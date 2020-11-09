2020-2021 Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 07.11.2020 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu: Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor 0 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Şansalan(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Serkan Ok(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Zorbay Küçük(avar)

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 11. Dıego Perottı Almeıra, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak, 99. Kemal Ademı

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Serdar Aziz 81.dk, Sarı Kart Ozan Tufan 68.dk

Oyundan Çıkanlar

Thıam Mame Baba 46.dk, Enner Remberto Valencıa Lastra 83.dk, Mbwana Ally Samatta 69.dk, Dımıtrıos Pelkas 58.dk

Oyuna Girenler

Dıego Perottı Almeıra 46.dk, Kemal Ademı 83.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 69.dk, Papıss Demba Cısse 58.dk

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 35. Ozan Can Oruç, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 19. Levan Shengelıa, 25. Alper Uludağ, 32. Ali Karakaya, 48. Emre Pehlivan, 77. Şener Kaya, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

Artem Kravets,78.dk (f), Marko Jevtovıc,68.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Alper Uludağ 84.dk, Sarı Kart Adil Demirbağ 88.dk, Sarı Kart İbrahim Sehıc 73.dk

Oyundan Çıkanlar

Oğuz Kağan Güçtekin 59.dk, Denı Mılosevıc 90+5.dk, Marko Jevtovıc 72.dk

Oyuna Girenler

Levan Shengelıa 59.dk, Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas 90+5.dk, Alper Uludağ 72.dk

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 17 13 2 Fenerbahçe 8 5 2 1 12 8 17 4 3 Galatasaray 8 5 1 2 11 6 16 5 4 Başakşehir FK 8 4 1 3 11 9 13 2 5 Fatih Karagümrük 8 3 3 2 16 10 12 6 6 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 12 2 7 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 8 Gaziantep FK 8 2 5 1 12 11 11 1 9 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 10 Hatayspor 6 3 2 1 5 7 11 -2 11 Beşiktaş 7 3 1 3 10 12 10 -2 12 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 9 3 13 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 9 -3 14 Göztepe 7 1 5 1 11 8 8 3 15 Sivasspor 7 2 2 3 7 9 8 -2 16 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 8 -3 17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 6 -5 18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 6 -6 19 Gençlerbirliği 7 1 2 4 5 9 5 -4 20 Denizlispor 7 1 2 4 5 12 5 -7 21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 2 -5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları