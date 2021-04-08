2020-2021 Gölcükspor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Gölcükspor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Gölcükspor ve Elazığ Karakoçan karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında Gölcükspor sahasında Elazığ Karakoçan ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Gölcükspor - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne oldu? Gölcükspor, Elazığ Karakoçan Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Gölcükspor Elazığ Karakoçan Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Gölcük Şehir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Gölcükspor Elazığ Karakoçan Maçının Hakemleri

Sercan Yılmaz(hakem), Salim Şanlıer(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Çevik(2. Yardımcı Hakem), Melih Aldemir(dördüncü Hakem)

Gölcükspor

Gölcükspor İlk 11

16. Gökhan Yenigün, 2. Miran Avcı, 55. Selçuk Çalışır, 29. Sefa Tunç, 41. Yunus Özdemir, 66. Bilal Yener Arıca, 26. Mustafa Serkan Koparan, 77. Berkan Durdu, 22. Ali Mert Işık, 11. Ferhat Aras, 39. Furkan Yiğit



Yedekler

95. Gürkan Arıkan, 3. Kadir Öge, 8. Furkan Özyapı, 72. Abdurrahman Üce, 71. Coşkun Güner, 59. Tunahan Köse, 17. Barış Şen



Teknik Sorumlu

Eser Kardeşler



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Elazığ Karakoçan

Elazığ Karakoçan İlk 11

1. Ömer Kavurkacı, 12. Mehmet Eksik, 22. Burak Altıngök, 42. Muhammed Sak, 61. Kaan Güdü, 72. Umutcan Topalcı, 77. Ferhat Canlı, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya, 97. Ahmet Can Arık, 99. Burak Kavlak



Yedekler

16. Duhan Çağlar Akdağ, 4. Arif Boynuuzun, 7. Burak Özbakır, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 67. Ahmet Fatih Uzun, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen



Teknik Sorumlu

Ender Çınar



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 28 18 8 2 58 26 62 32 2 Esenler Erokspor 28 17 6 5 53 22 57 31 3 İçel İdmanyurdu Spor 29 14 9 6 39 22 51 17 4 Çarşambaspor 28 11 10 7 37 25 43 12 5 Çatalcaspor 28 11 10 7 31 26 43 5 6 Şile Yıldızspor 29 11 9 9 37 36 42 1 7 Isparta 32 Spor 28 11 8 9 41 33 41 8 8 Karşıyaka 28 10 7 11 31 34 37 -3 9 Elazığ Karakoçan FK 29 8 12 9 30 33 36 -3 10 Erbaaspor 28 10 5 13 25 31 35 -6 11 Osmaniyespor FK 28 10 7 11 29 29 37 0 12 Altındağspor 28 8 10 10 24 29 34 -5 13 Batman Petrolspor 28 7 12 9 20 26 33 -6 14 Cizrespor 28 6 10 12 25 50 28 -25 15 Arhavispor 28 6 9 13 20 35 27 -15 16 Gölcükspor 28 7 4 17 20 36 25 -16 17 Yalovaspor 29 3 8 18 23 50 17 -27

Fikstür

04.04.2021 Erokspor Yalovaspor 08.04.2021 Şile Yıldızspor 2-4 Somaspor 08.04.2021 Altındağspor 0-2 Çarşambaspor 08.04.2021 Erbaaspor 1-0 Çatalcaspor 08.04.2021 Esenler Erokspor 4-0 Yalovaspor 08.04.2021 Isparta 32 Spor 1-2 Cizrespor 08.04.2021 Gölcükspor 2-4 Elazığ Belediyespor 08.04.2021 İçel İdmanyurdu Spor 2-0 Karşıyaka 08.04.2021 Osmaniyespor FK 0-0 Arhavispor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu