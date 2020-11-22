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2020-2021 Giresunspor, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Giresunspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Giresunspor, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Giresunspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Giresunspor ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Giresunspor sahasında Yılport Samsunspor ile 21.11.2020 19:00'da karşılaştı. Giresun Atatürk - Giresun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Giresunspor - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Giresunspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Giresun Atatürk - Giresun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Pakkan(hakem), Murat Altan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), R.alkım Aksoy(dördüncü Hakem)

GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 68. İshak Doğan, 11. Marko Mılınkovıc, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 37. Kerem Kalafat, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Sadi Karaduman 76.dk, Sarı Kart Hayrullah Bilazer 76.dk, Sarı Kart Anthony Chıgaemezu Uzodımma 88.dk

Oyundan Çıkanlar

Eren Tozlu 75.dk, Ibrahıma Balde 83.dk, Mıchal Jan Nalepa 87.dk

Oyuna Girenler

Anthony Chıgaemezu Uzodımma 75.dk, Marko Mılınkovıc 83.dk, Erol Can Akdağ 87.dk

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 4. Veli Çetin, 7. Guıdo Koçer, 10. Vukan Savıcevıc, 20. Gökhan Alsan, 24. Burak Çalık, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 39. Kerem Can Akyüz, 70. Nadir Çiftçi, 89. Erkam Reşmen

Yedekler

55. Furkan Köse, 6. Yalçın Kılınç, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 19. Ahmethan Köse, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 33. Rahman Buğra Çağıran, 48. Erhan Kartal, 77. Enes İslam İlkin

Teknik Sorumlu

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Ferhat Çulcuoğlu 89.dk, Sarı Kart Caner Arıcı 21.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Çalık 67.dk, Gökhan Alsan 81.dk, Guıdo Koçer 81.dk, Vukan Savıcevıc 67.dk

Oyuna Girenler

Edwın Oppong Anane-gyasi 67.dk, İlyas Kubilay Yavuz 81.dk, Ahmethan Köse 81.dk, Rahman Buğra Çağıran 67.dk

TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu106221511204
2Tuzlaspor8530178189
3İstanbulspor9522168178
4Samsunspor10451139174
5Adana Demirspor8431157158
6Ankara Keçiörengücü9432119152
7Giresunspor94321211151
8Bursaspor104241816142
9Akhisarspor934297132
10Balıkesirspor9414111313-2
11Adanaspor93331310123
12Altay7313117104
13Ümraniyespor923410169-6
14Boluspor1014510147-4
15Menemenspor71336116-5
16Bandırmaspor91266145-8
17Ankaraspor91265155-10
18Eskişehirspor90454164-12

TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür

30.10.2020TuzlasporP-PAltay
30.10.2020Balıkesirspor0-3Adanaspor
31.10.2020Giresunspor0-1Ümraniyespor
31.10.2020Bursaspor4-2Boluspor
01.11.2020Eskişehirspor0-1Akhisarspor
01.11.2020Ankara Keçiörengücü1-1İstanbulspor
01.11.2020Adana Demirspor1-1Samsunspor
17.11.2020Altınordu2-0Bandırmaspor
01.12.2020Menemenspor Osmanlıspor FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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