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2020-2021 Fenerbahçe, Trabzonspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Fenerbahçe, Trabzonspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 6. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile 25.10.2020 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trabzonspor maç sonucu:

FENERBAHÇE TRABZONSPOR
Fenerbahçe Trabzonspor
3 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe, Trabzonspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Abdulkadir Bitigen(avar), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 6. Tolga Ciğerci, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 18. Sadık Çiftpınar, 29. Sinan Gümüş, 30. Ömer Faruk Beyaz, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak, 99. Kemal Ademı

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 32. Edgar Mıguel Ie, 99. Serkan Asan, 79. Benık Tunanı Afobe

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 5. Seyedmajıd Hosseını, 19. Safa Kınalı, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 17. Foussenı Dıabate, 38. Ahmet Canbaz, 45. Bilal Başacıkoğlu, 52. Stıven Rıcardo Plaza Castıllo, 39. Atakan Gündüz

Teknik Sorumlu

Edward John Ikem Newton

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor65101521613
2Fenerbahçe6420105145
3Galatasaray631285103
4Fatih Karagümrük62229782
5Kasımpaşa62224381
6Antalyaspor6222688-2
7Yeni Malatyaspor6222698-3
8Göztepe614110773
9BB Erzurumspor52127671
10Sivasspor42115471
11Başakşehir FK62137770
12Gaziantep FK6141897-1
13Hatayspor4211367-3
14Konyaspor51315362
15Kayserispor5203486-4
16Çaykur Rizespor5122785-1
17Trabzonspor61236105-4
18Denizlispor5122375-4
19Beşiktaş4112574-2
20Gençlerbirliği5113364-3
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları

23.10.2020Kasımpaşa0-0Göztepe
24.10.2020BB Erzurumspor1-2Galatasaray
24.10.2020MKE AnkaragücüP-PHatayspor
24.10.2020Gaziantep FK1-0Konyaspor
24.10.2020Başakşehir FK5-1Antalyaspor
25.10.2020Yeni Malatyaspor2-1Gençlerbirliği
25.10.2020Alanyaspor2-0Fatih Karagümrük
25.10.2020Fenerbahçe3-1Trabzonspor
26.10.2020Sivasspor Çaykur Rizespor
26.10.2020Denizlispor Beşiktaş
Onur Çelik
Spor Editörü


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