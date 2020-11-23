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2020-2021 Fraport-tav Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Fraport-tav Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 9. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 22.11.2020 19:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Fraport-tav Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR AYTEMİZ ALANYASPOR
Fraport-tav Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor
0 2

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Fraport-tav Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Özgür Yankaya(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Cem Özbay(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Ekrem Kan(avar)

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

35. Ferhat Kaplan, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 53. Mert Yılmaz, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

1. Doğukan Özkan, 2. Ersan Adem Gülüm, 5. Bahadır Öztürk, 6. Eren Albayrak, 15. Mevlüt Han Ekelik, 19. Ufuk Akyol, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 34. Adem Metin Türk, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 19. Mustafa Pektemek, 20. Hasan Ayaroğlu, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 27. Umut Güneş, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 9. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor86201832015
2Fenerbahçe9621179208
3Galatasaray8512116165
4Gaziantep FK93511311142
5Fatih Karagümrük93421711136
6Başakşehir FK94141312131
7Beşiktaş8413131413-1
8Konyaspor8332106124
9Çaykur Rizespor83321210122
10Kasımpaşa93331110121
11Hatayspor73317912-2
12Göztepe8251149115
13Yeni Malatyaspor832381011-2
14Sivasspor82338109-2
15Trabzonspor923411159-4
16Antalyaspor92349149-5
17BB Erzurumspor82249138-4
18Kayserispor72054106-6
19Gençlerbirliği81256145-8
20Denizlispor81255135-8
21MKE Ankaragücü70257142-7

Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları

21.11.2020Denizlispor0-1Gaziantep FK
21.11.2020Beşiktaş3-2Başakşehir FK
21.11.2020Fatih Karagümrük1-1Sivasspor
21.11.2020Gençlerbirliği1-5Fenerbahçe
22.11.2020Hatayspor2-2Çaykur Rizespor
22.11.2020Antalyaspor0-2Alanyaspor
22.11.2020Göztepe3-1MKE Ankaragücü
22.11.2020Konyaspor2-1Kasımpaşa
22.11.2020Trabzonspor1-0BB Erzurumspor
23.11.2020GalatasarayKayserispor
Onur Çelik
Spor Editörü


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