Çağatay Ulusoy "Mücadele Çıkmazı" filmiyle yeniden Netflix'te !Fox TV Ana Haber, Selçuk Tepeli canlı izle | 20 Ekim 2020 SalıDünya Gazeteciler Günü nedir? Ne zaman? Kutlama mesajları2020-2021 İskenderun, Nazilli Belediyespor maç özeti, maç sonucuMigros Aktüel indirimleri | Migros 18-28 Ekim aktüel ürünler kataloğu2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Ağrı 1970 Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Belediye Kütahyaspor, Çengelköy Futbol Yatırımları maç özeti, maç sonucu2020-2021 Cizre Spor, Somaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Elazığ Karakoçan, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Fethiyespor, Karaman Belediyespor maç özeti, maç sonucu
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Gölcükspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Gölcükspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Gölcükspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Gölcükspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Gölcükspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Gölcükspor ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te  5. hafta maçında Gölcükspor sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Gölcükspor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 15:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Şeref Taştan(hakem), Mehmet Şenkaya(1. Yardımcı Hakem), Uğur Çakmak(2. Yardımcı Hakem), Mertcan Erölmez(dördüncü Hakem)

GÖLCÜKSPORGölcükspor

Gölcükspor İlk 11
16. Gökhan Yenigün, 2. Miran Avcı, 3. Kadir Öge, 4. Veli Ortakcı, 7. Oğuzhan Türkmen, 8. Furkan Özyapı, 10. Batuhan Boyoğlu, 11. Ferhat Aras, 17. Barış Şen, 22. Ali Mert Işık, 77. Berkan Durdu

Yedekler
95. Gürkan Arıkan, 5. Arif Acar, 39. Furkan Yiğit, 41. Yunus Özdemir, 61. Tayfun Bebek, 48. Enes Dada, 55. Selçuk Çalışır

Teknik Sorumlu
Tunahan Akdoğan

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Berkan Durdu 39.dk

Oyundan Çıkanlar
Oğuzhan Türkmen 89.dk, Kadir Öge 78.dk, Barış Şen 78.dk, Furkan Özyapı 90.dk

Oyuna Girenler
Enes Dada 89.dk, Yunus Özdemir 78.dk, Furkan Yiğit 78.dk, Tayfun Bebek 90.dk

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜİçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 6. Gökcan Gelmen, 8. Emrullah Yıldırım, 10. Yaşar Çetin, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 17. Fazlı Ayan, 19. Uğur Ayhan, 21. Caner Yılmaz, 22. Ekrem Aydemir, 23. İsmail Köse, 77. Aslan Gök

Yedekler
99. Samet Diler, 4. Burak Bilgen, 9. Hakkı Tosun, 11. Mahmut Metin, 13. Ömer Önder, 25. Sabahattin Genç, 61. Tunahan Ergül

Teknik Sorumlu
İbrahim Baş

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Tunahan Ergül 33.dk

Oyundan Çıkanlar
Yaşar Çetin 73.dk, Caner Yılmaz 73.dk, Fazlı Ayan 73.dk, Emrullah Yıldırım 17.dk, İsmail Köse 33.dk

Oyuna Girenler
Hakkı Tosun 73.dk, Ömer Önder 73.dk, Sabahattin Genç 73.dk, Tunahan Ergül 17.dk, Mahmut Metin 33.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka541084134
2Somaspor532074113
3Çatalcaspor33009396
4Batman Petrolspor53027592
5İçel İdmanyurdu Spor42205184
6Çarşambaspor52216383
7Elazığ Karakoçan FK52216581
8Şile Yıldızspor5131566-1
9Isparta 32 Spor51227651
10Arhavispor41125540
11Esenler Erokspor5113564-1
12Gölcükspor5113354-2
13Erbaaspor5113364-3
14Altındağspor4112264-4
15Osmaniyespor FK3102243-2
16Yalovaspor50235112-6
17Cizrespor3012271-5

Fikstür

17.10.2020Cizrespor2-2Somaspor
17.10.2020Elazığ Karakoçan FK1-0Batman Petrolspor
17.10.2020Erokspor Şile Yıldızspor
17.10.2020Yalovaspor0-1Karşıyaka
17.10.2020Gölcükspor0-0İçel İdmanyurdu Spor
17.10.2020Esenler Erokspor3-1Şile Yıldızspor
17.10.2020Elazığ Belediyespor Batman Petrolspor
17.10.2020Çatalcaspor2-1Çarşambaspor
18.10.2020Isparta 32 Spor4-0Altındağspor
18.10.2020Erbaaspor2-0Osmaniyespor FK


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT