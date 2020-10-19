2020-2021 Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Yukatel Denizlispor ile 19.10.2020 20:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maç sonucu: Gençlerbirliği Yukatel Denizlispor 1 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.10.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mert Güzenge(hakem), Candaş Elbil(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Özgüç Türkalp(avar)

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 9. Sorin Bogdan Stancu, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 17. İlker Karakaş, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Mete Işık

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 4. Neven Subotıc, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 22. Mustafa Yumlu, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 76. Özer Özdemir

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 9. Hadı Sacko, 10. Ismail Aissati, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 15. Oğuz Yılmaz, 21. Zakarya Bergdıch, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Robert Prosıneckı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 5 4 1 0 13 2 13 11 2 Fenerbahçe 5 3 2 0 7 4 11 3 3 Fatih Karagümrük 5 2 2 1 9 5 8 4 4 Antalyaspor 5 2 2 1 5 3 8 2 5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 2 6 Galatasaray 5 2 1 2 6 4 7 2 7 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 1 8 Kasımpaşa 5 2 1 2 4 3 7 1 9 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 10 Göztepe 5 1 3 1 10 7 6 3 11 Konyaspor 4 1 3 0 5 2 6 3 12 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 6 -4 13 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1 14 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2 15 Yeni Malatyaspor 5 1 2 2 4 8 5 -4 16 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4 17 Gaziantep FK 5 0 4 1 7 9 4 -2 18 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 4 -2 19 Gençlerbirliği 4 1 1 2 2 4 4 -2 20 Başakşehir FK 5 1 1 3 2 6 4 -4 21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 1 -4

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları