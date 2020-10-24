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2020-2021 Gaziantep, İttifak Holding Konyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Gaziantep, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Gaziantep, İttifak Holding Konyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 6. hafta maçında Gaziantep, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Gaziantep ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 6. hafta maçında Gaziantep sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 24.10.2020 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Gaziantep, İttifak Holding Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gaziantep, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:

GAZİANTEP İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Gaziantep İttifak Holding Konyaspor
1 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Gaziantep, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Özgür Yankaya(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Zorbay Küçük(avar)

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 7. Kenan Özer, 11. Güray Vural, 17. Oğuz Ceylan, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 88. Furkan Soyalp, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 10. Muhammet Demir, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 20. Zvonımır Kozulj, 26. Mirza Cihan, 55. Abdul Azız Tetteh, 74. Amedej Vetrih, 77. Enver Cenk Şahin

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 21. Faruku Mıya, 28. Musa Çağıran, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 54. Erten Ersu, 4. Adil Demirbağ, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 19. Levan Shengelıa, 25. Alper Uludağ, 70. Samuel Emem Eduok, 77. Şener Kaya

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 6. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor54101321311
2Fenerbahçe532074113
3Fatih Karagümrük52219584
4Antalyaspor52215382
5Kasımpaşa62224381
6Göztepe614110773
7BB Erzurumspor42116472
8Galatasaray52126472
9Sivasspor42115471
10Gaziantep FK6141897-1
11Hatayspor4211367-3
12Konyaspor51315362
13Kayserispor5203486-4
14Çaykur Rizespor5122785-1
15Trabzonspor5122575-2
16Yeni Malatyaspor5122485-4
17Denizlispor5122375-4
18Beşiktaş4112574-2
19Gençlerbirliği4112244-2
20Başakşehir FK5113264-4
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 6. hafta Fikstür sonuçları

23.10.2020Kasımpaşa0-0Göztepe
24.10.2020BB Erzurumspor1-1Galatasaray
24.10.2020MKE AnkaragücüP-PHatayspor
24.10.2020Gaziantep FK1-0Konyaspor
24.10.2020Başakşehir FK4-1Antalyaspor
25.10.2020Yeni MalatyasporGençlerbirliği
25.10.2020AlanyasporFatih Karagümrük
25.10.2020FenerbahçeTrabzonspor
26.10.2020SivassporÇaykur Rizespor
26.10.2020DenizlisporBeşiktaş


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