2020-2021 Giresunspor, Menemen Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Giresunspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Giresunspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 2. hafta maçında Giresunspor sahasında Menemen Spor ile 20.09.2020 19:00'da karşılaştı. Giresun Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Giresunspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Giresunspor Menemen Spor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Giresun Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Cihan Aydın(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Hasan Kaçar(dördüncü Hakem)

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 3. Hüsamettin Tut, 8. Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, 14. Mıchal Jan Nalepa, 6. Mehmet Taş, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 99. Caner Hüseyin Bağ, 10. Eren Tozlu

Yedekler

1. Onurcan Piri, 35. Sergen Piçinciol, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 28. Erol Can Akdağ, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 17. Ibrahıma Balde, 19. Yasin Ozan, 4. Arda Kılıç, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Menemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 2. Yusuf Talum, 4. Furkan Bayır, 66. Davıd Domgjonas, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 8. Murat Erdemir, 52. Tayfun Aydoğan, 53. Mehmet Aytemiz, 11. Anane Tıdjanı, 7. Murat Elkatmış, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed

Yedekler

33. Amir Güren, 35. Abdülkadir Taşdemir, 88. Rıdvan Koçak, 22. Cem Çelik, 14. Bekir Can Sönmez, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 21. Ömer Şahbaş, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 9. Oğuz Han Aynaoğlu

Teknik Sorumlu

Dilaver Mutlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 2 2 0 0 3 0 6 3 2 Adanaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 3 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 4 Adana Demirspor 1 1 0 0 3 1 3 2 5 Balıkesirspor 2 1 0 1 3 2 3 1 6 Ümraniyespor 1 1 0 0 2 1 3 1 7 Bursaspor 2 1 0 1 3 3 3 0 8 Altınordu 2 1 0 1 2 2 3 0 9 Bandırmaspor 2 1 0 1 2 2 3 0 10 İstanbulspor 2 1 0 1 2 2 3 0 11 Ankaraspor 2 1 0 1 1 2 3 -1 12 Samsunspor 1 0 1 0 0 0 1 0 13 Altay 2 0 1 1 1 2 1 -1 14 Akhisarspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 15 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 16 Giresunspor 2 0 1 1 2 4 1 -2 17 Menemenspor 2 0 1 1 1 3 1 -2 18 Boluspor 1 0 0 1 0 1 0 -1

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür