2020 - 2021 Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maç özeti, maç sonucu
2020 - 2021 Süper Lig 2. hafta maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020 - 2021 Süper Lig 2. hafta maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Sezonun 2. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor ile 21.09.2020 20:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maç sonucu:
|Fenerbahçe
|Atakaş Hatayspor
|0
|0
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.09.2020 20:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ümit Öztürk(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Erkan Engin(avar)
Fenerbahçe
Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 6. Tolga Ciğerci, 7. Ozan Tufan, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 20. Luız Gustavo Dıas, 27. Thıam Mame Baba, 32. Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin
Yedekler
15. Harun Tekin, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 8. Mert Hakan Yandaş, 18. Sadık Çiftpınar, 22. Mıchael Frey, 23. Deniz Türüç, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 29. Sinan Gümüş, 37. Fılıp Novak
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Enner Remberto Valencıa Lastra 26.dk
Oyundan Çıkanlar
Caner Erkin 81.dk, Ozan Tufan 46.dk, Tolga Ciğerci 69.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 69.dk, Thıam Mame Baba 46.dk
Oyuna Girenler
Deniz Türüç 81.dk, Jose Ernesto Sosa 46.dk, Mert Hakan Yandaş 69.dk, Fılıp Novak 69.dk, Sinan Gümüş 46.dk
Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 10. Selim Ilgaz, 11. Gökhan Karadeniz, 14. Pablo Renan Dos Santos, 16. Mesut Çaytemel, 55. Yusuf Abdioğlu, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 90. Strahıl Venkov Popov, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
34. Akın Alkan, 2. Burak Can Çamoğlu, 3. Alexandros Katranıs, 4. Soner Örnek, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 20. Mirkan Aydın, 23. Abdurrahman Canlı, 9. Aaron Salem Boupendza, 28. Adama Traore, 61. Muhammet Mahmut Emir
Teknik Sorumlu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Yusuf Abdioğlu 82.dk, Çift Sarı Kart Isaac Sackey 81.dk, Sarı Kart Pablo Renan Dos Santos 10.dk, Çift Sarı Kart Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro 77.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Karadeniz 59.dk, Selim Ilgaz 59.dk, Mame Bıram Dıouf 69.dk
Oyuna Girenler
Adama Traore 59.dk, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa 59.dk, Mirkan Aydın 69.dk
Süper Lig 2. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|6
|4
|2
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|6
|4
|3
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|4
|Fatih Karagümrük
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|4
|3
|5
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|6
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|2
|7
|Hatayspor
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|4
|2
|8
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|4
|1
|9
|Kasımpaşa
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|3
|1
|10
|BB Erzurumspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|3
|0
|11
|Sivasspor
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|-1
|12
|Kayserispor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|13
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|14
|Gaziantep FK
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|1
|-2
|15
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
|16
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|17
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|-3
|18
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|-4
|19
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|20
|Çaykur Rizespor
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|0
|-3
|21
|Başakşehir FK
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|0
|-4
Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları
|18.09.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Göztepe
|19.09.2020
|Alanyaspor
|2-0
|Kayserispor
|19.09.2020
|Denizlispor
|0-0
|Trabzonspor
|19.09.2020
|Gençlerbirliği
|0-0
|Konyaspor
|19.09.2020
|Beşiktaş
|1-1
|Antalyaspor
|20.09.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Sivasspor
|20.09.2020
|Kasımpaşa
|2-0
|Çaykur Rizespor
|20.09.2020
|Başakşehir FK
|0-2
|Galatasaray
|20.09.2020
|Gaziantep FK
|2-2
|Fatih Karagümrük
|21.09.2020
|Fenerbahçe
|0-0
|Hatayspor