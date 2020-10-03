2020-2021 Giresunspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 4. hafta maçında Giresunspor, Beypiliç Boluspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Giresunspor ve Beypiliç Boluspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında Giresunspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 03.10.2020 16:30'da karşılaştı. Giresun Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Giresunspor - Beypiliç Boluspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Giresunspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Giresun Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 16:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Hakan Ceylan(hakem), Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Tunç Özdemir(dördüncü Hakem)

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 14. Mıchal Jan Nalepa, 7. Abdou Razack Traore, 10. Eren Tozlu, 99. Caner Hüseyin Bağ, 17. Ibrahıma Balde

Yedekler

1. Onurcan Piri, 35. Sergen Piçinciol, 4. Arda Kılıç, 37. Kerem Kalafat, 28. Erol Can Akdağ, 66. Atakan Doğanay Aygün, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 19. Yasin Ozan

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Beypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 7. Melih Okutan, 8. Bekir Yılmaz, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 35. Alican Özfesli, 33. Muhammed Bayır, 48. Mertan Caner Öztürk, 86. Burak Bekaroğlu

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 9. Rydell Romano Poepon, 11. Hamza Gür, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 23. Muhammed Gümüşkaya, 50. Ali Keten, 89. Fatih Özkan

Teknik Sorumlu

Ahmet Taşyürek

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 4 3 0 1 7 4 9 3 2 Tuzlaspor 4 2 2 0 9 5 8 4 3 Altay 4 2 1 1 8 2 7 6 4 Adana Demirspor 3 2 1 0 7 3 7 4 5 Ankara Keçiörengücü 4 2 1 1 3 1 7 2 6 Giresunspor 4 2 1 1 6 6 7 0 7 Altınordu 3 2 0 1 4 3 6 1 8 Samsunspor 3 1 2 0 5 2 5 3 9 Adanaspor 3 1 2 0 1 0 5 1 10 Akhisarspor 3 1 1 1 2 1 4 1 11 Bursaspor 4 1 1 2 7 8 4 -1 12 Bandırmaspor 4 1 1 2 5 6 4 -1 13 Balıkesirspor 3 1 0 2 3 4 3 -1 14 Ankaraspor 3 1 0 2 2 5 3 -3 15 Ümraniyespor 3 1 0 2 3 7 3 -4 16 Boluspor 4 0 1 3 3 6 1 -3 17 Menemenspor 3 0 1 2 3 8 1 -5 18 Eskişehirspor 3 0 1 2 0 7 1 -7

TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür