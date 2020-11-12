2020-2021 Hekimoğlu Trabzon 3 - 0 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Zonguldak Kömürspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 9. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Zonguldak Kömürspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Feridun Daldaş(hakem), Ahmet Oğuz Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Fatih Deveci(2. Yardımcı Hakem), Levent Balcı(dördüncü Hakem)
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 4. Miraç Acer, 8. Samet Yalçın, 11. Musa Caner Aktaş, 17. Serkan Odabaşoğlu, 21. Burhan Eşer, 24. Bahadır Taşdelen, 54. Mustafa Çakır, 55. Bahadır Erol, 27. Can Erdem
Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 90. Batuhan Karadeniz, 44. Yasin Palaz, 5. Sezer Özmen, 22. Onur Akdeniz, 88. Oğuz Kocabal, 20. Eray Ataseven, 10. İsmail Haktan Odabaşı, 7. Berkay Sefa Kara, 13. Ender Gör
Teknik Sorumlu
Osman Özköylü
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Zonguldak Kömürspor İlk 11
29. Taha Cengiz Demirtaş, 7. Emre Kara, 14. Hakan Çevik, 19. İlker Cihan, 20. Aykut Emre Yakut, 22. Ali Fırat Okur, 57. Sinan Uzun, 58. Serbay Yağız, 61. Murat Türkkan, 74. İhsan Furkan Deniz, 77. Ramazan Işık
Yedekler
87. Sinan Ören, 6. Yilmaz Daler, 9. Ahmet Hakan Demirli, 17. Batuhan Yılmaz, 28. Hüseyin Yılmaz, 34. Muhammed Yasir Karabay, 41. Oktay Pop
Teknik Sorumlu
Turan İnce
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|9
|8
|1
|0
|30
|7
|25
|23
|2
|24Erzincanspor
|8
|6
|2
|0
|15
|5
|20
|10
|3
|Uşak Spor
|8
|5
|1
|2
|16
|10
|16
|6
|4
|Hekimoğlu Trabzon
|8
|4
|3
|1
|14
|4
|15
|10
|5
|Sancaktepe FK
|7
|4
|2
|1
|16
|4
|14
|12
|6
|Kocaelispor
|7
|4
|2
|1
|8
|7
|14
|1
|7
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|8
|Sarıyer
|7
|3
|4
|0
|8
|2
|13
|6
|9
|Afjet Afyonspor
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|12
|-1
|10
|Amed Sportif
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|12
|-6
|11
|Kahramanmaraşspor
|6
|1
|4
|1
|7
|7
|7
|0
|12
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|13
|Ergene Velimeşe
|9
|1
|3
|5
|9
|15
|6
|-6
|14
|Zonguldak Kömürspor
|8
|1
|3
|4
|3
|9
|6
|-6
|15
|Niğde Anadolu FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|6
|-12
|16
|Hacettepe Spor
|9
|1
|2
|6
|6
|14
|5
|-8
|17
|İnegölspor
|8
|0
|4
|4
|7
|14
|4
|-7
|18
|Gümüşhanespor
|8
|1
|2
|5
|9
|16
|5
|-7
|19
|Şanlıurfaspor
|8
|1
|1
|6
|5
|26
|4
|-21
Fikstür
|11.11.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|3-0
|Zonguldak Kömürspor
|11.11.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Çorum FK
|11.11.2020
|Şanlıurfaspor
|1-0
|Hacettepe Spor
|11.11.2020
|Ergene Velimeşe
|0-2
|Afjet Afyonspor
|11.11.2020
|Ankara Demirspor
|P-P
|Kocaelispor
|11.11.2020
|Amed Sportif
|3-4
|Manisa FK
|11.11.2020
|24Erzincanspor
|2-1
|Gümüşhanespor
|11.11.2020
|Kahramanmaraşspor
|0-0
|Sarıyer
|11.11.2020
|Niğde Anadolu FK
|1-1
|İnegölspor