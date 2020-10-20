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2020-2021 Fethiyespor, Karaman Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Fethiyespor, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Fethiyespor, Karaman Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Fethiyespor, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fethiyespor ve Karaman Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  5. hafta maçında Fethiyespor sahasında Karaman Belediyespor ile 17.10.2020 19:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Fethiyespor - Karaman Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Taşkınsoy(hakem), Çağrı Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Kaan Kaya(2. Yardımcı Hakem), Asen Albayrak(dördüncü Hakem)

FETHİYESPORFethiyespor

Fethiyespor İlk 11
41. Serkan Demirol, 4. Sabri Turgut, 6. Berkay Öztuvan, 7. Anıl Gir, 8. Cemal Şener, 9. Yakup Alkan, 15. Bülent Kalecikli, 35. Mert Özmen, 34. İbrahim Ethem Sevinç, 70. Ali Han Tunçer, 99. Anıl Arıcıoğlu

Yedekler
22. Kubilay Tim Mert Akış, 5. Kutay Yokuşlu, 20. Fatih Somuncu, 17. Murat Berkan Demir, 23. Serhat Mutlu, 48. Erkan Kapar, 89. Hayrullah Çelik

Teknik Sorumlu
Mesut Toros

Goller
Anıl Arıcıoğlu,10.dk (h), Anıl Gir,15.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Anıl Gir 61.dk, Ali Han Tunçer 73.dk, Cemal Şener 88.dk, Anıl Arıcıoğlu 88.dk

Oyuna Girenler
Fatih Somuncu 61.dk, Serhat Mutlu 73.dk, Murat Berkan Demir 88.dk, Erkan Kapar 88.dk

KARAMAN BELEDİYESPORKaraman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 38. Çağatay Polatdemir, 26. Coşkun Kılıç, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 95. Emre Erol, 11. Ali Sinan Gayla, 8. Muzaffer İlhan, 23. Hasan Çavdar, 61. Hamit Kurt, 42. Ahmet Gökbayrak

Yedekler
43. Hüseyin Kul, 22. Yunus Teke, 24. İsmet Yazgan, 10. Ufuk Ayaydın, 70. Akif Şahin, 91. Serdar Birer, 4. Semih Bağcı

Teknik Sorumlu
Nasuf Aköz

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Coşkun Kılıç 67.dk, Sarı Kart Serdar Birer 56.dk

Oyundan Çıkanlar
Emre Erol 58.dk, Ali Sinan Gayla 86.dk, Ahmet Gökbayrak 68.dk, Ahmet Ayhan 46.dk

Oyuna Girenler
Ufuk Ayaydın 58.dk, Akif Şahin 86.dk, İsmet Yazgan 68.dk, Serdar Birer 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Yomraspor532084114
2Çengelköyspor A.Ş.531164102
3Ceyhanspor531198101
4Nazilli Belediyespor530213499
5Fethiyespor53029594
6Tekirdağspor5221678-1
7Mardin Fosfat Spor42118276
8İskenderun FK4211457-1
9Darıca Gençlerbirliği51315560
10Kahta 02 Spor51226551
11Tokatspor4121385-5
12Belediye Kütahyaspor41126640
13Büyükçekmece Tepecikspor4112464-2
14Halide Edip Adıvar4112244-2
15Yozgatspor 1959 FK5023392-6
16Karaman Belediyespor4013271-5
17Ağrı 1970 Spor3012161-5

Fikstür

17.10.2020İskenderun Futbol Kulübü0-4Nazilli Belediyespor
17.10.2020Mardin Fosfat Spor1-1Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Yomraspor2-1Büyükçekmece Tepecikspor
17.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Kahta 02 Spor1-1Yozgatspor 1959 FK
17.10.2020Halide Edip Adıvar0-0Ağrı 1970 Spor
17.10.2020Fethiyespor2-0Karaman Belediyespor
17.10.2020Erzin Spor Nazilli Belediyespor
17.10.2020Ceyhanspor4-0Tekirdağspor
17.10.2020Belediye Kütahyaspor1-2Çengelköyspor A.Ş.

 



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