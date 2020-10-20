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2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Ağrı 1970 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Ağrı 1970 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Ağrı 1970 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  5. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Ağrı 1970 Spor ile 17.10.2020 15:11'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Halide Edip Adıvarspor - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 15:11

MAÇIN HAKEMLERİ
Enes Kanpara(hakem), Yunus Doğan(1. Yardımcı Hakem), Adem Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Aydın(dördüncü Hakem)

HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
48. Evren Özyiğit, 77. Erman Taşkın, 28. Erdem Aydın, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 88. Sezer Yıldırım, 8. Mustafa Kara, 22. Said Can Açıkalın, 10. Murat Kara, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş

Yedekler
25. Tunahan Dikişci, 70. Emre Bayram, 93. Recep Pekgöz, 61. Mürsel Civelek, 20. Oğuz Aksoy, 17. İbrahim Serdar Aydın, 26. Tugay Keleş

Teknik Sorumlu
Adnan Toros

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Evren Özyiğit 77.dk, Sarı Kart Murat Kara 90.dk, Sarı Kart Mehmet Kodeş 77.dk

Oyundan Çıkanlar
Mustafa Kara 65.dk, Said Can Açıkalın 87.dk, Erdem Aydın 70.dk, Marlon Bülent Üçüncü 65.dk

Oyuna Girenler
İbrahim Serdar Aydın 65.dk, Tugay Keleş 87.dk, Recep Pekgöz 70.dk, Emre Bayram 65.dk

AĞRI 1970 SPORAğrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11
13. Halil İbrahim Teski, 3. Cuma Ali Üzüm, 5. Can Morgül, 9. Önder Selimoğlu, 20. Safa Yıldırım, 21. Ferat Yaşar, 24. Mert Yıldırım, 25. Muhammed Furkan Özhan, 77. Seyit Gazanfer, 33. Emrah Çalışlar, 35. Muhammed Şükrü Arslan

Yedekler
55. Resul Adıyaman, 61. Hamdi Dereli, 88. Cengizhan Bayrak, 28. Egecan Çevir, 14. Ziya İnday, 74. Ahmet Kaan Zor, 44. İbrahim Kaya

Teknik Sorumlu
Ali Tuna Tanyıldızı

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Cuma Ali Üzüm 77.dk, Sarı Kart Can Morgül 67.dk, Sarı Kart Muhammed Furkan Özhan 60.dk

Oyundan Çıkanlar
Cuma Ali Üzüm 87.dk, Muhammed Şükrü Arslan 89.dk, Muhammed Furkan Özhan 65.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Kaan Zor 87.dk, Hamdi Dereli 89.dk, Cengizhan Bayrak 65.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Yomraspor532084114
2Çengelköyspor A.Ş.531164102
3Ceyhanspor531198101
4Nazilli Belediyespor530213499
5Fethiyespor53029594
6Tekirdağspor5221678-1
7Mardin Fosfat Spor42118276
8İskenderun FK4211457-1
9Darıca Gençlerbirliği51315560
10Kahta 02 Spor51226551
11Tokatspor4121385-5
12Belediye Kütahyaspor41126640
13Büyükçekmece Tepecikspor4112464-2
14Halide Edip Adıvar4112244-2
15Yozgatspor 1959 FK5023392-6
16Karaman Belediyespor4013271-5
17Ağrı 1970 Spor3012161-5

Fikstür

17.10.2020İskenderun Futbol Kulübü0-4Nazilli Belediyespor
17.10.2020Mardin Fosfat Spor1-1Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Yomraspor2-1Büyükçekmece Tepecikspor
17.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Kahta 02 Spor1-1Yozgatspor 1959 FK
17.10.2020Halide Edip Adıvar0-0Ağrı 1970 Spor
17.10.2020Fethiyespor2-0Karaman Belediyespor
17.10.2020Erzin Spor Nazilli Belediyespor
17.10.2020Ceyhanspor4-0Tekirdağspor
17.10.2020Belediye Kütahyaspor1-2Çengelköyspor A.Ş.

 



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