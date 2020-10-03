2020-2021 Giresunspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 4. hafta maçında Giresunspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 4. hafta maçında Giresunspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Giresunspor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Giresunspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 03.10.2020 16:30'da karşılaştı. Giresun Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Giresunspor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Giresunspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Giresun Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.10.2020 16:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Hakan Ceylan(hakem), Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Tunç Özdemir(dördüncü Hakem)
Giresunspor İlk 11
15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 14. Mıchal Jan Nalepa, 7. Abdou Razack Traore, 10. Eren Tozlu, 99. Caner Hüseyin Bağ, 17. Ibrahıma Balde
Yedekler
1. Onurcan Piri, 35. Sergen Piçinciol, 4. Arda Kılıç, 37. Kerem Kalafat, 28. Erol Can Akdağ, 66. Atakan Doğanay Aygün, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 19. Yasin Ozan
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Beypiliç Boluspor İlk 11
25. Orlando Mosquera, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 35. Alican Özfesli, 33. Muhammed Bayır, 48. Mertan Caner Öztürk, 86. Burak Bekaroğlu
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 9. Rydell Romano Poepon, 11. Hamza Gür, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 50. Ali Keten, 89. Fatih Özkan
Teknik Sorumlu
Ahmet Taşyürek
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İstanbulspor
|4
|3
|0
|1
|7
|4
|9
|3
|2
|Tuzlaspor
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|8
|4
|3
|Altay
|4
|2
|1
|1
|8
|2
|7
|6
|4
|Adana Demirspor
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|7
|4
|5
|Ankara Keçiörengücü
|4
|2
|1
|1
|3
|1
|7
|2
|6
|Giresunspor
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|7
|0
|7
|Altınordu
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|6
|1
|8
|Samsunspor
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|5
|3
|9
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|10
|Akhisarspor
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|11
|Bursaspor
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|4
|-1
|12
|Bandırmaspor
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|4
|-1
|13
|Balıkesirspor
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|3
|-1
|14
|Ankaraspor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|15
|Ümraniyespor
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|3
|-4
|16
|Boluspor
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|1
|-3
|17
|Menemenspor
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|1
|-5
|18
|Eskişehirspor
|3
|0
|1
|2
|0
|7
|1
|-7
TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür
|02.10.2020
|İstanbulspor
|2-1
|Bandırmaspor
|03.10.2020
|Giresunspor
|2-1
|Boluspor
|03.10.2020
|Altınordu
|0-0
|Osmanlıspor FK
|03.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Altay
|03.10.2020
|Tuzlaspor
|3-3
|Bursaspor
|04.10.2020
|Adana Demirspor
|Adanaspor
|04.10.2020
|Samsunspor
|Akhisarspor
|04.10.2020
|Balıkesirspor
|Menemenspor
|04.10.2020
|Eskişehirspor
|Ümraniyespor