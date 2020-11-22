2020-2021 Gençlerbirliği, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe ile 21.11.2020 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gençlerbirliği, Fenerbahçe maç sonucu: Gençlerbirliği Fenerbahçe 1 5 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Gençlerbirliği, Fenerbahçe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Halil Umut Meler(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 27. Ömürcan Artan, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

Dıego Angelo De Olıveıra,31.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Pıerre Yves Nıcolas Polomat 52.dk, Sarı Kart Gıovannı-guy Yann Sıo 54.dk, Sarı Kart Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 79.dk

Oyundan Çıkanlar

Halil İbrahim Pehlivan 55.dk, Pıerre Yves Nıcolas Polomat 82.dk, Gıovannı-guy Yann Sıo 72.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 46.dk, Domınık Grzegorz Furman 46.dk

Oyuna Girenler

Murat Yıldırım 55.dk, Arda Kızıldağ 82.dk, Sami Gökhan Altıparmak 72.dk, Sefa Yılmaz 46.dk, Soner Dikmen 46.dk

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 11. Dıego Perottı Almeıra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 37. Fılıp Novak

Yedekler

48. Ahmet Oytun Özdoğan, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 27. Thıam Mame Baba, 30. Ömer Faruk Beyaz, 57. Eyüp Akcan, 75. Gürkan Başkan, 88. Caner Erkin

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

Mert Hakan Yandaş,14.dk (f), Dıego Perottı Almeıra,37.dk (p), Jose Ernesto Sosa,47.dk (f), Dıego Perottı Almeıra,69.dk (f), Ozan Tufan,72.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Dımıtrıos Pelkas 56.dk

Oyundan Çıkanlar

Mert Hakan Yandaş 72.dk, Papıss Demba Cısse 72.dk, Luız Gustavo Dıas 83.dk, Dımıtrıos Pelkas 63.dk, Dıego Perottı Almeıra 83.dk

Oyuna Girenler

Caner Erkin 72.dk, Mbwana Ally Samatta 72.dk, Ömer Faruk Beyaz 83.dk, Ozan Tufan 63.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 83.dk

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 9 6 2 1 17 9 20 8 2 Alanyaspor 7 5 2 0 16 3 17 13 3 Galatasaray 8 5 1 2 11 6 16 5 4 Gaziantep FK 9 3 5 1 13 11 14 2 5 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 13 6 6 Başakşehir FK 9 4 1 4 13 12 13 1 7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 14 13 -1 8 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 12 2 9 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 10 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 11 Hatayspor 6 3 2 1 5 7 11 -2 12 Konyaspor 7 2 3 2 8 5 9 3 13 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2 14 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 9 -3 15 Göztepe 7 1 5 1 11 8 8 3 16 BB Erzurumspor 7 2 2 3 9 12 8 -3 17 Trabzonspor 8 1 3 4 10 15 6 -5 18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 6 -6 19 Gençlerbirliği 8 1 2 5 6 14 5 -8 20 Denizlispor 8 1 2 5 5 13 5 -8 21 MKE Ankaragücü 6 0 2 4 6 11 2 -5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları