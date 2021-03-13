2020-2021 Gölcükspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Gölcükspor, Osmaniyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Gölcükspor, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Gölcükspor ve Osmaniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 25. hafta maçında Gölcükspor sahasında Osmaniyespor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Gölcükspor - Osmaniyespor maçının skoru ne oldu?
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Gölcükspor Osmaniyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00
Gölcükspor Osmaniyespor Maçının Hakemleri
Can Cengiz(hakem), Sedat Etik(1. Yardımcı Hakem), Çağrı Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Hakan Tezcan(dördüncü Hakem)
Gölcükspor İlk 11
16. Gökhan Yenigün, 4. Veli Ortakcı, 8. Furkan Özyapı, 11. Ferhat Aras, 17. Barış Şen, 22. Ali Mert Işık, 26. Mustafa Serkan Koparan, 29. Sefa Tunç, 55. Selçuk Çalışır, 71. Coşkun Güner, 77. Berkan Durdu
Yedekler
95. Gürkan Arıkan, 2. Miran Avcı, 3. Kadir Öge, 12. Görkem Fidan, 24. Cihan Halil, 59. Tunahan Köse, 70. Emirhan Atilla
Teknik Sorumlu
Eser Kardeşler
Goller
Veli Ortakcı,50.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Cihan Halil 87.dk, Sarı Kart Furkan Özyapı 52.dk, Sarı Kart Sefa Tunç 66.dk, Sarı Kart Berkan Durdu 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Selçuk Çalışır 80.dk, Mustafa Serkan Koparan 67.dk, Coşkun Güner 46.dk, Furkan Özyapı 87.dk
Oyuna Girenler
Cihan Halil 80.dk, Tunahan Köse 67.dk, Emirhan Atilla 46.dk, Miran Avcı 87.dk
Osmaniyespor İlk 11
13. Mesut Balkan, 3. Emre Baysal, 9. Halil İbrahim Cenik, 15. Kerim Bölük, 17. Alper Yener, 25. Sırat Yeşilördek, 30. Yavuz Koç, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 61. Soner Birinci, 66. Burak Evren, 76. Bekir Can Kara
Yedekler
1. Özer Enes Soylu, 12. Mertcan Dursun, 16. Bora Yılmaz, 18. Alpay Aldemir, 22. Atakan Ekiz, 77. Ali Ateş, 80. Onur Kızıltaş
Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül
Goller
Yavuz Koç,62.dk (p), Alpay Aldemir,76.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Alper Yener 32.dk, Sarı Kart Burak Evren 46.dk
Oyundan Çıkanlar
Halil İbrahim Cenik 87.dk, Yavuz Koç 90+2.dk, Alper Yener 62.dk, Burak Evren 62.dk
Oyuna Girenler
Bora Yılmaz 87.dk, Onur Kızıltaş 90+2.dk, Mertcan Dursun 62.dk, Alpay Aldemir 62.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|24
|15
|8
|1
|49
|21
|53
|28
|2
|Esenler Erokspor
|24
|14
|5
|5
|44
|20
|47
|24
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|24
|12
|7
|5
|35
|20
|43
|15
|4
|Şile Yıldızspor
|24
|10
|8
|6
|31
|27
|38
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|23
|10
|7
|6
|34
|23
|37
|11
|6
|Çarşambaspor
|23
|9
|10
|4
|31
|20
|37
|11
|7
|Çatalcaspor
|23
|9
|8
|6
|27
|24
|35
|3
|8
|Karşıyaka
|24
|9
|6
|9
|28
|27
|33
|1
|9
|Altındağspor
|23
|8
|7
|8
|20
|22
|31
|-2
|10
|Osmaniyespor FK
|23
|9
|5
|9
|26
|24
|32
|2
|11
|Batman Petrolspor
|24
|6
|10
|8
|17
|23
|28
|-6
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|24
|5
|10
|9
|20
|28
|25
|-8
|13
|Erbaaspor
|23
|7
|4
|12
|20
|29
|25
|-9
|14
|Gölcükspor
|24
|6
|4
|14
|13
|27
|22
|-14
|15
|Arhavispor
|23
|5
|5
|13
|17
|33
|20
|-16
|16
|Cizrespor
|23
|4
|7
|12
|17
|44
|19
|-27
|17
|Yalovaspor
|24
|3
|7
|14
|21
|38
|16
|-17
Fikstür
|07.03.0021
|Elazığ Belediyespor
|Altındağspor
|07.03.2021
|Erokspor
|Erbaaspor
|11.03.2021
|Gölcükspor
|1-2
|Osmaniyespor FK
|11.03.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Erbaaspor
|11.03.2021
|Çatalcaspor
|0-0
|Batman Petrolspor
|11.03.2021
|Çarşambaspor
|3-3
|Somaspor
|11.03.2021
|Cizrespor
|2-2
|İçel İdmanyurdu Spor
|11.03.2021
|Arhavispor
|2-1
|Karşıyaka
|11.03.2021
|Yalovaspor
|1-2
|Şile Yıldızspor
|11.03.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Altındağspor