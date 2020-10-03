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2020-2021 Giresunspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 4. hafta maçında Giresunspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Giresunspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 4. hafta maçında Giresunspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Giresunspor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Giresunspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 03.10.2020 16:30'da karşılaştı. Giresun Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Giresunspor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

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MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Giresunspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Giresun Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 16:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Hakan Ceylan(hakem), Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Tunç Özdemir(dördüncü Hakem)

GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 14. Mıchal Jan Nalepa, 7. Abdou Razack Traore, 10. Eren Tozlu, 99. Caner Hüseyin Bağ, 17. Ibrahıma Balde

Yedekler

1. Onurcan Piri, 35. Sergen Piçinciol, 4. Arda Kılıç, 37. Kerem Kalafat, 28. Erol Can Akdağ, 66. Atakan Doğanay Aygün, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 19. Yasin Ozan

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 35. Alican Özfesli, 33. Muhammed Bayır, 48. Mertan Caner Öztürk, 86. Burak Bekaroğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 9. Rydell Romano Poepon, 11. Hamza Gür, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 50. Ali Keten, 89. Fatih Özkan

Teknik Sorumlu

Ahmet Taşyürek

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İstanbulspor43017493
2Tuzlaspor42209584
3Altay42118276
4Adana Demirspor32107374
5Ankara Keçiörengücü42113172
6Giresunspor42116670
7Altınordu32014361
8Samsunspor31205253
9Adanaspor31201051
10Akhisarspor31112141
11Bursaspor4112784-1
12Bandırmaspor4112564-1
13Balıkesirspor3102343-1
14Ankaraspor3102253-3
15Ümraniyespor3102373-4
16Boluspor4013361-3
17Menemenspor3012381-5
18Eskişehirspor3012071-7

TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür

02.10.2020İstanbulspor2-1Bandırmaspor
03.10.2020Giresunspor2-1Boluspor
03.10.2020Altınordu0-0Osmanlıspor FK
03.10.2020Ankara Keçiörengücü0-1Altay
03.10.2020Tuzlaspor3-3Bursaspor
04.10.2020Adana DemirsporAdanaspor
04.10.2020SamsunsporAkhisarspor
04.10.2020BalıkesirsporMenemenspor
04.10.2020EskişehirsporÜmraniyespor


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