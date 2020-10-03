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2020-2021 Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile 03.10.2020 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maç sonucu:

FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK
Fenerbahçe Fatih Karagümrük
2 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Erkan Engin(avar)

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 6. Tolga Ciğerci, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 29. Sinan Gümüş, 30. Ömer Faruk Beyaz, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 15. Erıc Joseph Lıchaj, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 87. Ervın Zukanovıc, 29. Jure Balkovec, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 18. Alassane Ndao, 52. Erik Sabo, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 7. Brahim Darri, 9. Artur Adam Sobıech

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 11. Mevlüt Erdinç, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 23. Aksel Aktaş, 28. Ramazan Civelek, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 92. Aatıf Chahechouhe

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe42204282
2Fatih Karagümrük42118474
3Alanyaspor32105174
4Galatasaray32105174
5Hatayspor32103073
6BB Erzurumspor42116472
7Antalyaspor42114272
8Göztepe41308464
9Kayserispor4202356-2
10Trabzonspor41215550
11Konyaspor21104143
12Beşiktaş3111564-1
13Sivasspor3111234-1
14Yeni Malatyaspor4112374-4
15Kasımpaşa31022230
16Gaziantep FK4031683-2
17Çaykur Rizespor4022252-3
18MKE Ankaragücü3012131-2
19Gençlerbirliği2011021-2
20Denizlispor3012161-5
21Başakşehir FK4013061-6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları

02.10.0020Gaziantep FK1-1Trabzonspor
02.10.0020MKE Ankaragücü0-1Kayserispor
03.10.0020Fenerbahçe2-1Fatih Karagümrük
03.10.0020BB Erzurumspor0-0Çaykur Rizespor
03.10.0020Başakşehir FK0-0Göztepe
03.10.0020Yeni Malatyaspor1-0Antalyaspor
04.10.0020BeşiktaşGençlerbirliği
04.10.0020DenizlisporKonyaspor
04.10.0020AlanyasporHatayspor
04.10.0020KasımpaşaGalatasaray


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