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2020-2021 Hekimoğlu Trabzon 3 - 0 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Hekimoğlu Trabzon 3 - 0 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Hekimoğlu Trabzon ve Zonguldak Kömürspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  9. hafta maçında Hekimoğlu Trabzon sahasında Zonguldak Kömürspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Hekimoğlu Trabzon - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Hekimoğlu Trabzon - Zonguldak Kömürspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Ortahisar Yavuz Selim Stadı - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Feridun Daldaş(hakem), Ahmet Oğuz Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Fatih Deveci(2. Yardımcı Hakem), Levent Balcı(dördüncü Hakem)

HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 4. Miraç Acer, 8. Samet Yalçın, 11. Musa Caner Aktaş, 17. Serkan Odabaşoğlu, 21. Burhan Eşer, 24. Bahadır Taşdelen, 54. Mustafa Çakır, 55. Bahadır Erol, 27. Can Erdem

Yedekler
99. Batuhan Ahmet Şen, 90. Batuhan Karadeniz, 44. Yasin Palaz, 5. Sezer Özmen, 22. Onur Akdeniz, 88. Oğuz Kocabal, 20. Eray Ataseven, 10. İsmail Haktan Odabaşı, 7. Berkay Sefa Kara, 13. Ender Gör

Teknik Sorumlu
Osman Özköylü

Goller
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ZONGULDAK KÖMÜRSPORZonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor İlk 11
29. Taha Cengiz Demirtaş, 7. Emre Kara, 14. Hakan Çevik, 19. İlker Cihan, 20. Aykut Emre Yakut, 22. Ali Fırat Okur, 57. Sinan Uzun, 58. Serbay Yağız, 61. Murat Türkkan, 74. İhsan Furkan Deniz, 77. Ramazan Işık

Yedekler
87. Sinan Ören, 6. Yilmaz Daler, 9. Ahmet Hakan Demirli, 17. Batuhan Yılmaz, 28. Hüseyin Yılmaz, 34. Muhammed Yasir Karabay, 41. Oktay Pop

Teknik Sorumlu
Turan İnce

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK98103072523
224Erzincanspor86201552010
3Uşak Spor85121610166
4Hekimoğlu Trabzon84311441510
5Sancaktepe FK74211641412
6Kocaelispor742187141
7Ankara Demirspor7412168138
8Sarıyer734082136
9Afjet Afyonspor833291012-1
10Amed Sportif9405101612-6
11Kahramanmaraşspor61417770
12Çorum FK721411137-2
13Ergene Velimeşe91359156-6
14Zonguldak Kömürspor8134396-6
15Niğde Anadolu FK91355176-12
16Hacettepe Spor91266145-8
17İnegölspor80447144-7
18Gümüşhanespor81259165-7
19Şanlıurfaspor81165264-21

Fikstür

11.11.2020Hekimoğlu Trabzon3-0Zonguldak Kömürspor
11.11.2020Sancaktepe FKP-PÇorum FK
11.11.2020Şanlıurfaspor1-0Hacettepe Spor
11.11.2020Ergene Velimeşe0-2Afjet Afyonspor
11.11.2020Ankara DemirsporP-PKocaelispor
11.11.2020Amed Sportif3-4Manisa FK
11.11.202024Erzincanspor2-1Gümüşhanespor
11.11.2020Kahramanmaraşspor0-0Sarıyer
11.11.2020Niğde Anadolu FK1-1İnegölspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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