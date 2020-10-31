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  3. 2020-2021 Hacettepe Spor 0 - 3 Hekimoğlu Trabzon / Maç Özeti

2020-2021 Hacettepe Spor 0 - 3 Hekimoğlu Trabzon / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Hacettepe Spor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Hacettepe Spor 0 - 3 Hekimoğlu Trabzon / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Hacettepe Spor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Hacettepe Spor ve Hekimoğlu Trabzon taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  8. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Hacettepe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erkan Engin(hakem), Mehmet Kağan Bingül(1. Yardımcı Hakem), Hacı Mehmet Ekmekyermez(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)

HACETTEPE SPORHacettepe Spor

Hacettepe Spor İlk 11
99. Yasin Davuş, 14. Ali Eren Karadağ, 5. Doğan Bilgin, 4. Metehan Mert, 3. Muhammet Selim Okur, 20. Ataberk Gök, 23. Kaan Yüksel, 21. Mehmetcan Yıldırım, 12. Serdarcan Eralp, 77. Yağız Suat Bolat, 9. Mehmet Can Güngör

Yedekler
45. Numan Soysal, 28. Kemal Emirhan Aydın, 80. Umutcan Akdeniz, 33. Musa Şahindere, 17. Recep Yurdakul, 88. Çayan Poshoroğlu, 10. Furkan Temir, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 19. Sarp Ekinci, 11. Muhammed Ali Barutcu

Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali
 

HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 4. Miraç Acer, 8. Samet Yalçın, 11. Musa Caner Aktaş, 14. Mehmet Sak, 17. Serkan Odabaşoğlu, 21. Burhan Eşer, 54. Mustafa Çakır, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz

Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 5. Sezer Özmen, 6. Cihat Çakmak, 7. Berkay Sefa Kara, 20. Eray Ataseven, 22. Onur Akdeniz, 24. Bahadır Taşdelen, 27. Can Erdem, 44. Yasin Palaz, 88. Oğuz Kocabal

Teknik Sorumlu
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK87102642222
224Erzincanspor7520134179
3Uşak Spor85121610166
4Sancaktepe FK74211641412
5Ankara Demirspor7412168138
6Hekimoğlu Trabzon7331114127
7Sarıyer633082126
8Amed Sportif840471212-5
9Kocaelispor632166110
10Çorum FK721411137-2
11Kahramanmaraşspor51317760
12Ergene Velimeşe71338116-3
13Zonguldak Kömürspor7133366-3
14Afjet Afyonspor6132596-4
15Gümüşhanespor71248145-6
16Hacettepe Spor81256135-7
17Niğde Anadolu FK71243145-11
18İnegölspor70346133-7
19Şanlıurfaspor70164261-22

Fikstür

31.10.2020Zonguldak Kömürspor0-024Erzincanspor
31.10.2020Uşak Spor2-1Şanlıurfaspor
31.10.2020Sarıyer2-0Amed Sportif
31.10.2020Manisa FK2-0Sancaktepe FK
31.10.2020Hacettepe Spor0-3Hekimoğlu Trabzon
31.10.2020GümüşhanesporP-PKahramanmaraşspor
31.10.2020Afjet Afyonspor Niğde Anadolu FK
31.10.2020Kocaelispor Ergene Velimeşe
31.10.2020Çorum FK2-3Ankara Demirspor
Tayfun Altuntaş
Editör


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