Ankara Keçiörengücü- Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Çorum'da 2 çocuğu öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Hiç düşünemedimBugün hangi maç, hangi kanalda? 13 Mart 2021 Cumartesi hangi maçlar var?Kahta 02 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu2020-2021 Gölcükspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Elazığ Karakoçan, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Arhavi Spor, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu2020-2021 Esenler Erokspor, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Cizre Spor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu2020-2021 Çatalcaspor, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Gölcükspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Gölcükspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Gölcükspor, Osmaniyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Gölcükspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Gölcükspor, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Gölcükspor ve Osmaniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  25. hafta maçında Gölcükspor sahasında Osmaniyespor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Gölcükspor - Osmaniyespor maçının skoru ne oldu?

Gölcükspor, Osmaniyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Gölcükspor Osmaniyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00

Gölcükspor Osmaniyespor Maçının Hakemleri
Can Cengiz(hakem), Sedat Etik(1. Yardımcı Hakem), Çağrı Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Hakan Tezcan(dördüncü Hakem)

GÖLCÜKSPORGölcükspor

Gölcükspor İlk 11
16. Gökhan Yenigün, 4. Veli Ortakcı, 8. Furkan Özyapı, 11. Ferhat Aras, 17. Barış Şen, 22. Ali Mert Işık, 26. Mustafa Serkan Koparan, 29. Sefa Tunç, 55. Selçuk Çalışır, 71. Coşkun Güner, 77. Berkan Durdu

Yedekler
95. Gürkan Arıkan, 2. Miran Avcı, 3. Kadir Öge, 12. Görkem Fidan, 24. Cihan Halil, 59. Tunahan Köse, 70. Emirhan Atilla

Teknik Sorumlu
Eser Kardeşler

Goller
Veli Ortakcı,50.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Cihan Halil 87.dk, Sarı Kart Furkan Özyapı 52.dk, Sarı Kart Sefa Tunç 66.dk, Sarı Kart Berkan Durdu 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Selçuk Çalışır 80.dk, Mustafa Serkan Koparan 67.dk, Coşkun Güner 46.dk, Furkan Özyapı 87.dk

Oyuna Girenler
Cihan Halil 80.dk, Tunahan Köse 67.dk, Emirhan Atilla 46.dk, Miran Avcı 87.dk

OSMANİYESPOROsmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11
13. Mesut Balkan, 3. Emre Baysal, 9. Halil İbrahim Cenik, 15. Kerim Bölük, 17. Alper Yener, 25. Sırat Yeşilördek, 30. Yavuz Koç, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 61. Soner Birinci, 66. Burak Evren, 76. Bekir Can Kara

Yedekler
1. Özer Enes Soylu, 12. Mertcan Dursun, 16. Bora Yılmaz, 18. Alpay Aldemir, 22. Atakan Ekiz, 77. Ali Ateş, 80. Onur Kızıltaş

Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül

Goller
Yavuz Koç,62.dk (p), Alpay Aldemir,76.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Alper Yener 32.dk, Sarı Kart Burak Evren 46.dk

Oyundan Çıkanlar
Halil İbrahim Cenik 87.dk, Yavuz Koç 90+2.dk, Alper Yener 62.dk, Burak Evren 62.dk

Oyuna Girenler
Bora Yılmaz 87.dk, Onur Kızıltaş 90+2.dk, Mertcan Dursun 62.dk, Alpay Aldemir 62.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor24158149215328
2Esenler Erokspor24145544204724
3İçel İdmanyurdu Spor24127535204315
4Şile Yıldızspor2410863127384
5Isparta 32 Spor23107634233711
6Çarşambaspor23910431203711
7Çatalcaspor239862724353
8Karşıyaka249692827331
9Altındağspor23878202231-2
10Osmaniyespor FK239592624322
11Batman Petrolspor246108172328-6
12Elazığ Karakoçan FK245109202825-8
13Erbaaspor237412202925-9
14Gölcükspor246414132722-14
15Arhavispor235513173320-16
16Cizrespor234712174419-27
17Yalovaspor243714213816-17

Fikstür

07.03.0021Elazığ Belediyespor Altındağspor
07.03.2021Erokspor Erbaaspor
11.03.2021Gölcükspor1-2Osmaniyespor FK
11.03.2021Esenler Erokspor3-1Erbaaspor
11.03.2021Çatalcaspor0-0Batman Petrolspor
11.03.2021Çarşambaspor3-3Somaspor
11.03.2021Cizrespor2-2İçel İdmanyurdu Spor
11.03.2021Arhavispor2-1Karşıyaka
11.03.2021Yalovaspor1-2Şile Yıldızspor
11.03.2021Elazığ Karakoçan FK1-1Altındağspor
Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT