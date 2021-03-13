2020-2021 Gölcükspor, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Gölcükspor, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Gölcükspor ve Osmaniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 25. hafta maçında Gölcükspor sahasında Osmaniyespor ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Gölcükspor - Osmaniyespor maçının skoru ne oldu? Gölcükspor, Osmaniyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Gölcükspor Osmaniyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Gölcük Şehir - Kocaeli - Gölcük



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.03.2021 14:00



Gölcükspor Osmaniyespor Maçının Hakemleri

Can Cengiz(hakem), Sedat Etik(1. Yardımcı Hakem), Çağrı Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Hakan Tezcan(dördüncü Hakem)

Gölcükspor

Gölcükspor İlk 11

16. Gökhan Yenigün, 4. Veli Ortakcı, 8. Furkan Özyapı, 11. Ferhat Aras, 17. Barış Şen, 22. Ali Mert Işık, 26. Mustafa Serkan Koparan, 29. Sefa Tunç, 55. Selçuk Çalışır, 71. Coşkun Güner, 77. Berkan Durdu



Yedekler

95. Gürkan Arıkan, 2. Miran Avcı, 3. Kadir Öge, 12. Görkem Fidan, 24. Cihan Halil, 59. Tunahan Köse, 70. Emirhan Atilla



Teknik Sorumlu

Eser Kardeşler



Goller

Veli Ortakcı,50.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Cihan Halil 87.dk, Sarı Kart Furkan Özyapı 52.dk, Sarı Kart Sefa Tunç 66.dk, Sarı Kart Berkan Durdu 90+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Selçuk Çalışır 80.dk, Mustafa Serkan Koparan 67.dk, Coşkun Güner 46.dk, Furkan Özyapı 87.dk



Oyuna Girenler

Cihan Halil 80.dk, Tunahan Köse 67.dk, Emirhan Atilla 46.dk, Miran Avcı 87.dk

Osmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11

13. Mesut Balkan, 3. Emre Baysal, 9. Halil İbrahim Cenik, 15. Kerim Bölük, 17. Alper Yener, 25. Sırat Yeşilördek, 30. Yavuz Koç, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 61. Soner Birinci, 66. Burak Evren, 76. Bekir Can Kara



Yedekler

1. Özer Enes Soylu, 12. Mertcan Dursun, 16. Bora Yılmaz, 18. Alpay Aldemir, 22. Atakan Ekiz, 77. Ali Ateş, 80. Onur Kızıltaş



Teknik Sorumlu

Mustafa Sarıgül



Goller

Yavuz Koç,62.dk (p), Alpay Aldemir,76.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Alper Yener 32.dk, Sarı Kart Burak Evren 46.dk



Oyundan Çıkanlar

Halil İbrahim Cenik 87.dk, Yavuz Koç 90+2.dk, Alper Yener 62.dk, Burak Evren 62.dk



Oyuna Girenler

Bora Yılmaz 87.dk, Onur Kızıltaş 90+2.dk, Mertcan Dursun 62.dk, Alpay Aldemir 62.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 24 15 8 1 49 21 53 28 2 Esenler Erokspor 24 14 5 5 44 20 47 24 3 İçel İdmanyurdu Spor 24 12 7 5 35 20 43 15 4 Şile Yıldızspor 24 10 8 6 31 27 38 4 5 Isparta 32 Spor 23 10 7 6 34 23 37 11 6 Çarşambaspor 23 9 10 4 31 20 37 11 7 Çatalcaspor 23 9 8 6 27 24 35 3 8 Karşıyaka 24 9 6 9 28 27 33 1 9 Altındağspor 23 8 7 8 20 22 31 -2 10 Osmaniyespor FK 23 9 5 9 26 24 32 2 11 Batman Petrolspor 24 6 10 8 17 23 28 -6 12 Elazığ Karakoçan FK 24 5 10 9 20 28 25 -8 13 Erbaaspor 23 7 4 12 20 29 25 -9 14 Gölcükspor 24 6 4 14 13 27 22 -14 15 Arhavispor 23 5 5 13 17 33 20 -16 16 Cizrespor 23 4 7 12 17 44 19 -27 17 Yalovaspor 24 3 7 14 21 38 16 -17

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