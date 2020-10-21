2020-2021 Giresunspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Giresunspor, Adanaspor ile karşılaştı. maç 4-3 sona erdi. Giresunspor ve Adanaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 5. hafta maçında Giresunspor sahasında Adanaspor ile 21.10.2020 13:30'da karşılaştı. Giresun Atatürk - Giresun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Giresunspor - Adanaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Giresunspor Adanaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Giresun Atatürk - Giresun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Onur Özütoprak(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Esat Sancaktar(2. Yardımcı Hakem), Doğu Yılmaz(dördüncü Hakem)

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 7. Abdou Razack Traore, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 37. Kerem Kalafat, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 68. İshak Doğan, 28. Erol Can Akdağ, 20. Alperen Aydın, 77. Hayrullah Bilazer, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 35. Sergen Piçinciol, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Adanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 9. Ognjen Ozegovıc, 11. Eren Keleş, 12. Isaac Donkor, 20. Tevfik Altındağ, 22. Celil Yüksel, 23. Evren Korkmaz, 27. Furkan Şeker, 35. Uğurcan Yazğılı, 52. Canberk Dilaver, 99. Ismaeel Rayan

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 7. Ömer Çiçek, 19. Adolphe Belem, 21. Atalay Babacan, 24. Ergin Keleş, 41. Hakan Çinemre, 42. Berkan Fırat, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 6 4 1 1 6 2 13 4 2 İstanbulspor 5 4 0 1 10 4 12 6 3 Tuzlaspor 5 3 2 0 11 6 11 5 4 Samsunspor 6 3 2 1 7 5 11 2 5 Giresunspor 6 3 2 1 11 10 11 1 6 Altay 5 3 1 1 9 2 10 7 7 Adanaspor 6 2 3 1 9 6 9 3 8 Altınordu 5 3 0 2 8 8 9 0 9 Adana Demirspor 5 2 2 1 7 4 8 3 10 Bursaspor 5 2 1 2 10 9 7 1 11 Balıkesirspor 5 2 0 3 6 8 6 -2 12 Akhisarspor 5 1 2 2 2 2 5 0 13 Bandırmaspor 6 1 2 3 6 8 5 -2 14 Ümraniyespor 5 1 1 3 5 10 4 -5 15 Ankaraspor 5 1 1 3 3 8 4 -5 16 Eskişehirspor 6 0 3 3 2 10 3 -8 17 Menemenspor 5 0 2 3 4 10 2 -6 18 Boluspor 5 0 1 4 4 8 1 -4

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür