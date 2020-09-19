2020 - 2021 Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Gençlerbirliği ve İttifak Holding Konyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 19.09.2020 13:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu: Gençlerbirliği İttifak Holding Konyaspor 0 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.09.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 8. Soner Dikmen, 9. Sorin Bogdan Stancu, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 7. Domınık Grzegorz Furman, 17. İlker Karakaş, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Halil İbrahim Pehlivan 72.dk, Soner Dikmen 46.dk, Sorin Bogdan Stancu 88.dk, Sefa Yılmaz 72.dk

Oyuna Girenler

Arda Kızıldağ 72.dk, Murat Yıldırım 46.dk, İlker Karakaş 88.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 72.dk

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 5. Marın Anıcıc, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 15. Uğur Demirok, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

61. Mücahit Atalay, 4. Adil Demirbağ, 9. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 11. Denı Mılosevıc, 22. Savaş Polat, 28. Musa Çağıran, 42. Abdülkerim Bardakcı, 70. Samuel Emem Eduok, 77. Şener Kaya, 86. İzzet Karaboğa

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ömer Ali Şahiner 76.dk, Sarı Kart Nejc Skubıc 90+4.dk, Sarı Kart Samuel Emem Eduok 86.dk

Oyundan Çıkanlar

Ömer Ali Şahiner 77.dk, Sokol Cikalleshi 87.dk, Marın Anıcıc 62.dk, Faruku Mıya 62.dk, Levan Shengelıa 87.dk

Oyuna Girenler

Musa Çağıran 77.dk, Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo 87.dk, Adil Demirbağ 62.dk, Samuel Emem Eduok 62.dk, Denı Mılosevıc 87.dk

Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Göztepe 2 1 1 0 6 2 4 4 2 Fatih Karagümrük 1 1 0 0 3 0 3 3 3 Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 3 2 4 Galatasaray 1 1 0 0 3 1 3 2 5 Alanyaspor 1 1 0 0 2 0 3 2 6 Antalyaspor 1 1 0 0 2 0 3 2 7 Hatayspor 1 1 0 0 2 0 3 2 8 BB Erzurumspor 1 1 0 0 2 1 3 1 9 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 3 1 10 Kayserispor 1 1 0 0 1 0 3 1 11 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 1 0 12 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 13 Yeni Malatyaspor 2 0 1 1 1 4 1 -3 14 Çaykur Rizespor 1 0 0 1 1 2 0 -1 15 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 16 Kasımpaşa 1 0 0 1 0 1 0 -1 17 Gaziantep FK 1 0 0 1 1 3 0 -2 18 Trabzonspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 19 Başakşehir FK 1 0 0 1 0 2 0 -2 20 Sivasspor 1 0 0 1 0 2 0 -2 21 Denizlispor 1 0 0 1 1 5 0 -4

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları