2020-2021 Göztepe, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Göztepe, Fenerbahçe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Göztepe, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Göztepe ve Fenerbahçe taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 5. hafta maçında Göztepe sahasında Fenerbahçe ile 18.10.2020 19:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Göztepe, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
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Göztepe, Fenerbahçe maç sonucu:
|Göztepe
|Fenerbahçe
|2
|3
Göztepe, Fenerbahçe maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Atilla Karaoğlan(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Erkan Engin(avar)
Göztepe
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 12. Guılherme Costa Marques, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 17. Andre Bıyogo Poko, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 77. Murat Paluli
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 6. Kubilay Sönmez, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 10. Jose Marcıo Da Costa, 20. Lamine Gassama, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 90. Efe Binici
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 35. Nazım Sangare, 88. Caner Erkin
Yedekler
15. Harun Tekin, 6. Tolga Ciğerci, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 37. Fılıp Novak, 99. Kemal Ademı
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|5
|3
|2
|0
|7
|4
|11
|3
|2
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|10
|10
|3
|Fatih Karagümrük
|5
|2
|2
|1
|9
|5
|8
|4
|4
|Antalyaspor
|5
|2
|2
|1
|5
|3
|8
|2
|5
|Galatasaray
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|7
|3
|6
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|7
|2
|7
|Sivasspor
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|7
|1
|8
|Kasımpaşa
|5
|2
|1
|2
|4
|3
|7
|1
|9
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|7
|-3
|10
|Göztepe
|5
|1
|3
|1
|10
|7
|6
|3
|11
|Konyaspor
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|12
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|6
|-4
|13
|Çaykur Rizespor
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|5
|-1
|14
|Trabzonspor
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|5
|-2
|15
|Yeni Malatyaspor
|5
|1
|2
|2
|4
|8
|5
|-4
|16
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|4
|-1
|17
|Gaziantep FK
|5
|0
|4
|1
|7
|9
|4
|-2
|18
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|4
|-2
|19
|Başakşehir FK
|5
|1
|1
|3
|2
|6
|4
|-4
|20
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|2
|-5
|21
|MKE Ankaragücü
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|1
|-4
Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları
|17.10.2020
|Kayserispor
|1-3
|Sivasspor
|17.10.2020
|Konyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|17.10.2020
|Trabzonspor
|0-2
|Başakşehir FK
|17.10.2020
|Çaykur Rizespor
|5-3
|MKE Ankaragücü
|18.10.2020
|Antalyaspor
|1-1
|Gaziantep FK
|18.10.2020
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Kasımpaşa
|18.10.2020
|Hatayspor
|P-P
|BB Erzurumspor
|18.10.2020
|Göztepe
|2-3
|Fenerbahçe
|19.10.2020
|Gençlerbirliği
|Denizlispor
|19.10.2020
|Galatasaray
|Alanyaspor