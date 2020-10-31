2020-2021 Gençlerbirliği, Gaziantep maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Gençlerbirliği, Gaziantep ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Gaziantep taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 7. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Gaziantep ile 31.10.2020 13:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Gençlerbirliği, Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gençlerbirliği, Gaziantep maç sonucu: Gençlerbirliği Gaziantep 1 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Gençlerbirliği, Gaziantep maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Turgut Doman(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Emre Kargın(avar)

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 17. İlker Karakaş, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 8. Soner Dikmen, 9. Sorin Bogdan Stancu, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere

Teknik Sorumlu

Mete Işık

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 17. Oğuz Ceylan, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 10. Muhammet Demir, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 7. Kenan Özer, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 11. Güray Vural, 26. Mirza Cihan, 88. Furkan Soyalp, 74. Amedej Vetrih, 77. Enver Cenk Şahin

Teknik Sorumlu

Goller

Süper Lig 7. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 6 5 1 0 15 2 16 13 2 Fenerbahçe 6 4 2 0 10 5 14 5 3 Fatih Karagümrük 7 3 2 2 14 8 11 6 4 Kasımpaşa 7 3 2 2 8 6 11 2 5 Galatasaray 6 3 1 2 8 5 10 3 6 Çaykur Rizespor 6 2 2 2 9 8 8 1 7 Gaziantep FK 7 1 5 1 9 10 8 -1 8 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2 9 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3 10 Göztepe 6 1 4 1 10 7 7 3 11 Başakşehir FK 6 2 1 3 7 7 7 0 12 Beşiktaş 5 2 1 2 8 9 7 -1 13 Sivasspor 5 2 1 2 5 6 7 -1 14 BB Erzurumspor 6 2 1 3 8 11 7 -3 15 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 16 Konyaspor 5 1 3 1 5 3 6 2 17 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 6 -4 18 Gençlerbirliği 6 1 2 3 4 7 5 -3 19 Trabzonspor 7 1 2 4 9 14 5 -5 20 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 5 -5 21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 1 -4

Süper Lig 7. hafta Fikstür sonuçları