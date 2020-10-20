2020-2021 Fethiyespor, Karaman Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Fethiyespor, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fethiyespor ve Karaman Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 5. hafta maçında Fethiyespor sahasında Karaman Belediyespor ile 17.10.2020 19:00'da karşılaştı. Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Fethiyespor - Karaman Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Fethiye İlçe - Muğla - Fethiye



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 19:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Taşkınsoy(hakem), Çağrı Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Kaan Kaya(2. Yardımcı Hakem), Asen Albayrak(dördüncü Hakem)

Fethiyespor

Fethiyespor İlk 11

41. Serkan Demirol, 4. Sabri Turgut, 6. Berkay Öztuvan, 7. Anıl Gir, 8. Cemal Şener, 9. Yakup Alkan, 15. Bülent Kalecikli, 35. Mert Özmen, 34. İbrahim Ethem Sevinç, 70. Ali Han Tunçer, 99. Anıl Arıcıoğlu



Yedekler

22. Kubilay Tim Mert Akış, 5. Kutay Yokuşlu, 20. Fatih Somuncu, 17. Murat Berkan Demir, 23. Serhat Mutlu, 48. Erkan Kapar, 89. Hayrullah Çelik



Teknik Sorumlu

Mesut Toros



Goller

Anıl Arıcıoğlu,10.dk (h), Anıl Gir,15.dk (f)



Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Anıl Gir 61.dk, Ali Han Tunçer 73.dk, Cemal Şener 88.dk, Anıl Arıcıoğlu 88.dk



Oyuna Girenler

Fatih Somuncu 61.dk, Serhat Mutlu 73.dk, Murat Berkan Demir 88.dk, Erkan Kapar 88.dk

Karaman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11

99. Onur Bulut, 38. Çağatay Polatdemir, 26. Coşkun Kılıç, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 95. Emre Erol, 11. Ali Sinan Gayla, 8. Muzaffer İlhan, 23. Hasan Çavdar, 61. Hamit Kurt, 42. Ahmet Gökbayrak



Yedekler

43. Hüseyin Kul, 22. Yunus Teke, 24. İsmet Yazgan, 10. Ufuk Ayaydın, 70. Akif Şahin, 91. Serdar Birer, 4. Semih Bağcı



Teknik Sorumlu

Nasuf Aköz



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Coşkun Kılıç 67.dk, Sarı Kart Serdar Birer 56.dk



Oyundan Çıkanlar

Emre Erol 58.dk, Ali Sinan Gayla 86.dk, Ahmet Gökbayrak 68.dk, Ahmet Ayhan 46.dk



Oyuna Girenler

Ufuk Ayaydın 58.dk, Akif Şahin 86.dk, İsmet Yazgan 68.dk, Serdar Birer 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Yomraspor 5 3 2 0 8 4 11 4 2 Çengelköyspor A.Ş. 5 3 1 1 6 4 10 2 3 Ceyhanspor 5 3 1 1 9 8 10 1 4 Nazilli Belediyespor 5 3 0 2 13 4 9 9 5 Fethiyespor 5 3 0 2 9 5 9 4 6 Tekirdağspor 5 2 2 1 6 7 8 -1 7 Mardin Fosfat Spor 4 2 1 1 8 2 7 6 8 İskenderun FK 4 2 1 1 4 5 7 -1 9 Darıca Gençlerbirliği 5 1 3 1 5 5 6 0 10 Kahta 02 Spor 5 1 2 2 6 5 5 1 11 Tokatspor 4 1 2 1 3 8 5 -5 12 Belediye Kütahyaspor 4 1 1 2 6 6 4 0 13 Büyükçekmece Tepecikspor 4 1 1 2 4 6 4 -2 14 Halide Edip Adıvar 4 1 1 2 2 4 4 -2 15 Yozgatspor 1959 FK 5 0 2 3 3 9 2 -6 16 Karaman Belediyespor 4 0 1 3 2 7 1 -5 17 Ağrı 1970 Spor 3 0 1 2 1 6 1 -5

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