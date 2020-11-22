2020-2021 Gençlerbirliği, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 8. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe ile 21.11.2020 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
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Gençlerbirliği, Fenerbahçe maç sonucu:
|Gençlerbirliği
|Fenerbahçe
|1
|5
Gençlerbirliği, Fenerbahçe maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Halil Umut Meler(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği İlk 11
1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat
Yedekler
44. Übeyd Adıyaman, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 27. Ömürcan Artan, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım
Teknik Sorumlu
Mustafa Kaplan
Goller
Dıego Angelo De Olıveıra,31.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Pıerre Yves Nıcolas Polomat 52.dk, Sarı Kart Gıovannı-guy Yann Sıo 54.dk, Sarı Kart Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 79.dk
Oyundan Çıkanlar
Halil İbrahim Pehlivan 55.dk, Pıerre Yves Nıcolas Polomat 82.dk, Gıovannı-guy Yann Sıo 72.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 46.dk, Domınık Grzegorz Furman 46.dk
Oyuna Girenler
Murat Yıldırım 55.dk, Arda Kızıldağ 82.dk, Sami Gökhan Altıparmak 72.dk, Sefa Yılmaz 46.dk, Soner Dikmen 46.dk
Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 11. Dıego Perottı Almeıra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 37. Fılıp Novak
Yedekler
48. Ahmet Oytun Özdoğan, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 27. Thıam Mame Baba, 30. Ömer Faruk Beyaz, 57. Eyüp Akcan, 75. Gürkan Başkan, 88. Caner Erkin
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
Mert Hakan Yandaş,14.dk (f), Dıego Perottı Almeıra,37.dk (p), Jose Ernesto Sosa,47.dk (f), Dıego Perottı Almeıra,69.dk (f), Ozan Tufan,72.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Dımıtrıos Pelkas 56.dk
Oyundan Çıkanlar
Mert Hakan Yandaş 72.dk, Papıss Demba Cısse 72.dk, Luız Gustavo Dıas 83.dk, Dımıtrıos Pelkas 63.dk, Dıego Perottı Almeıra 83.dk
Oyuna Girenler
Caner Erkin 72.dk, Mbwana Ally Samatta 72.dk, Ömer Faruk Beyaz 83.dk, Ozan Tufan 63.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 83.dk
Süper Lig 8. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|20
|8
|2
|Alanyaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|17
|13
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|16
|5
|4
|Gaziantep FK
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|14
|2
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|13
|6
|6
|Başakşehir FK
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|13
|1
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|13
|-1
|8
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|12
|2
|9
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|11
|2
|10
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|11
|-2
|11
|Hatayspor
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|11
|-2
|12
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|9
|3
|13
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|9
|-2
|14
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|9
|-3
|15
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|8
|3
|16
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|8
|-3
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|6
|-5
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|6
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|5
|-8
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|5
|-8
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|2
|-5
Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları
|06.11.0020
|Gaziantep FK
|3-1
|Beşiktaş
|07.11.0020
|Kasımpaşa
|2-2
|Antalyaspor
|07.11.0020
|Fenerbahçe
|0-2
|Konyaspor
|07.11.0020
|BB Erzurumspor
|1-1
|Göztepe
|07.11.0020
|Alanyaspor
|1-1
|Trabzonspor
|08.11.0020
|MKE Ankaragücü
|2-2
|Fatih Karagümrük
|08.11.0020
|Sivasspor
|1-2
|Galatasaray
|08.11.0020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Denizlispor
|08.11.0020
|Başakşehir FK
|2-1
|Gençlerbirliği
|08.11.0020
|Kayserispor
|0-1
|Hatayspor