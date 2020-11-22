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2020-2021 Gençlerbirliği, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Gençlerbirliği, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 8. hafta maçında Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 8. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe ile 21.11.2020 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maç sonucu:

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE
Gençlerbirliği Fenerbahçe
1 5

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Halil Umut Meler(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Keleş(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 27. Ömürcan Artan, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

Dıego Angelo De Olıveıra,31.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Pıerre Yves Nıcolas Polomat 52.dk, Sarı Kart Gıovannı-guy Yann Sıo 54.dk, Sarı Kart Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza 79.dk

Oyundan Çıkanlar

Halil İbrahim Pehlivan 55.dk, Pıerre Yves Nıcolas Polomat 82.dk, Gıovannı-guy Yann Sıo 72.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 46.dk, Domınık Grzegorz Furman 46.dk

Oyuna Girenler

Murat Yıldırım 55.dk, Arda Kızıldağ 82.dk, Sami Gökhan Altıparmak 72.dk, Sefa Yılmaz 46.dk, Soner Dikmen 46.dk

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 11. Dıego Perottı Almeıra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 37. Fılıp Novak

Yedekler

48. Ahmet Oytun Özdoğan, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 27. Thıam Mame Baba, 30. Ömer Faruk Beyaz, 57. Eyüp Akcan, 75. Gürkan Başkan, 88. Caner Erkin

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

Mert Hakan Yandaş,14.dk (f), Dıego Perottı Almeıra,37.dk (p), Jose Ernesto Sosa,47.dk (f), Dıego Perottı Almeıra,69.dk (f), Ozan Tufan,72.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Dımıtrıos Pelkas 56.dk

Oyundan Çıkanlar

Mert Hakan Yandaş 72.dk, Papıss Demba Cısse 72.dk, Luız Gustavo Dıas 83.dk, Dımıtrıos Pelkas 63.dk, Dıego Perottı Almeıra 83.dk

Oyuna Girenler

Caner Erkin 72.dk, Mbwana Ally Samatta 72.dk, Ömer Faruk Beyaz 83.dk, Ozan Tufan 63.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 83.dk

Süper Lig 8. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe9621179208
2Alanyaspor75201631713
3Galatasaray8512116165
4Gaziantep FK93511311142
5Fatih Karagümrük93421711136
6Başakşehir FK94141312131
7Beşiktaş8413131413-1
8Kasımpaşa8332108122
9Çaykur Rizespor7322108112
10Yeni Malatyaspor832381011-2
11Hatayspor63215711-2
12Konyaspor72328593
13Sivasspor82338109-2
14Antalyaspor82339129-3
15Göztepe715111883
16BB Erzurumspor72239128-3
17Trabzonspor813410156-5
18Kayserispor72054106-6
19Gençlerbirliği81256145-8
20Denizlispor81255135-8
21MKE Ankaragücü60246112-5

Süper Lig 8. hafta Fikstür sonuçları

06.11.0020Gaziantep FK3-1Beşiktaş
07.11.0020Kasımpaşa2-2Antalyaspor
07.11.0020Fenerbahçe0-2Konyaspor
07.11.0020BB Erzurumspor1-1Göztepe
07.11.0020Alanyaspor1-1Trabzonspor
08.11.0020MKE Ankaragücü2-2Fatih Karagümrük
08.11.0020Sivasspor1-2Galatasaray
08.11.0020Yeni Malatyaspor2-0Denizlispor
08.11.0020Başakşehir FK2-1Gençlerbirliği
08.11.0020Kayserispor0-1Hatayspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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