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2020-2021 Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Yukatel Denizlispor ile 19.10.2020 20:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maç sonucu:

GENÇLERBİRLİĞİ YUKATEL DENİZLİSPOR
Gençlerbirliği Yukatel Denizlispor
1 2

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.10.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mert Güzenge(hakem), Candaş Elbil(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Özgüç Türkalp(avar)

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 9. Sorin Bogdan Stancu, 10. Sefa Yılmaz, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 17. İlker Karakaş, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Mete Işık

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 4. Neven Subotıc, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 22. Mustafa Yumlu, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 76. Özer Özdemir

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 9. Hadı Sacko, 10. Ismail Aissati, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 15. Oğuz Yılmaz, 21. Zakarya Bergdıch, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Robert Prosıneckı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor54101321311
2Fenerbahçe532074113
3Fatih Karagümrük52219584
4Antalyaspor52215382
5BB Erzurumspor42116472
6Galatasaray52126472
7Sivasspor42115471
8Kasımpaşa52124371
9Hatayspor4211367-3
10Göztepe513110763
11Konyaspor41305263
12Kayserispor5203486-4
13Çaykur Rizespor5122785-1
14Trabzonspor5122575-2
15Yeni Malatyaspor5122485-4
16Denizlispor5122375-4
17Gaziantep FK5041794-2
18Beşiktaş4112574-2
19Gençlerbirliği4112244-2
20Başakşehir FK5113264-4
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları

17.10.2020Kayserispor1-3Sivasspor
17.10.2020Konyaspor1-1Yeni Malatyaspor
17.10.2020Trabzonspor0-2Başakşehir FK
17.10.2020Çaykur Rizespor5-3MKE Ankaragücü
18.10.2020Antalyaspor1-1Gaziantep FK
18.10.2020Fatih Karagümrük1-1Kasımpaşa
18.10.2020HataysporP-PBB Erzurumspor
18.10.2020Göztepe2-3Fenerbahçe
19.10.2020Gençlerbirliği1-2Denizlispor
19.10.2020Galatasaray1-2Alanyaspor


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