2020-2021 Göztepe, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Göztepe, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Göztepe ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 9. hafta maçında Göztepe sahasında Mke Ankaragücü ile 22.11.2020 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Göztepe, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Göztepe, Mke Ankaragücü maç sonucu: Göztepe Mke Ankaragücü 3 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Göztepe, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 41. Berkan Emir, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 3. Marko Mıhojevıc, 77. Murat Paluli, 30. Yalçın Kayan, 8. Soner Aydoğdu, 12. Guılherme Costa Marques, 7. Halil Akbunar, 11. Zlatko Trıpıc, 9. Pape Cherıf Ndıaye

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 13. Arda Özçimen, 33. Atınç Nukan, 20. Lamine Gassama, 68. Dzenan Burekovıc, 6. Kubilay Sönmez, 90. Efe Binici, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 99. Stefano Napoleonı

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

Pape Cherıf Ndıaye,10.dk (h), Halil Akbunar,62.dk (f), Pape Cherıf Ndıaye,67.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Berkan Emir 42.dk, Sarı Kart Kubilay Sönmez 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Halil Akbunar 81.dk, Yalçın Kayan 81.dk, Guılherme Costa Marques 87.dk, Zlatko Trıpıc 46.dk, Pape Cherıf Ndıaye 71.dk

Oyuna Girenler

Dzenan Burekovıc 81.dk, Kubilay Sönmez 81.dk, Efe Binici 87.dk, Obınna Emmanuel Nwobodo 46.dk, Stefano Napoleonı 71.dk

Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 2. Mıchal Pazdan, 50. Zvonımır Sarlıja, 70. Stylıanos Kıtsıou, 89. Atila Turan, 35. Danıel Lukasık, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 88. Endrı Çekıçı, 11. Saba Lobjanıdze, 28. Joseph Paıntsıl, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 4. Erdi Dikmen, 42. Idrız Voca, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 18. Şahverdi Çetin, 19. Cebrail Karayel, 20. Alper Potuk, 10. Orkan Çınar, 22. Torgeır Borven, 77. Emre Güral

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

Torgeır Borven,90+2.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Stylıanos Kıtsıou 42.dk, Sarı Kart Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı 83.dk

Oyundan Çıkanlar

Atakan Rıdvan Çankaya 46.dk, Atila Turan 64.dk, Saba Lobjanıdze 46.dk, Danıel Lukasık 46.dk, Joseph Paıntsıl 74.dk

Oyuna Girenler

Idrız Voca 46.dk, Emre Güral 64.dk, Alper Potuk 46.dk, El Hadjı Assane Dıousse 46.dk, Torgeır Borven 74.dk

Süper Lig 9. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 8 6 2 0 18 3 20 15 2 Fenerbahçe 9 6 2 1 17 9 20 8 3 Galatasaray 8 5 1 2 11 6 16 5 4 Gaziantep FK 9 3 5 1 13 11 14 2 5 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 13 6 6 Başakşehir FK 9 4 1 4 13 12 13 1 7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 14 13 -1 8 Konyaspor 8 3 3 2 10 6 12 4 9 Çaykur Rizespor 8 3 3 2 12 10 12 2 10 Kasımpaşa 9 3 3 3 11 10 12 1 11 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 12 -2 12 Göztepe 8 2 5 1 14 9 11 5 13 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 11 -2 14 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2 15 Trabzonspor 9 2 3 4 11 15 9 -4 16 Antalyaspor 9 2 3 4 9 14 9 -5 17 BB Erzurumspor 8 2 2 4 9 13 8 -4 18 Kayserispor 7 2 0 5 4 10 6 -6 19 Gençlerbirliği 8 1 2 5 6 14 5 -8 20 Denizlispor 8 1 2 5 5 13 5 -8 21 MKE Ankaragücü 7 0 2 5 7 14 2 -7

Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları