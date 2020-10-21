2020-2021 Giresunspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Giresunspor, Adanaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Giresunspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 4-3 sona erdi. Giresunspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Giresunspor sahasında Adanaspor ile 21.10.2020 13:30'da karşılaştı. Giresun Atatürk - Giresun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Giresunspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Giresunspor Adanaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Giresun Atatürk - Giresun
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Onur Özütoprak(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Esat Sancaktar(2. Yardımcı Hakem), Doğu Yılmaz(dördüncü Hakem)
Giresunspor İlk 11
15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 7. Abdou Razack Traore, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 37. Kerem Kalafat, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 68. İshak Doğan, 28. Erol Can Akdağ, 20. Alperen Aydın, 77. Hayrullah Bilazer, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 35. Sergen Piçinciol, 85. Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 9. Ognjen Ozegovıc, 11. Eren Keleş, 12. Isaac Donkor, 20. Tevfik Altındağ, 22. Celil Yüksel, 23. Evren Korkmaz, 27. Furkan Şeker, 35. Uğurcan Yazğılı, 52. Canberk Dilaver, 99. Ismaeel Rayan
Yedekler
1. Burak Çapkınoğlu, 7. Ömer Çiçek, 19. Adolphe Belem, 21. Atalay Babacan, 24. Ergin Keleş, 41. Hakan Çinemre, 42. Berkan Fırat, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan
Teknik Sorumlu
Semih Özü
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|1
|1
|6
|2
|13
|4
|2
|İstanbulspor
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|12
|6
|3
|Tuzlaspor
|5
|3
|2
|0
|11
|6
|11
|5
|4
|Samsunspor
|6
|3
|2
|1
|7
|5
|11
|2
|5
|Giresunspor
|6
|3
|2
|1
|11
|10
|11
|1
|6
|Altay
|5
|3
|1
|1
|9
|2
|10
|7
|7
|Adanaspor
|6
|2
|3
|1
|9
|6
|9
|3
|8
|Altınordu
|5
|3
|0
|2
|8
|8
|9
|0
|9
|Adana Demirspor
|5
|2
|2
|1
|7
|4
|8
|3
|10
|Bursaspor
|5
|2
|1
|2
|10
|9
|7
|1
|11
|Balıkesirspor
|5
|2
|0
|3
|6
|8
|6
|-2
|12
|Akhisarspor
|5
|1
|2
|2
|2
|2
|5
|0
|13
|Bandırmaspor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|14
|Ümraniyespor
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|4
|-5
|15
|Ankaraspor
|5
|1
|1
|3
|3
|8
|4
|-5
|16
|Eskişehirspor
|6
|0
|3
|3
|2
|10
|3
|-8
|17
|Menemenspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|18
|Boluspor
|5
|0
|1
|4
|4
|8
|1
|-4
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|17.10.2020
|Altay
|1-0
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|3-1
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Boluspor
|1-2
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Giresunspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Menemenspor