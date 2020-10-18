2020-2021 Fraport-tav Antalyaspor, Gaziantep maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Gaziantep taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Gaziantep ile 18.10.2020 16:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fraport-tav Antalyaspor, Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fraport-tav Antalyaspor, Gaziantep maç sonucu: Fraport-tav Antalyaspor Gaziantep 1 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Fraport-tav Antalyaspor, Gaziantep maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Koray Gençerler(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Baran Eraslan(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 53. Mert Yılmaz, 77. Bünyamin Balcı, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 1. Doğukan Özkan, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 11. Dever Akeem Orgıll, 19. Ufuk Akyol, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Tamer Tuna

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 94. Nouha Dıcko, 11. Güray Vural, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 17. Oğuz Ceylan, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 7. Kenan Özer, 74. Amedej Vetrih, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 20. Zvonımır Kozulj, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 4 3 1 0 11 1 10 10 2 Fatih Karagümrük 5 2 2 1 9 5 8 4 3 Antalyaspor 5 2 2 1 5 3 8 2 4 Fenerbahçe 4 2 2 0 4 2 8 2 5 Galatasaray 4 2 1 1 5 2 7 3 6 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 2 7 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 1 8 Kasımpaşa 5 2 1 2 4 3 7 1 9 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 10 Göztepe 4 1 3 0 8 4 6 4 11 Konyaspor 4 1 3 0 5 2 6 3 12 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 6 -4 13 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1 14 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2 15 Yeni Malatyaspor 5 1 2 2 4 8 5 -4 16 Gençlerbirliği 3 1 1 1 1 2 4 -1 17 Gaziantep FK 5 0 4 1 7 9 4 -2 18 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 4 -2 19 Başakşehir FK 5 1 1 3 2 6 4 -4 20 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 2 -5 21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 1 -4

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları