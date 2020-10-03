2020-2021 Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile 03.10.2020 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maç sonucu: Fenerbahçe Fatih Karagümrük 2 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Erkan Engin(avar)

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 6. Tolga Ciğerci, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 29. Sinan Gümüş, 30. Ömer Faruk Beyaz, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 87. Ervın Zukanovıc, 29. Jure Balkovec, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 18. Alassane Ndao, 52. Erik Sabo, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 7. Brahim Darri, 9. Artur Adam Sobıech

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 11. Mevlüt Erdinç, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 23. Aksel Aktaş, 28. Ramazan Civelek, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 92. Aatıf Chahechouhe

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 4 2 2 0 4 2 8 2 2 Fatih Karagümrük 4 2 1 1 8 4 7 4 3 Alanyaspor 3 2 1 0 5 1 7 4 4 Galatasaray 3 2 1 0 5 1 7 4 5 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 7 3 6 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 2 7 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 7 2 8 Göztepe 4 1 3 0 8 4 6 4 9 Kayserispor 4 2 0 2 3 5 6 -2 10 Trabzonspor 4 1 2 1 5 5 5 0 11 Konyaspor 2 1 1 0 4 1 4 3 12 Beşiktaş 3 1 1 1 5 6 4 -1 13 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 4 -1 14 Yeni Malatyaspor 4 1 1 2 3 7 4 -4 15 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 3 0 16 Gaziantep FK 4 0 3 1 6 8 3 -2 17 Çaykur Rizespor 4 0 2 2 2 5 2 -3 18 MKE Ankaragücü 3 0 1 2 1 3 1 -2 19 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 20 Denizlispor 3 0 1 2 1 6 1 -5 21 Başakşehir FK 4 0 1 3 0 6 1 -6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları