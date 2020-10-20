2020-2021 Gölcükspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Gölcükspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Gölcükspor ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te 5. hafta maçında Gölcükspor sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 17.10.2020 15:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Gölcükspor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 15:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Şeref Taştan(hakem), Mehmet Şenkaya(1. Yardımcı Hakem), Uğur Çakmak(2. Yardımcı Hakem), Mertcan Erölmez(dördüncü Hakem)

Gölcükspor

Gölcükspor İlk 11

16. Gökhan Yenigün, 2. Miran Avcı, 3. Kadir Öge, 4. Veli Ortakcı, 7. Oğuzhan Türkmen, 8. Furkan Özyapı, 10. Batuhan Boyoğlu, 11. Ferhat Aras, 17. Barış Şen, 22. Ali Mert Işık, 77. Berkan Durdu



Yedekler

95. Gürkan Arıkan, 5. Arif Acar, 39. Furkan Yiğit, 41. Yunus Özdemir, 61. Tayfun Bebek, 48. Enes Dada, 55. Selçuk Çalışır



Teknik Sorumlu

Tunahan Akdoğan



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Berkan Durdu 39.dk



Oyundan Çıkanlar

Oğuzhan Türkmen 89.dk, Kadir Öge 78.dk, Barış Şen 78.dk, Furkan Özyapı 90.dk



Oyuna Girenler

Enes Dada 89.dk, Yunus Özdemir 78.dk, Furkan Yiğit 78.dk, Tayfun Bebek 90.dk

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11

33. Sertaç Güzel, 6. Gökcan Gelmen, 8. Emrullah Yıldırım, 10. Yaşar Çetin, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 17. Fazlı Ayan, 19. Uğur Ayhan, 21. Caner Yılmaz, 22. Ekrem Aydemir, 23. İsmail Köse, 77. Aslan Gök



Yedekler

99. Samet Diler, 4. Burak Bilgen, 9. Hakkı Tosun, 11. Mahmut Metin, 13. Ömer Önder, 25. Sabahattin Genç, 61. Tunahan Ergül



Teknik Sorumlu

İbrahim Baş



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Tunahan Ergül 33.dk



Oyundan Çıkanlar

Yaşar Çetin 73.dk, Caner Yılmaz 73.dk, Fazlı Ayan 73.dk, Emrullah Yıldırım 17.dk, İsmail Köse 33.dk



Oyuna Girenler

Hakkı Tosun 73.dk, Ömer Önder 73.dk, Sabahattin Genç 73.dk, Tunahan Ergül 17.dk, Mahmut Metin 33.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 5 4 1 0 8 4 13 4 2 Somaspor 5 3 2 0 7 4 11 3 3 Çatalcaspor 3 3 0 0 9 3 9 6 4 Batman Petrolspor 5 3 0 2 7 5 9 2 5 İçel İdmanyurdu Spor 4 2 2 0 5 1 8 4 6 Çarşambaspor 5 2 2 1 6 3 8 3 7 Elazığ Karakoçan FK 5 2 2 1 6 5 8 1 8 Şile Yıldızspor 5 1 3 1 5 6 6 -1 9 Isparta 32 Spor 5 1 2 2 7 6 5 1 10 Arhavispor 4 1 1 2 5 5 4 0 11 Esenler Erokspor 5 1 1 3 5 6 4 -1 12 Gölcükspor 5 1 1 3 3 5 4 -2 13 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 14 Altındağspor 4 1 1 2 2 6 4 -4 15 Osmaniyespor FK 3 1 0 2 2 4 3 -2 16 Yalovaspor 5 0 2 3 5 11 2 -6 17 Cizrespor 3 0 1 2 2 7 1 -5

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