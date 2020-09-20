2020-2021 Giresunspor, Menemen Spor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 2. hafta maçında Giresunspor, Menemen Spor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 2. hafta maçında Giresunspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Giresunspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 2. hafta maçında Giresunspor sahasında Menemen Spor ile 20.09.2020 19:00'da karşılaştı. Giresun Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Giresunspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Giresunspor Menemen Spor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Giresun Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Cihan Aydın(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Hasan Kaçar(dördüncü Hakem)
Giresunspor İlk 11
15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 3. Hüsamettin Tut, 8. Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, 14. Mıchal Jan Nalepa, 6. Mehmet Taş, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 99. Caner Hüseyin Bağ, 10. Eren Tozlu
Yedekler
1. Onurcan Piri, 35. Sergen Piçinciol, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 28. Erol Can Akdağ, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 17. Ibrahıma Balde, 19. Yasin Ozan, 4. Arda Kılıç, 85. Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Menemen Spor İlk 11
1. Gentıan Selmanı, 2. Yusuf Talum, 4. Furkan Bayır, 66. Davıd Domgjonas, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 8. Murat Erdemir, 52. Tayfun Aydoğan, 53. Mehmet Aytemiz, 11. Anane Tıdjanı, 7. Murat Elkatmış, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed
Yedekler
33. Amir Güren, 35. Abdülkadir Taşdemir, 88. Rıdvan Koçak, 22. Cem Çelik, 14. Bekir Can Sönmez, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 21. Ömer Şahbaş, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 9. Oğuz Han Aynaoğlu
Teknik Sorumlu
Dilaver Mutlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|6
|3
|2
|Adanaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|3
|Tuzlaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|4
|Adana Demirspor
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|5
|Balıkesirspor
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|3
|1
|6
|Ümraniyespor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|7
|Bursaspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|3
|0
|8
|Altınordu
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|9
|Bandırmaspor
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|10
|İstanbulspor
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|11
|Ankaraspor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|12
|Samsunspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|13
|Altay
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|14
|Akhisarspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|15
|Eskişehirspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|16
|Giresunspor
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|-2
|17
|Menemenspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
|18
|Boluspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür
|18.09.2020
|Eskişehirspor
|0-0
|Adanaspor
|19.09.2020
|Altınordu
|0-2
|Bursaspor
|19.09.2020
|Bandırmaspor
|1-0
|Akhisarspor
|19.09.2020
|Tuzlaspor
|1-0
|Balıkesirspor
|20.09.2020
|Giresunspor
|1-1
|Menemenspor
|20.09.2020
|Ankara Keçiörengücü
|2-0
|Osmanlıspor FK
|20.09.2020
|İstanbulspor
|2-1
|Altay
|21.09.2020
|Samsunspor
|Ümraniyespor
|21.09.2020
|Adana Demirspor
|Boluspor