2020-2021 Fraport-tav Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 9. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 22.11.2020 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fraport-tav Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fraport-tav Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: Fraport-tav Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor 0 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Fraport-tav Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Özgür Yankaya(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Cem Özbay(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Ekrem Kan(avar)

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

35. Ferhat Kaplan, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 53. Mert Yılmaz, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

1. Doğukan Özkan, 2. Ersan Adem Gülüm, 5. Bahadır Öztürk, 6. Eren Albayrak, 15. Mevlüt Han Ekelik, 19. Ufuk Akyol, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 34. Adem Metin Türk, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 9. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 8 6 2 0 18 3 20 15 2 Fenerbahçe 9 6 2 1 17 9 20 8 3 Galatasaray 8 5 1 2 11 6 16 5 4 Gaziantep FK 9 3 5 1 13 11 14 2 5 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 13 6 6 Başakşehir FK 9 4 1 4 13 12 13 1 7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 14 13 -1 8 Konyaspor 8 3 3 2 10 6 12 4 9 Çaykur Rizespor 8 3 3 2 12 10 12 2 10 Kasımpaşa 9 3 3 3 11 10 12 1 11 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 12 -2 12 Göztepe 8 2 5 1 14 9 11 5 13 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 14 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2 15 Trabzonspor 9 2 3 4 11 15 9 -4 16 Antalyaspor 9 2 3 4 9 14 9 -5 17 BB Erzurumspor 8 2 2 4 9 13 8 -4 18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 6 -6 19 Gençlerbirliği 8 1 2 5 6 14 5 -8 20 Denizlispor 8 1 2 5 5 13 5 -8 21 MKE Ankaragücü 7 0 2 5 7 14 2 -7

Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları