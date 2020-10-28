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2020-2021 Hekimoğlu Trabzon 1 - 2 Uşak Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Uşak Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Hekimoğlu Trabzon 1 - 2 Uşak Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Uşak Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Uşak Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  7. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Uşak Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Hekimoğlu Trabzon - Uşak Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Selim Özen(hakem), Muhammed Yıldız(1. Yardımcı Hakem), Orhan Timurtaş(2. Yardımcı Hakem), Gürkan Tanoğlu(dördüncü Hakem)

HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 5. Sezer Özmen, 11. Musa Caner Aktaş, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 88. Oğuz Kocabal, 90. Batuhan Karadeniz

Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 4. Miraç Acer, 7. Berkay Sefa Kara, 8. Samet Yalçın, 13. Ender Gör, 14. Mehmet Sak, 22. Onur Akdeniz, 24. Bahadır Taşdelen, 27. Can Erdem, 54. Mustafa Çakır

Teknik Sorumlu
Mustafa Alper Avcı

UŞAK SPORUşak Spor

Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 5. Selim Dilli, 20. Seçkin Getbay, 29. Ali Kılıç, 17. Kadir Ari, 11. Serhat Baştan, 9. Mehmet Gürkan Öztürk

Yedekler
74. İbrahim Bağcı, 77. Levent Aktuğ, 7. İbrahim Şirin, 24. Abdullah Balıkçı, 19. Noyan Öz, 23. Alperen Kahraman, 41. Berkay Özer, 54. Berat Çetinkaya, 64. Resul Türkkalesi, 50. Uğur Durmuş

Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK76102441920
224Erzincanspor6510134169
3Sancaktepe FK64201621414
4Uşak Spor7412149135
5Kocaelispor632166110
6Ankara Demirspor6312136107
7Hekimoğlu Trabzon62318494
8Sarıyer52306294
9Amed Sportif6303599-4
10Çorum FK62139107-1
11Kahramanmaraşspor51317760
12Ergene Velimeşe71338116-3
13Afjet Afyonspor6132596-4
14Zonguldak Kömürspor6123365-3
15Hacettepe Spor71246105-4
16Gümüşhanespor61237125-5
17Niğde Anadolu FK71243145-11
18İnegölspor70346133-7
19Şanlıurfaspor60153241-21

Fikstür

28.10.202024Erzincanspor2-0Hacettepe Spor
28.10.2020Sancaktepe FKP-PSarıyer
28.10.2020Niğde Anadolu FK0-0Kocaelispor
28.10.2020KahramanmaraşsporP-PZonguldak Kömürspor
28.10.2020İnegölspor2-2Afjet Afyonspor
28.10.2020Hekimoğlu Trabzon1-2Uşak Spor
28.10.2020Amed Sportif Gümüşhanespor
28.10.2020Ergene Velimeşe1-0Çorum FK
28.10.2020Ankara Demirspor0-1Manisa FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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