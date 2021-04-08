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2020-2021 Gölcükspor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Gölcükspor, Elazığ Karakoçan ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Gölcükspor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Gölcükspor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Gölcükspor ve Elazığ Karakoçan karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  30. hafta maçında Gölcükspor sahasında Elazığ Karakoçan ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Gölcükspor - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne oldu?

Gölcükspor, Elazığ Karakoçan Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Gölcükspor Elazığ Karakoçan Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gölcük Şehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Gölcükspor Elazığ Karakoçan Maçının Hakemleri
Sercan Yılmaz(hakem), Salim Şanlıer(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Çevik(2. Yardımcı Hakem), Melih Aldemir(dördüncü Hakem)

GÖLCÜKSPORGölcükspor

Gölcükspor İlk 11
16. Gökhan Yenigün, 2. Miran Avcı, 55. Selçuk Çalışır, 29. Sefa Tunç, 41. Yunus Özdemir, 66. Bilal Yener Arıca, 26. Mustafa Serkan Koparan, 77. Berkan Durdu, 22. Ali Mert Işık, 11. Ferhat Aras, 39. Furkan Yiğit

Yedekler
95. Gürkan Arıkan, 3. Kadir Öge, 8. Furkan Özyapı, 72. Abdurrahman Üce, 71. Coşkun Güner, 59. Tunahan Köse, 17. Barış Şen

Teknik Sorumlu
Eser Kardeşler

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ELAZIĞ KARAKOÇANElazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11
1. Ömer Kavurkacı, 12. Mehmet Eksik, 22. Burak Altıngök, 42. Muhammed Sak, 61. Kaan Güdü, 72. Umutcan Topalcı, 77. Ferhat Canlı, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya, 97. Ahmet Can Arık, 99. Burak Kavlak

Yedekler
16. Duhan Çağlar Akdağ, 4. Arif Boynuuzun, 7. Burak Özbakır, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 67. Ahmet Fatih Uzun, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen

Teknik Sorumlu
Ender Çınar

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor28188258266232
2Esenler Erokspor28176553225731
3İçel İdmanyurdu Spor29149639225117
4Çarşambaspor281110737254312
5Çatalcaspor28111073126435
6Şile Yıldızspor2911993736421
7Isparta 32 Spor2811894133418
8Karşıyaka2810711313437-3
9Elazığ Karakoçan FK298129303336-3
10Erbaaspor2810513253135-6
11Osmaniyespor FK28107112929370
12Altındağspor2881010242934-5
13Batman Petrolspor287129202633-6
14Cizrespor2861012255028-25
15Arhavispor286913203527-15
16Gölcükspor287417203625-16
17Yalovaspor293818235017-27

Fikstür

04.04.2021Erokspor Yalovaspor
08.04.2021Şile Yıldızspor2-4Somaspor
08.04.2021Altındağspor0-2Çarşambaspor
08.04.2021Erbaaspor1-0Çatalcaspor
08.04.2021Esenler Erokspor4-0Yalovaspor
08.04.2021Isparta 32 Spor1-2Cizrespor
08.04.2021Gölcükspor2-4Elazığ Belediyespor
08.04.2021İçel İdmanyurdu Spor2-0Karşıyaka
08.04.2021Osmaniyespor FK0-0Arhavispor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu  

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