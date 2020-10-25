2020-2021 Fenerbahçe, Trabzonspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 6. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile 25.10.2020 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fenerbahçe, Trabzonspor maç sonucu: Fenerbahçe Trabzonspor 3 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Fenerbahçe, Trabzonspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Abdulkadir Bitigen(avar), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 6. Tolga Ciğerci, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 18. Sadık Çiftpınar, 29. Sinan Gümüş, 30. Ömer Faruk Beyaz, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak, 99. Kemal Ademı

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 10. Abdülkadir Ömür, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 32. Edgar Mıguel Ie, 99. Serkan Asan, 79. Benık Tunanı Afobe

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 5. Seyedmajıd Hosseını, 19. Safa Kınalı, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 17. Foussenı Dıabate, 38. Ahmet Canbaz, 45. Bilal Başacıkoğlu, 52. Stıven Rıcardo Plaza Castıllo, 39. Atakan Gündüz

Teknik Sorumlu

Edward John Ikem Newton

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 6 5 1 0 15 2 16 13 2 Fenerbahçe 6 4 2 0 10 5 14 5 3 Galatasaray 6 3 1 2 8 5 10 3 4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 8 2 5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 1 6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 7 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3 8 Göztepe 6 1 4 1 10 7 7 3 9 BB Erzurumspor 5 2 1 2 7 6 7 1 10 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 1 11 Başakşehir FK 6 2 1 3 7 7 7 0 12 Gaziantep FK 6 1 4 1 8 9 7 -1 13 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 14 Konyaspor 5 1 3 1 5 3 6 2 15 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 6 -4 16 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1 17 Trabzonspor 6 1 2 3 6 10 5 -4 18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4 19 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 4 -2 20 Gençlerbirliği 5 1 1 3 3 6 4 -3 21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 1 -4

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları