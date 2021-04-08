2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Karşıyaka karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Karşıyaka ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Karşıyaka maçının skoru ne oldu? İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Karşıyaka Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Mersin Stadyumu - Mersin



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Karşıyaka Maçının Hakemleri

Talha Öztürk(hakem), Hasan Cebeci(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Taha Onat(dördüncü Hakem)

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11

33. Sertaç Güzel, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 6. Gökcan Gelmen, 13. Ömer Önder, 4. Burak Bilgen, 19. Uğur Ayhan, 28. Özer Ozan Pekdemir, 34. Emre Tekin Pınar, 61. Tunahan Ergül, 70. Furkan Güneş, 77. Aslan Gök



Yedekler

99. Samet Diler, 5. Ayberk Kutluğ Tuncer, 7. Gülhan Özdemir, 22. Ekrem Aydemir, 39. Fatih Şerifoğlu, 52. Yılmaz Can Taşkıran, 62. Dersim Sahan Kaynak



Teknik Sorumlu

Cüneyt Tiryaki



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 25. Caner Cengiz, 30. Ferdi Burgaz, 99. İlyas Kahraman



Yedekler

1. Efe Öcal, 6. Arif Cılak, 18. Özgür Güler, 19. Batuhan Kara, 20. Namık Barış Çelik, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin



Teknik Sorumlu

İbrahim Cezayir



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 28 18 8 2 58 26 62 32 2 Esenler Erokspor 28 17 6 5 53 22 57 31 3 İçel İdmanyurdu Spor 29 14 9 6 39 22 51 17 4 Çarşambaspor 28 11 10 7 37 25 43 12 5 Çatalcaspor 28 11 10 7 31 26 43 5 6 Şile Yıldızspor 29 11 9 9 37 36 42 1 7 Isparta 32 Spor 28 11 8 9 41 33 41 8 8 Karşıyaka 28 10 7 11 31 34 37 -3 9 Elazığ Karakoçan FK 29 8 12 9 30 33 36 -3 10 Erbaaspor 28 10 5 13 25 31 35 -6 11 Osmaniyespor FK 28 10 7 11 29 29 37 0 12 Altındağspor 28 8 10 10 24 29 34 -5 13 Batman Petrolspor 28 7 12 9 20 26 33 -6 14 Cizrespor 28 6 10 12 25 50 28 -25 15 Arhavispor 28 6 9 13 20 35 27 -15 16 Gölcükspor 28 7 4 17 20 36 25 -16 17 Yalovaspor 29 3 8 18 23 50 17 -27

Fikstür

04.04.2021 Erokspor Yalovaspor 08.04.2021 Şile Yıldızspor 2-4 Somaspor 08.04.2021 Altındağspor 0-2 Çarşambaspor 08.04.2021 Erbaaspor 1-0 Çatalcaspor 08.04.2021 Esenler Erokspor 4-0 Yalovaspor 08.04.2021 Isparta 32 Spor 1-2 Cizrespor 08.04.2021 Gölcükspor 2-4 Elazığ Belediyespor 08.04.2021 İçel İdmanyurdu Spor 2-0 Karşıyaka 08.04.2021 Osmaniyespor FK 0-0 Arhavispor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu