.dk, Jose Ernesto Sosa 46.dk, Mert Hakan Yandaş 69.dk, Fılıp Novak 69.dk, Sinan Gümüş 46.dk

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 10. Selim Ilgaz, 11. Gökhan Karadeniz, 14. Pablo Renan Dos Santos, 16. Mesut Çaytemel, 55. Yusuf Abdioğlu, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 90. Strahıl Venkov Popov, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 2. Burak Can Çamoğlu, 3. Alexandros Katranıs, 4. Soner Örnek, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 20. Mirkan Aydın, 23. Abdurrahman Canlı, 9. Aaron Salem Boupendza, 28. Adama Traore, 61. Muhammet Mahmut Emir

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Yusuf Abdioğlu 82.dk, Çift Sarı Kart Isaac Sackey 81.dk, Sarı Kart Pablo Renan Dos Santos 10.dk, Çift Sarı Kart Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro 77.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Karadeniz 59.dk, Selim Ilgaz 59.dk, Mame Bıram Dıouf 69.dk

Oyuna Girenler

Adama Traore 59.dk, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa 59.dk, Mirkan Aydın 69.dk

Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 2 2 0 0 5 1 6 4 2 Alanyaspor 2 2 0 0 4 0 6 4 3 Göztepe 2 1 1 0 6 2 4 4 4 Fatih Karagümrük 2 1 1 0 5 2 4 3 5 Beşiktaş 2 1 1 0 4 2 4 2 6 Antalyaspor 2 1 1 0 3 1 4 2 7 Hatayspor 2 1 1 0 2 0 4 2 8 Fenerbahçe 2 1 1 0 2 1 4 1 9 Kasımpaşa 2 1 0 1 2 1 3 1 10 BB Erzurumspor 2 1 0 1 3 3 3 0 11 Sivasspor 2 1 0 1 2 3 3 -1 12 Kayserispor 2 1 0 1 1 2 3 -1 13 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 1 0 14 Gaziantep FK 2 0 1 1 3 5 1 -2 15 Trabzonspor 2 0 1 1 1 3 1 -2 16 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 17 Yeni Malatyaspor 2 0 1 1 1 4 1 -3 18 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 1 -4 19 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 20 Çaykur Rizespor 2 0 0 2 1 4 0 -3 21 Başakşehir FK 2 0 0 2 0 4 0 -4

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları