2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Ağrı 1970 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Ağrı 1970 Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 5. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Ağrı 1970 Spor ile 17.10.2020 15:11'da karşılaştı. Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Halide Edip Adıvarspor - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne?

Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Bayrampaşa Çetin Emeç - İstanbul - Bayrampaşa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 15:11



MAÇIN HAKEMLERİ

Enes Kanpara(hakem), Yunus Doğan(1. Yardımcı Hakem), Adem Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Aydın(dördüncü Hakem)

Halide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11

48. Evren Özyiğit, 77. Erman Taşkın, 28. Erdem Aydın, 53. Şemsettin Ender Kılıç, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 88. Sezer Yıldırım, 8. Mustafa Kara, 22. Said Can Açıkalın, 10. Murat Kara, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 37. Mehmet Kodeş



Yedekler

25. Tunahan Dikişci, 70. Emre Bayram, 93. Recep Pekgöz, 61. Mürsel Civelek, 20. Oğuz Aksoy, 17. İbrahim Serdar Aydın, 26. Tugay Keleş



Teknik Sorumlu

Adnan Toros



Goller

{homeGoal}



Kartlar

Sarı Kart Evren Özyiğit 77.dk, Sarı Kart Murat Kara 90.dk, Sarı Kart Mehmet Kodeş 77.dk



Oyundan Çıkanlar

Mustafa Kara 65.dk, Said Can Açıkalın 87.dk, Erdem Aydın 70.dk, Marlon Bülent Üçüncü 65.dk



Oyuna Girenler

İbrahim Serdar Aydın 65.dk, Tugay Keleş 87.dk, Recep Pekgöz 70.dk, Emre Bayram 65.dk

Ağrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11

13. Halil İbrahim Teski, 3. Cuma Ali Üzüm, 5. Can Morgül, 9. Önder Selimoğlu, 20. Safa Yıldırım, 21. Ferat Yaşar, 24. Mert Yıldırım, 25. Muhammed Furkan Özhan, 77. Seyit Gazanfer, 33. Emrah Çalışlar, 35. Muhammed Şükrü Arslan



Yedekler

55. Resul Adıyaman, 61. Hamdi Dereli, 88. Cengizhan Bayrak, 28. Egecan Çevir, 14. Ziya İnday, 74. Ahmet Kaan Zor, 44. İbrahim Kaya



Teknik Sorumlu

Ali Tuna Tanyıldızı



Goller

{awayGoal}



Kartlar

Sarı Kart Cuma Ali Üzüm 77.dk, Sarı Kart Can Morgül 67.dk, Sarı Kart Muhammed Furkan Özhan 60.dk



Oyundan Çıkanlar

Cuma Ali Üzüm 87.dk, Muhammed Şükrü Arslan 89.dk, Muhammed Furkan Özhan 65.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Kaan Zor 87.dk, Hamdi Dereli 89.dk, Cengizhan Bayrak 65.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Yomraspor 5 3 2 0 8 4 11 4 2 Çengelköyspor A.Ş. 5 3 1 1 6 4 10 2 3 Ceyhanspor 5 3 1 1 9 8 10 1 4 Nazilli Belediyespor 5 3 0 2 13 4 9 9 5 Fethiyespor 5 3 0 2 9 5 9 4 6 Tekirdağspor 5 2 2 1 6 7 8 -1 7 Mardin Fosfat Spor 4 2 1 1 8 2 7 6 8 İskenderun FK 4 2 1 1 4 5 7 -1 9 Darıca Gençlerbirliği 5 1 3 1 5 5 6 0 10 Kahta 02 Spor 5 1 2 2 6 5 5 1 11 Tokatspor 4 1 2 1 3 8 5 -5 12 Belediye Kütahyaspor 4 1 1 2 6 6 4 0 13 Büyükçekmece Tepecikspor 4 1 1 2 4 6 4 -2 14 Halide Edip Adıvar 4 1 1 2 2 4 4 -2 15 Yozgatspor 1959 FK 5 0 2 3 3 9 2 -6 16 Karaman Belediyespor 4 0 1 3 2 7 1 -5 17 Ağrı 1970 Spor 3 0 1 2 1 6 1 -5

