2020-2021 Göztepe, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Göztepe, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Göztepe, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Göztepe ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 9. hafta maçında Göztepe sahasında Mke Ankaragücü ile 22.11.2020 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Göztepe, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
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Göztepe, Mke Ankaragücü maç sonucu:
|Göztepe
|Mke Ankaragücü
|3
|1
Göztepe, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
Göztepe
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 41. Berkan Emir, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 3. Marko Mıhojevıc, 77. Murat Paluli, 30. Yalçın Kayan, 8. Soner Aydoğdu, 12. Guılherme Costa Marques, 7. Halil Akbunar, 11. Zlatko Trıpıc, 9. Pape Cherıf Ndıaye
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 13. Arda Özçimen, 33. Atınç Nukan, 20. Lamine Gassama, 68. Dzenan Burekovıc, 6. Kubilay Sönmez, 90. Efe Binici, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 99. Stefano Napoleonı
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Goller
Pape Cherıf Ndıaye,10.dk (h), Halil Akbunar,62.dk (f), Pape Cherıf Ndıaye,67.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Berkan Emir 42.dk, Sarı Kart Kubilay Sönmez 90+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Halil Akbunar 81.dk, Yalçın Kayan 81.dk, Guılherme Costa Marques 87.dk, Zlatko Trıpıc 46.dk, Pape Cherıf Ndıaye 71.dk
Oyuna Girenler
Dzenan Burekovıc 81.dk, Kubilay Sönmez 81.dk, Efe Binici 87.dk, Obınna Emmanuel Nwobodo 46.dk, Stefano Napoleonı 71.dk
Mke Ankaragücü İlk 11
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 2. Mıchal Pazdan, 50. Zvonımır Sarlıja, 70. Stylıanos Kıtsıou, 89. Atila Turan, 35. Danıel Lukasık, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 88. Endrı Çekıçı, 11. Saba Lobjanıdze, 28. Joseph Paıntsıl, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı
Yedekler
1. Korcan Çelikay, 4. Erdi Dikmen, 42. Idrız Voca, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 18. Şahverdi Çetin, 19. Cebrail Karayel, 20. Alper Potuk, 10. Orkan Çınar, 22. Torgeır Borven, 77. Emre Güral
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
Torgeır Borven,90+2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Stylıanos Kıtsıou 42.dk, Sarı Kart Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı 83.dk
Oyundan Çıkanlar
Atakan Rıdvan Çankaya 46.dk, Atila Turan 64.dk, Saba Lobjanıdze 46.dk, Danıel Lukasık 46.dk, Joseph Paıntsıl 74.dk
Oyuna Girenler
Idrız Voca 46.dk, Emre Güral 64.dk, Alper Potuk 46.dk, El Hadjı Assane Dıousse 46.dk, Torgeır Borven 74.dk
Süper Lig 9. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|8
|6
|2
|0
|18
|3
|20
|15
|2
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|20
|8
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|16
|5
|4
|Gaziantep FK
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|14
|2
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|13
|6
|6
|Başakşehir FK
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|13
|1
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|13
|-1
|8
|Konyaspor
|8
|3
|3
|2
|10
|6
|12
|4
|9
|Çaykur Rizespor
|8
|3
|3
|2
|12
|10
|12
|2
|10
|Kasımpaşa
|9
|3
|3
|3
|11
|10
|12
|1
|11
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|12
|-2
|12
|Göztepe
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|11
|5
|13
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|11
|-2
|14
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|9
|-2
|15
|Trabzonspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|9
|-4
|16
|Antalyaspor
|9
|2
|3
|4
|9
|14
|9
|-5
|17
|BB Erzurumspor
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|8
|-4
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|6
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|5
|-8
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|5
|-8
|21
|MKE Ankaragücü
|7
|0
|2
|5
|7
|14
|2
|-7
Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları
|21.11.2020
|Denizlispor
|0-1
|Gaziantep FK
|21.11.2020
|Beşiktaş
|3-2
|Başakşehir FK
|21.11.2020
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Sivasspor
|21.11.2020
|Gençlerbirliği
|1-5
|Fenerbahçe
|22.11.2020
|Hatayspor
|2-2
|Çaykur Rizespor
|22.11.2020
|Antalyaspor
|0-2
|Alanyaspor
|22.11.2020
|Göztepe
|3-1
|MKE Ankaragücü
|22.11.2020
|Konyaspor
|2-1
|Kasımpaşa
|22.11.2020
|Trabzonspor
|1-0
|BB Erzurumspor
|23.11.2020
|Galatasaray
|Kayserispor