2020-2021 Giresunspor, Ümraniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Giresunspor, Ümraniyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Giresunspor ve Ümraniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Giresunspor sahasında Ümraniyespor ile 31.10.2020 13:30'da karşılaştı. Giresun Atatürk - Giresun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Giresunspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Giresunspor Ümraniyespor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Giresun Atatürk - Giresun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Kadir Sağlam(hakem), Emrah Ünal(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Emre Korkmaz(dördüncü Hakem)

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 22. Sadi Karaduman, 7. Abdou Razack Traore, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 37. Kerem Kalafat, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 19. Yasin Ozan, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 6. Mehmet Taş, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 77. Hayrullah Bilazer, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Ümraniyespor

Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 8. Serkan Göksu, 32. Ante Zıvkovıc, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 14. Turgut Doğan Şahin, 17. Emirhan Çalışkan, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 21. Mustafa Eser, 9. Hüseyin Çolak, 40. Yusuf Emre Gültekin, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 7 5 2 0 16 7 17 9 2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 9 3 Adana Demirspor 7 4 2 1 14 6 14 8 4 Samsunspor 7 4 2 1 11 7 14 4 5 Ankara Keçiörengücü 7 4 1 2 8 6 13 2 6 Altınordu 7 4 1 2 11 10 13 1 7 Adanaspor 8 3 3 2 13 9 12 4 8 Giresunspor 7 3 2 2 11 11 11 0 9 Altay 6 3 1 2 10 4 10 6 10 Balıkesirspor 8 3 1 4 8 12 10 -4 11 Akhisarspor 7 2 3 2 6 5 9 1 12 Ümraniyespor 8 2 2 4 9 15 8 -6 13 Bursaspor 7 2 1 4 12 13 7 -1 14 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5 15 Bandırmaspor 7 1 2 4 6 11 5 -5 16 Ankaraspor 7 1 1 5 4 12 4 -8 17 Boluspor 7 0 3 4 4 8 3 -4 18 Eskişehirspor 7 0 3 4 2 13 3 -11

TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür