2020-2021 Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 5. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Yukatel Denizlispor ile 19.10.2020 20:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti?
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Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maç sonucu:
|Gençlerbirliği
|Yukatel Denizlispor
|1
|2
Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.10.2020 20:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mert Güzenge(hakem), Candaş Elbil(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Özgüç Türkalp(avar)
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği İlk 11
1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 9. Sorin Bogdan Stancu, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat
Yedekler
44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 17. İlker Karakaş, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım
Teknik Sorumlu
Mete Işık
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Yukatel Denizlispor İlk 11
29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 4. Neven Subotıc, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 22. Mustafa Yumlu, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 76. Özer Özdemir
Yedekler
1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 9. Hadı Sacko, 10. Ismail Aissati, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 15. Oğuz Yılmaz, 21. Zakarya Bergdıch, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Sorumlu
Robert Prosıneckı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|5
|4
|1
|0
|13
|2
|13
|11
|2
|Fenerbahçe
|5
|3
|2
|0
|7
|4
|11
|3
|3
|Fatih Karagümrük
|5
|2
|2
|1
|9
|5
|8
|4
|4
|Antalyaspor
|5
|2
|2
|1
|5
|3
|8
|2
|5
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|7
|2
|6
|Galatasaray
|5
|2
|1
|2
|6
|4
|7
|2
|7
|Sivasspor
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|7
|1
|8
|Kasımpaşa
|5
|2
|1
|2
|4
|3
|7
|1
|9
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|7
|-3
|10
|Göztepe
|5
|1
|3
|1
|10
|7
|6
|3
|11
|Konyaspor
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|12
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|6
|-4
|13
|Çaykur Rizespor
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|5
|-1
|14
|Trabzonspor
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|5
|-2
|15
|Yeni Malatyaspor
|5
|1
|2
|2
|4
|8
|5
|-4
|16
|Denizlispor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|17
|Gaziantep FK
|5
|0
|4
|1
|7
|9
|4
|-2
|18
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|4
|-2
|19
|Gençlerbirliği
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|4
|-2
|20
|Başakşehir FK
|5
|1
|1
|3
|2
|6
|4
|-4
|21
|MKE Ankaragücü
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|1
|-4
Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları
|17.10.2020
|Kayserispor
|1-3
|Sivasspor
|17.10.2020
|Konyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|17.10.2020
|Trabzonspor
|0-2
|Başakşehir FK
|17.10.2020
|Çaykur Rizespor
|5-3
|MKE Ankaragücü
|18.10.2020
|Antalyaspor
|1-1
|Gaziantep FK
|18.10.2020
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Kasımpaşa
|18.10.2020
|Hatayspor
|P-P
|BB Erzurumspor
|18.10.2020
|Göztepe
|2-3
|Fenerbahçe
|19.10.2020
|Gençlerbirliği
|1-2
|Denizlispor
|19.10.2020
|Galatasaray
|1-2
|Alanyaspor