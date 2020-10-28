2020-2021 Gmg Kastamonuspor, Bayburt Özel İdare Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Gmg Kastamonuspor ve Bayburt Özel İdare Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Gmg Kastamonuspor sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Gazi Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Gmg Kastamonuspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ

Gazi Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Enver Aydın(hakem), Necdet Çelik(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Melih Karaduman(2. Yardımcı Hakem), Barkın Kara(dördüncü Hakem)

Gmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11

12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 48. Hakkı Can Aksu, 37. Faruk Öcal, 3. Recep Yılmaz, 33. Mert Arabacı, 92. Hakan Olkan, 14. Harun Aydın, 20. Ömer Faruk Yücel, 7. Oğuzhan Doğan, 10. Metincan Cici, 99. Eren Evin



Yedekler

1. Atakan Akyol, 78. Oğuzhan Çelik, 27. Hazar Daşcı, 60. Alican Karadağ, 11. Birkan Öksüz, 21. Eren Moroğlu, 18. Kerem İmamoğlu, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 72. Sefa Gebeşoğlu



Teknik Sorumlu

Bayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11

1. Erhan Aslan, 3. Ömer İnan, 5. Sinan Altınel, 9. Mustafa Bedirhan Çelik, 10. Yasin Hatipoğlu, 8. Savaş Yorulmaz, 24. Deniz Solmaz, 29. Nezir Özer, 14. Şamil Başaran, 90. Rıdvan Okuş, 99. Can Ahmet Üstün



Yedekler

41. Enes Fidayeo, 20. Bilal Yener Arıca, 6. Pekin Köşnek, 4. Abdulkadir Oktay, 13. Furkan Karabatak, 11. Gökdeniz Karadeniz, 17. Gürol Demirezen, 7. Akın Açık, 23. Taha Yavuz Yılmaz, 61. Salih Seyis



Teknik Sorumlu

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 7 6 0 1 8 4 18 4 2 Eyüpspor 7 5 1 1 13 6 16 7 3 Serik Belediyespor 7 4 2 1 11 4 14 7 4 Tarsus İdman Yurdu 7 3 3 1 14 10 12 4 5 Van Spor 7 3 3 1 5 4 12 1 6 Karacabey Belediyespor 7 3 2 2 8 5 11 3 7 Etimesgut Belediyespor 7 3 2 2 7 4 11 3 8 Kırşehir Belediyespor 7 3 2 2 6 5 11 1 9 Kırklarelispor 7 2 4 1 7 2 10 5 10 Sakaryaspor 7 2 4 1 7 6 10 1 11 Elazığspor 7 3 1 3 9 11 10 -2 12 Bayburt Özel İdare Spor 6 3 0 3 6 6 9 0 13 Mamak FK 7 2 2 3 6 10 8 -4 14 Pendikspor 7 2 1 4 10 9 7 1 15 1922 Konyaspor 7 2 1 4 6 5 7 1 16 Pazarspor 7 2 1 4 10 16 7 -6 17 Sivas Belediyespor 6 1 3 2 9 9 6 0 18 Bodrumspor 7 1 2 4 8 10 5 -2 19 Kastamonuspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 20 Kardemir Karabükspor 7 0 0 7 3 20 0 -17

Fikstür