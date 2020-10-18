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2020-2021 Fraport-tav Antalyaspor, Gaziantep maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Gaziantep ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Fraport-tav Antalyaspor, Gaziantep maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Gaziantep taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Gaziantep ile 18.10.2020 16:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Fraport-tav Antalyaspor, Gaziantep maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Fraport-tav Antalyaspor, Gaziantep maç sonucu:

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR GAZİANTEP
Fraport-tav Antalyaspor Gaziantep
1 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Fraport-tav Antalyaspor, Gaziantep maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Koray Gençerler(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Baran Eraslan(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 53. Mert Yılmaz, 77. Bünyamin Balcı, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 1. Doğukan Özkan, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 7. Doğukan Sinik, 11. Dever Akeem Orgıll, 19. Ufuk Akyol, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Tamer Tuna

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 94. Nouha Dıcko, 11. Güray Vural, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 17. Oğuz Ceylan, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 7. Kenan Özer, 74. Amedej Vetrih, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 20. Zvonımır Kozulj, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor43101111010
2Fatih Karagümrük52219584
3Antalyaspor52215382
4Fenerbahçe42204282
5Galatasaray42115273
6BB Erzurumspor42116472
7Sivasspor42115471
8Kasımpaşa52124371
9Hatayspor4211367-3
10Göztepe41308464
11Konyaspor41305263
12Kayserispor5203486-4
13Çaykur Rizespor5122785-1
14Trabzonspor5122575-2
15Yeni Malatyaspor5122485-4
16Gençlerbirliği3111124-1
17Gaziantep FK5041794-2
18Beşiktaş4112574-2
19Başakşehir FK5113264-4
20Denizlispor4022162-5
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları

17.10.2020Kayserispor1-3Sivasspor
17.10.2020Konyaspor1-1Yeni Malatyaspor
17.10.2020Trabzonspor0-2Başakşehir FK
17.10.2020Çaykur Rizespor5-3MKE Ankaragücü
18.10.2020Antalyaspor1-1Gaziantep FK
18.10.2020Fatih Karagümrük1-1Kasımpaşa
18.10.2020HataysporP-PBB Erzurumspor
18.10.2020Göztepe Fenerbahçe
19.10.2020Gençlerbirliği Denizlispor
19.10.2020Galatasaray Alanyaspor


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