2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Ağrı 1970 Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Ağrı 1970 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 5. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Ağrı 1970 Spor ile 17.10.2020 15:11'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Halide Edip Adıvarspor - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 15:11
MAÇIN HAKEMLERİ
Enes Kanpara(hakem), Yunus Doğan(1. Yardımcı Hakem), Adem Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Aydın(dördüncü Hakem)
Halide Edip Adıvarspor İlk 11
48. Evren Özyiğit, 77. Erman Taşkın, 28. Erdem Aydın, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 88. Sezer Yıldırım, 8. Mustafa Kara, 22. Said Can Açıkalın, 10. Murat Kara, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş
Yedekler
25. Tunahan Dikişci, 70. Emre Bayram, 93. Recep Pekgöz, 61. Mürsel Civelek, 20. Oğuz Aksoy, 17. İbrahim Serdar Aydın, 26. Tugay Keleş
Teknik Sorumlu
Adnan Toros
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Evren Özyiğit 77.dk, Sarı Kart Murat Kara 90.dk, Sarı Kart Mehmet Kodeş 77.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Kara 65.dk, Said Can Açıkalın 87.dk, Erdem Aydın 70.dk, Marlon Bülent Üçüncü 65.dk
Oyuna Girenler
İbrahim Serdar Aydın 65.dk, Tugay Keleş 87.dk, Recep Pekgöz 70.dk, Emre Bayram 65.dk
Ağrı 1970 Spor İlk 11
13. Halil İbrahim Teski, 3. Cuma Ali Üzüm, 5. Can Morgül, 9. Önder Selimoğlu, 20. Safa Yıldırım, 21. Ferat Yaşar, 24. Mert Yıldırım, 25. Muhammed Furkan Özhan, 77. Seyit Gazanfer, 33. Emrah Çalışlar, 35. Muhammed Şükrü Arslan
Yedekler
55. Resul Adıyaman, 61. Hamdi Dereli, 88. Cengizhan Bayrak, 28. Egecan Çevir, 14. Ziya İnday, 74. Ahmet Kaan Zor, 44. İbrahim Kaya
Teknik Sorumlu
Ali Tuna Tanyıldızı
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Cuma Ali Üzüm 77.dk, Sarı Kart Can Morgül 67.dk, Sarı Kart Muhammed Furkan Özhan 60.dk
Oyundan Çıkanlar
Cuma Ali Üzüm 87.dk, Muhammed Şükrü Arslan 89.dk, Muhammed Furkan Özhan 65.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Kaan Zor 87.dk, Hamdi Dereli 89.dk, Cengizhan Bayrak 65.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Yomraspor
|5
|3
|2
|0
|8
|4
|11
|4
|2
|Çengelköyspor A.Ş.
|5
|3
|1
|1
|6
|4
|10
|2
|3
|Ceyhanspor
|5
|3
|1
|1
|9
|8
|10
|1
|4
|Nazilli Belediyespor
|5
|3
|0
|2
|13
|4
|9
|9
|5
|Fethiyespor
|5
|3
|0
|2
|9
|5
|9
|4
|6
|Tekirdağspor
|5
|2
|2
|1
|6
|7
|8
|-1
|7
|Mardin Fosfat Spor
|4
|2
|1
|1
|8
|2
|7
|6
|8
|İskenderun FK
|4
|2
|1
|1
|4
|5
|7
|-1
|9
|Darıca Gençlerbirliği
|5
|1
|3
|1
|5
|5
|6
|0
|10
|Kahta 02 Spor
|5
|1
|2
|2
|6
|5
|5
|1
|11
|Tokatspor
|4
|1
|2
|1
|3
|8
|5
|-5
|12
|Belediye Kütahyaspor
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|4
|0
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|4
|1
|1
|2
|4
|6
|4
|-2
|14
|Halide Edip Adıvar
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|4
|-2
|15
|Yozgatspor 1959 FK
|5
|0
|2
|3
|3
|9
|2
|-6
|16
|Karaman Belediyespor
|4
|0
|1
|3
|2
|7
|1
|-5
|17
|Ağrı 1970 Spor
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|1
|-5
Fikstür
|17.10.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|0-4
|Nazilli Belediyespor
|17.10.2020
|Mardin Fosfat Spor
|1-1
|Darıca Gençlerbirliği
|17.10.2020
|Yomraspor
|2-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|17.10.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Darıca Gençlerbirliği
|17.10.2020
|Kahta 02 Spor
|1-1
|Yozgatspor 1959 FK
|17.10.2020
|Halide Edip Adıvar
|0-0
|Ağrı 1970 Spor
|17.10.2020
|Fethiyespor
|2-0
|Karaman Belediyespor
|17.10.2020
|Erzin Spor
|Nazilli Belediyespor
|17.10.2020
|Ceyhanspor
|4-0
|Tekirdağspor
|17.10.2020
|Belediye Kütahyaspor
|1-2
|Çengelköyspor A.Ş.