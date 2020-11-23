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2020-2021 Göztepe, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Göztepe, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Göztepe, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 9. hafta maçında Göztepe, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Göztepe ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 9. hafta maçında Göztepe sahasında Mke Ankaragücü ile 22.11.2020 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Göztepe, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Göztepe, Mke Ankaragücü maç sonucu:

GÖZTEPE MKE ANKARAGÜCÜ
Göztepe Mke Ankaragücü
3 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Göztepe, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 41. Berkan Emir, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 3. Marko Mıhojevıc, 77. Murat Paluli, 30. Yalçın Kayan, 8. Soner Aydoğdu, 12. Guılherme Costa Marques, 7. Halil Akbunar, 11. Zlatko Trıpıc, 9. Pape Cherıf Ndıaye

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 13. Arda Özçimen, 33. Atınç Nukan, 20. Lamine Gassama, 68. Dzenan Burekovıc, 6. Kubilay Sönmez, 90. Efe Binici, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 99. Stefano Napoleonı

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

Pape Cherıf Ndıaye,10.dk (h), Halil Akbunar,62.dk (f), Pape Cherıf Ndıaye,67.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Berkan Emir 42.dk, Sarı Kart Kubilay Sönmez 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Halil Akbunar 81.dk, Yalçın Kayan 81.dk, Guılherme Costa Marques 87.dk, Zlatko Trıpıc 46.dk, Pape Cherıf Ndıaye 71.dk

Oyuna Girenler

Dzenan Burekovıc 81.dk, Kubilay Sönmez 81.dk, Efe Binici 87.dk, Obınna Emmanuel Nwobodo 46.dk, Stefano Napoleonı 71.dk

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 2. Mıchal Pazdan, 50. Zvonımır Sarlıja, 70. Stylıanos Kıtsıou, 89. Atila Turan, 35. Danıel Lukasık, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 88. Endrı Çekıçı, 11. Saba Lobjanıdze, 28. Joseph Paıntsıl, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 4. Erdi Dikmen, 42. Idrız Voca, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 18. Şahverdi Çetin, 19. Cebrail Karayel, 20. Alper Potuk, 10. Orkan Çınar, 22. Torgeır Borven, 77. Emre Güral

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

Torgeır Borven,90+2.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Stylıanos Kıtsıou 42.dk, Sarı Kart Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı 83.dk

Oyundan Çıkanlar

Atakan Rıdvan Çankaya 46.dk, Atila Turan 64.dk, Saba Lobjanıdze 46.dk, Danıel Lukasık 46.dk, Joseph Paıntsıl 74.dk

Oyuna Girenler

Idrız Voca 46.dk, Emre Güral 64.dk, Alper Potuk 46.dk, El Hadjı Assane Dıousse 46.dk, Torgeır Borven 74.dk

Süper Lig 9. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor86201832015
2Fenerbahçe9621179208
3Galatasaray8512116165
4Gaziantep FK93511311142
5Fatih Karagümrük93421711136
6Başakşehir FK94141312131
7Beşiktaş8413131413-1
8Konyaspor8332106124
9Çaykur Rizespor83321210122
10Kasımpaşa93331110121
11Hatayspor73317912-2
12Göztepe8251149115
13Yeni Malatyaspor832381011-2
14Sivasspor82338109-2
15Trabzonspor923411159-4
16Antalyaspor92349149-5
17BB Erzurumspor82249138-4
18Kayserispor72054106-6
19Gençlerbirliği81256145-8
20Denizlispor81255135-8
21MKE Ankaragücü70257142-7

Süper Lig 9. hafta Fikstür sonuçları

21.11.2020Denizlispor0-1Gaziantep FK
21.11.2020Beşiktaş3-2Başakşehir FK
21.11.2020Fatih Karagümrük1-1Sivasspor
21.11.2020Gençlerbirliği1-5Fenerbahçe
22.11.2020Hatayspor2-2Çaykur Rizespor
22.11.2020Antalyaspor0-2Alanyaspor
22.11.2020Göztepe3-1MKE Ankaragücü
22.11.2020Konyaspor2-1Kasımpaşa
22.11.2020Trabzonspor1-0BB Erzurumspor
23.11.2020Galatasaray Kayserispor
Onur Çelik
Spor Editörü


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