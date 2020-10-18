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2020-2021 Göztepe, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Göztepe, Fenerbahçe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Göztepe, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Göztepe, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Göztepe ve Fenerbahçe taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında Göztepe sahasında Fenerbahçe ile 18.10.2020 19:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Göztepe, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Göztepe, Fenerbahçe maç sonucu:

GÖZTEPE FENERBAHÇE
Göztepe Fenerbahçe
2 3

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Göztepe, Fenerbahçe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Atilla Karaoğlan(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Erkan Engin(avar)

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 12. Guılherme Costa Marques, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 17. Andre Bıyogo Poko, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 77. Murat Paluli

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 6. Kubilay Sönmez, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 10. Jose Marcıo Da Costa, 20. Lamine Gassama, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 90. Efe Binici

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 35. Nazım Sangare, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 6. Tolga Ciğerci, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 37. Fılıp Novak, 99. Kemal Ademı

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe532074113
2Alanyaspor43101111010
3Fatih Karagümrük52219584
4Antalyaspor52215382
5Galatasaray42115273
6BB Erzurumspor42116472
7Sivasspor42115471
8Kasımpaşa52124371
9Hatayspor4211367-3
10Göztepe513110763
11Konyaspor41305263
12Kayserispor5203486-4
13Çaykur Rizespor5122785-1
14Trabzonspor5122575-2
15Yeni Malatyaspor5122485-4
16Gençlerbirliği3111124-1
17Gaziantep FK5041794-2
18Beşiktaş4112574-2
19Başakşehir FK5113264-4
20Denizlispor4022162-5
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları

17.10.2020Kayserispor1-3Sivasspor
17.10.2020Konyaspor1-1Yeni Malatyaspor
17.10.2020Trabzonspor0-2Başakşehir FK
17.10.2020Çaykur Rizespor5-3MKE Ankaragücü
18.10.2020Antalyaspor1-1Gaziantep FK
18.10.2020Fatih Karagümrük1-1Kasımpaşa
18.10.2020HataysporP-PBB Erzurumspor
18.10.2020Göztepe2-3Fenerbahçe
19.10.2020Gençlerbirliği Denizlispor
19.10.2020Galatasaray Alanyaspor


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