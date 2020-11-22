2020-2021 Giresunspor, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 8. hafta maçında Giresunspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 8. hafta maçında Giresunspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Giresunspor ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 8. hafta maçında Giresunspor sahasında Yılport Samsunspor ile 21.11.2020 19:00'da karşılaştı. Giresun Atatürk - Giresun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Giresunspor - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Giresunspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Giresun Atatürk - Giresun
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.11.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Pakkan(hakem), Murat Altan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), R.alkım Aksoy(dördüncü Hakem)
Giresunspor İlk 11
15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 22. Sadi Karaduman, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 68. İshak Doğan, 11. Marko Mılınkovıc, 28. Erol Can Akdağ, 35. Sergen Piçinciol, 37. Kerem Kalafat, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 85. Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Sadi Karaduman 76.dk, Sarı Kart Hayrullah Bilazer 76.dk, Sarı Kart Anthony Chıgaemezu Uzodımma 88.dk
Oyundan Çıkanlar
Eren Tozlu 75.dk, Ibrahıma Balde 83.dk, Mıchal Jan Nalepa 87.dk
Oyuna Girenler
Anthony Chıgaemezu Uzodımma 75.dk, Marko Mılınkovıc 83.dk, Erol Can Akdağ 87.dk
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 4. Veli Çetin, 7. Guıdo Koçer, 10. Vukan Savıcevıc, 20. Gökhan Alsan, 24. Burak Çalık, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 39. Kerem Can Akyüz, 70. Nadir Çiftçi, 89. Erkam Reşmen
Yedekler
55. Furkan Köse, 6. Yalçın Kılınç, 9. Edwın Oppong Anane-gyasi, 19. Ahmethan Köse, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 33. Rahman Buğra Çağıran, 48. Erhan Kartal, 77. Enes İslam İlkin
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ferhat Çulcuoğlu 89.dk, Sarı Kart Caner Arıcı 21.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Çalık 67.dk, Gökhan Alsan 81.dk, Guıdo Koçer 81.dk, Vukan Savıcevıc 67.dk
Oyuna Girenler
Edwın Oppong Anane-gyasi 67.dk, İlyas Kubilay Yavuz 81.dk, Ahmethan Köse 81.dk, Rahman Buğra Çağıran 67.dk
TFF 1. Lig 8.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|10
|6
|2
|2
|15
|11
|20
|4
|2
|Tuzlaspor
|8
|5
|3
|0
|17
|8
|18
|9
|3
|İstanbulspor
|9
|5
|2
|2
|16
|8
|17
|8
|4
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|13
|9
|17
|4
|5
|Adana Demirspor
|8
|4
|3
|1
|15
|7
|15
|8
|6
|Ankara Keçiörengücü
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|15
|2
|7
|Giresunspor
|9
|4
|3
|2
|12
|11
|15
|1
|8
|Bursaspor
|10
|4
|2
|4
|18
|16
|14
|2
|9
|Akhisarspor
|9
|3
|4
|2
|9
|7
|13
|2
|10
|Balıkesirspor
|9
|4
|1
|4
|11
|13
|13
|-2
|11
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|12
|Altay
|7
|3
|1
|3
|11
|7
|10
|4
|13
|Ümraniyespor
|9
|2
|3
|4
|10
|16
|9
|-6
|14
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|15
|Menemenspor
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|6
|-5
|16
|Bandırmaspor
|9
|1
|2
|6
|6
|14
|5
|-8
|17
|Ankaraspor
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|5
|-10
|18
|Eskişehirspor
|9
|0
|4
|5
|4
|16
|4
|-12
TFF 1. Lig 8.Hafta Fikstür
|30.10.2020
|Tuzlaspor
|P-P
|Altay
|30.10.2020
|Balıkesirspor
|0-3
|Adanaspor
|31.10.2020
|Giresunspor
|0-1
|Ümraniyespor
|31.10.2020
|Bursaspor
|4-2
|Boluspor
|01.11.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Akhisarspor
|01.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-1
|İstanbulspor
|01.11.2020
|Adana Demirspor
|1-1
|Samsunspor
|17.11.2020
|Altınordu
|2-0
|Bandırmaspor
|01.12.2020
|Menemenspor
|Osmanlıspor FK