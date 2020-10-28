2020-2021 Hekimoğlu Trabzon 1 - 2 Uşak Spor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Uşak Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Uşak Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Uşak Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 7. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Uşak Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Hekimoğlu Trabzon - Uşak Spor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Selim Özen(hakem), Muhammed Yıldız(1. Yardımcı Hakem), Orhan Timurtaş(2. Yardımcı Hakem), Gürkan Tanoğlu(dördüncü Hakem)
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 5. Sezer Özmen, 11. Musa Caner Aktaş, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 88. Oğuz Kocabal, 90. Batuhan Karadeniz
Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 4. Miraç Acer, 7. Berkay Sefa Kara, 8. Samet Yalçın, 13. Ender Gör, 14. Mehmet Sak, 22. Onur Akdeniz, 24. Bahadır Taşdelen, 27. Can Erdem, 54. Mustafa Çakır
Teknik Sorumlu
Mustafa Alper Avcı
Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 5. Selim Dilli, 20. Seçkin Getbay, 29. Ali Kılıç, 17. Kadir Ari, 11. Serhat Baştan, 9. Mehmet Gürkan Öztürk
Yedekler
74. İbrahim Bağcı, 77. Levent Aktuğ, 7. İbrahim Şirin, 24. Abdullah Balıkçı, 19. Noyan Öz, 23. Alperen Kahraman, 41. Berkay Özer, 54. Berat Çetinkaya, 64. Resul Türkkalesi, 50. Uğur Durmuş
Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|7
|6
|1
|0
|24
|4
|19
|20
|2
|24Erzincanspor
|6
|5
|1
|0
|13
|4
|16
|9
|3
|Sancaktepe FK
|6
|4
|2
|0
|16
|2
|14
|14
|4
|Uşak Spor
|7
|4
|1
|2
|14
|9
|13
|5
|5
|Kocaelispor
|6
|3
|2
|1
|6
|6
|11
|0
|6
|Ankara Demirspor
|6
|3
|1
|2
|13
|6
|10
|7
|7
|Hekimoğlu Trabzon
|6
|2
|3
|1
|8
|4
|9
|4
|8
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|9
|Amed Sportif
|6
|3
|0
|3
|5
|9
|9
|-4
|10
|Çorum FK
|6
|2
|1
|3
|9
|10
|7
|-1
|11
|Kahramanmaraşspor
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|6
|0
|12
|Ergene Velimeşe
|7
|1
|3
|3
|8
|11
|6
|-3
|13
|Afjet Afyonspor
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|6
|-4
|14
|Zonguldak Kömürspor
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|5
|-3
|15
|Hacettepe Spor
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|5
|-4
|16
|Gümüşhanespor
|6
|1
|2
|3
|7
|12
|5
|-5
|17
|Niğde Anadolu FK
|7
|1
|2
|4
|3
|14
|5
|-11
|18
|İnegölspor
|7
|0
|3
|4
|6
|13
|3
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|6
|0
|1
|5
|3
|24
|1
|-21
Fikstür
|28.10.2020
|24Erzincanspor
|2-0
|Hacettepe Spor
|28.10.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Sarıyer
|28.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-0
|Kocaelispor
|28.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|P-P
|Zonguldak Kömürspor
|28.10.2020
|İnegölspor
|2-2
|Afjet Afyonspor
|28.10.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-2
|Uşak Spor
|28.10.2020
|Amed Sportif
|Gümüşhanespor
|28.10.2020
|Ergene Velimeşe
|1-0
|Çorum FK
|28.10.2020
|Ankara Demirspor
|0-1
|Manisa FK