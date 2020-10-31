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2020-2021 Giresunspor, Ümraniyespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Giresunspor, Ümraniyespor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Giresunspor, Ümraniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Giresunspor, Ümraniyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Giresunspor ve Ümraniyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Giresunspor sahasında Ümraniyespor ile 31.10.2020 13:30'da karşılaştı. Giresun Atatürk - Giresun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Giresunspor - Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Giresunspor Ümraniyespor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Giresun Atatürk - Giresun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Kadir Sağlam(hakem), Emrah Ünal(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Emre Korkmaz(dördüncü Hakem)

GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 22. Sadi Karaduman, 7. Abdou Razack Traore, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 37. Kerem Kalafat, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 19. Yasin Ozan, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 6. Mehmet Taş, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 77. Hayrullah Bilazer, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

ÜMRANİYESPORÜmraniyespor

Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 8. Serkan Göksu, 32. Ante Zıvkovıc, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 18. Gökhan Süzen, 19. Honore Gomıs, 23. Alaaddin Okumuş, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 14. Turgut Doğan Şahin, 17. Emirhan Çalışkan, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 21. Mustafa Eser, 9. Hüseyin Çolak, 40. Yusuf Emre Gültekin, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor7520167179
2İstanbulspor7511156169
3Adana Demirspor7421146148
4Samsunspor7421117144
5Ankara Keçiörengücü741286132
6Altınordu74121110131
7Adanaspor8332139124
8Giresunspor73221111110
9Altay6312104106
10Balıkesirspor831481210-4
11Akhisarspor72326591
12Ümraniyespor82249158-6
13Bursaspor721412137-1
14Menemenspor71336116-5
15Bandırmaspor71246115-5
16Ankaraspor71154124-8
17Boluspor7034483-4
18Eskişehirspor70342133-11

TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür

30.10.2020TuzlasporP-PAltay
30.10.2020Balıkesirspor0-3Adanaspor
31.10.2020MenemensporP-POsmanlıspor FK
31.10.2020Giresunspor0-1Ümraniyespor
31.10.2020Bursaspor2-1Boluspor
31.10.2020AltınorduP-PBandırmaspor
01.11.2020Adana Demirspor Samsunspor
01.11.2020Ankara Keçiörengücü İstanbulspor
01.11.2020Eskişehirspor Akhisarspor
Tayfun Altuntaş
Editör


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