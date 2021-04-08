2020-2021 Gölcükspor, Elazığ Karakoçan maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Gölcükspor, Elazığ Karakoçan ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Gölcükspor, Elazığ Karakoçan ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Gölcükspor ve Elazığ Karakoçan karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında Gölcükspor sahasında Elazığ Karakoçan ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Gölcükspor - Elazığ Karakoçan maçının skoru ne oldu?
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Gölcükspor Elazığ Karakoçan Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Gölcük Şehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Gölcükspor Elazığ Karakoçan Maçının Hakemleri
Sercan Yılmaz(hakem), Salim Şanlıer(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Çevik(2. Yardımcı Hakem), Melih Aldemir(dördüncü Hakem)
Gölcükspor İlk 11
16. Gökhan Yenigün, 2. Miran Avcı, 55. Selçuk Çalışır, 29. Sefa Tunç, 41. Yunus Özdemir, 66. Bilal Yener Arıca, 26. Mustafa Serkan Koparan, 77. Berkan Durdu, 22. Ali Mert Işık, 11. Ferhat Aras, 39. Furkan Yiğit
Yedekler
95. Gürkan Arıkan, 3. Kadir Öge, 8. Furkan Özyapı, 72. Abdurrahman Üce, 71. Coşkun Güner, 59. Tunahan Köse, 17. Barış Şen
Teknik Sorumlu
Eser Kardeşler
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Elazığ Karakoçan İlk 11
1. Ömer Kavurkacı, 12. Mehmet Eksik, 22. Burak Altıngök, 42. Muhammed Sak, 61. Kaan Güdü, 72. Umutcan Topalcı, 77. Ferhat Canlı, 79. Seyid Ahmet Han, 88. Batuhan Kaya, 97. Ahmet Can Arık, 99. Burak Kavlak
Yedekler
16. Duhan Çağlar Akdağ, 4. Arif Boynuuzun, 7. Burak Özbakır, 27. Hüseyin Fıstıkcı, 67. Ahmet Fatih Uzun, 78. Fatih Kızılay, 93. Semih Ekmen
Teknik Sorumlu
Ender Çınar
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|28
|18
|8
|2
|58
|26
|62
|32
|2
|Esenler Erokspor
|28
|17
|6
|5
|53
|22
|57
|31
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|29
|14
|9
|6
|39
|22
|51
|17
|4
|Çarşambaspor
|28
|11
|10
|7
|37
|25
|43
|12
|5
|Çatalcaspor
|28
|11
|10
|7
|31
|26
|43
|5
|6
|Şile Yıldızspor
|29
|11
|9
|9
|37
|36
|42
|1
|7
|Isparta 32 Spor
|28
|11
|8
|9
|41
|33
|41
|8
|8
|Karşıyaka
|28
|10
|7
|11
|31
|34
|37
|-3
|9
|Elazığ Karakoçan FK
|29
|8
|12
|9
|30
|33
|36
|-3
|10
|Erbaaspor
|28
|10
|5
|13
|25
|31
|35
|-6
|11
|Osmaniyespor FK
|28
|10
|7
|11
|29
|29
|37
|0
|12
|Altındağspor
|28
|8
|10
|10
|24
|29
|34
|-5
|13
|Batman Petrolspor
|28
|7
|12
|9
|20
|26
|33
|-6
|14
|Cizrespor
|28
|6
|10
|12
|25
|50
|28
|-25
|15
|Arhavispor
|28
|6
|9
|13
|20
|35
|27
|-15
|16
|Gölcükspor
|28
|7
|4
|17
|20
|36
|25
|-16
|17
|Yalovaspor
|29
|3
|8
|18
|23
|50
|17
|-27
Fikstür
|04.04.2021
|Erokspor
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Şile Yıldızspor
|2-4
|Somaspor
|08.04.2021
|Altındağspor
|0-2
|Çarşambaspor
|08.04.2021
|Erbaaspor
|1-0
|Çatalcaspor
|08.04.2021
|Esenler Erokspor
|4-0
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Cizrespor
|08.04.2021
|Gölcükspor
|2-4
|Elazığ Belediyespor
|08.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|2-0
|Karşıyaka
|08.04.2021
|Osmaniyespor FK
|0-0
|Arhavispor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu