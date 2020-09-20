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2020-2021 Giresunspor, Menemen Spor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 2. hafta maçında Giresunspor, Menemen Spor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Giresunspor, Menemen Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Giresunspor, Menemen Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Giresunspor ve Menemen Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 2. hafta maçında Giresunspor sahasında Menemen Spor ile 20.09.2020 19:00'da karşılaştı. Giresun Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Giresunspor - Menemen Spor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Giresunspor Menemen Spor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Giresun Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Cihan Aydın(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Hasan Kaçar(dördüncü Hakem)

GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 3. Hüsamettin Tut, 8. Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, 14. Mıchal Jan Nalepa, 6. Mehmet Taş, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 99. Caner Hüseyin Bağ, 10. Eren Tozlu

Yedekler

1. Onurcan Piri, 35. Sergen Piçinciol, 37. Kerem Kalafat, 68. İshak Doğan, 28. Erol Can Akdağ, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 17. Ibrahıma Balde, 19. Yasin Ozan, 4. Arda Kılıç, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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MENEMEN SPORMenemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 2. Yusuf Talum, 4. Furkan Bayır, 66. Davıd Domgjonas, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 8. Murat Erdemir, 52. Tayfun Aydoğan, 53. Mehmet Aytemiz, 11. Anane Tıdjanı, 7. Murat Elkatmış, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed

Yedekler

33. Amir Güren, 35. Abdülkadir Taşdemir, 88. Rıdvan Koçak, 22. Cem Çelik, 14. Bekir Can Sönmez, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 21. Ömer Şahbaş, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 9. Oğuz Han Aynaoğlu

Teknik Sorumlu

Dilaver Mutlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü22003063
2Adanaspor21101041
3Tuzlaspor21101041
4Adana Demirspor11003132
5Balıkesirspor21013231
6Ümraniyespor11002131
7Bursaspor21013330
8Altınordu21012230
9Bandırmaspor21012230
10İstanbulspor21012230
11Ankaraspor2101123-1
12Samsunspor10100010
13Altay2011121-1
14Akhisarspor2011011-1
15Eskişehirspor2011011-1
16Giresunspor2011241-2
17Menemenspor2011131-2
18Boluspor1001010-1

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür

18.09.2020Eskişehirspor0-0Adanaspor
19.09.2020Altınordu0-2Bursaspor
19.09.2020Bandırmaspor1-0Akhisarspor
19.09.2020Tuzlaspor1-0Balıkesirspor
20.09.2020Giresunspor1-1Menemenspor
20.09.2020Ankara Keçiörengücü2-0Osmanlıspor FK
20.09.2020İstanbulspor2-1Altay
21.09.2020Samsunspor Ümraniyespor
21.09.2020Adana Demirspor Boluspor


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