2020-2021 Hacettepe Spor 0 - 3 Hekimoğlu Trabzon / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Hacettepe Spor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Hacettepe Spor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Hacettepe Spor ve Hekimoğlu Trabzon taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 8. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Hacettepe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Erkan Engin(hakem), Mehmet Kağan Bingül(1. Yardımcı Hakem), Hacı Mehmet Ekmekyermez(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)
Hacettepe Spor İlk 11
99. Yasin Davuş, 14. Ali Eren Karadağ, 5. Doğan Bilgin, 4. Metehan Mert, 3. Muhammet Selim Okur, 20. Ataberk Gök, 23. Kaan Yüksel, 21. Mehmetcan Yıldırım, 12. Serdarcan Eralp, 77. Yağız Suat Bolat, 9. Mehmet Can Güngör
Yedekler
45. Numan Soysal, 28. Kemal Emirhan Aydın, 80. Umutcan Akdeniz, 33. Musa Şahindere, 17. Recep Yurdakul, 88. Çayan Poshoroğlu, 10. Furkan Temir, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 19. Sarp Ekinci, 11. Muhammed Ali Barutcu
Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 4. Miraç Acer, 8. Samet Yalçın, 11. Musa Caner Aktaş, 14. Mehmet Sak, 17. Serkan Odabaşoğlu, 21. Burhan Eşer, 54. Mustafa Çakır, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz
Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 5. Sezer Özmen, 6. Cihat Çakmak, 7. Berkay Sefa Kara, 20. Eray Ataseven, 22. Onur Akdeniz, 24. Bahadır Taşdelen, 27. Can Erdem, 44. Yasin Palaz, 88. Oğuz Kocabal
Teknik Sorumlu
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|8
|7
|1
|0
|26
|4
|22
|22
|2
|24Erzincanspor
|7
|5
|2
|0
|13
|4
|17
|9
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|5
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|6
|Hekimoğlu Trabzon
|7
|3
|3
|1
|11
|4
|12
|7
|7
|Sarıyer
|6
|3
|3
|0
|8
|2
|12
|6
|8
|Amed Sportif
|8
|4
|0
|4
|7
|12
|12
|-5
|9
|Kocaelispor
|6
|3
|2
|1
|6
|6
|11
|0
|10
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Ergene Velimeşe
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|6
|-3
|13
|Zonguldak Kömürspor
|7
|1
|3
|3
|3
|6
|6
|-3
|14
|Afjet Afyonspor
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|6
|-4
|15
|Gümüşhanespor
|7
|1
|2
|4
|8
|14
|5
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|8
|1
|2
|5
|6
|13
|5
|-7
|17
|Niğde Anadolu FK
|7
|1
|2
|4
|3
|14
|5
|-11
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|7
|0
|1
|6
|4
|26
|1
|-22
Fikstür
|31.10.2020
|Zonguldak Kömürspor
|0-0
|24Erzincanspor
|31.10.2020
|Uşak Spor
|2-1
|Şanlıurfaspor
|31.10.2020
|Sarıyer
|2-0
|Amed Sportif
|31.10.2020
|Manisa FK
|2-0
|Sancaktepe FK
|31.10.2020
|Hacettepe Spor
|0-3
|Hekimoğlu Trabzon
|31.10.2020
|Gümüşhanespor
|P-P
|Kahramanmaraşspor
|31.10.2020
|Afjet Afyonspor
|Niğde Anadolu FK
|31.10.2020
|Kocaelispor
|Ergene Velimeşe
|31.10.2020
|Çorum FK
|2-3
|Ankara Demirspor