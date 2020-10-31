2020-2021 Giresunspor, Ümraniyespor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Giresunspor, Ümraniyespor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 8. hafta maçında Giresunspor, Ümraniyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Giresunspor ve Ümraniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Giresunspor sahasında Ümraniyespor ile 31.10.2020 13:30'da karşılaştı. Giresun Atatürk - Giresun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Giresunspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Giresunspor Ümraniyespor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Giresun Atatürk - Giresun
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Kadir Sağlam(hakem), Emrah Ünal(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Emre Korkmaz(dördüncü Hakem)
Giresunspor İlk 11
15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 22. Sadi Karaduman, 7. Abdou Razack Traore, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 37. Kerem Kalafat, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 19. Yasin Ozan, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 6. Mehmet Taş, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 77. Hayrullah Bilazer, 85. Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Ümraniyespor İlk 11
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 8. Serkan Göksu, 32. Ante Zıvkovıc, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı
Yedekler
1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 14. Turgut Doğan Şahin, 17. Emirhan Çalışkan, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 21. Mustafa Eser, 9. Hüseyin Çolak, 40. Yusuf Emre Gültekin, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Goller
TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|7
|17
|9
|2
|İstanbulspor
|7
|5
|1
|1
|15
|6
|16
|9
|3
|Adana Demirspor
|7
|4
|2
|1
|14
|6
|14
|8
|4
|Samsunspor
|7
|4
|2
|1
|11
|7
|14
|4
|5
|Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|1
|2
|8
|6
|13
|2
|6
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|7
|Adanaspor
|8
|3
|3
|2
|13
|9
|12
|4
|8
|Giresunspor
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|11
|0
|9
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|10
|Balıkesirspor
|8
|3
|1
|4
|8
|12
|10
|-4
|11
|Akhisarspor
|7
|2
|3
|2
|6
|5
|9
|1
|12
|Ümraniyespor
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|8
|-6
|13
|Bursaspor
|7
|2
|1
|4
|12
|13
|7
|-1
|14
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|15
|Bandırmaspor
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|5
|-5
|16
|Ankaraspor
|7
|1
|1
|5
|4
|12
|4
|-8
|17
|Boluspor
|7
|0
|3
|4
|4
|8
|3
|-4
|18
|Eskişehirspor
|7
|0
|3
|4
|2
|13
|3
|-11
TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür
|30.10.2020
|Tuzlaspor
|P-P
|Altay
|30.10.2020
|Balıkesirspor
|0-3
|Adanaspor
|31.10.2020
|Menemenspor
|P-P
|Osmanlıspor FK
|31.10.2020
|Giresunspor
|0-1
|Ümraniyespor
|31.10.2020
|Bursaspor
|2-1
|Boluspor
|31.10.2020
|Altınordu
|P-P
|Bandırmaspor
|01.11.2020
|Adana Demirspor
|Samsunspor
|01.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|İstanbulspor
|01.11.2020
|Eskişehirspor
|Akhisarspor