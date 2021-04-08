2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Karşıyaka karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Karşıyaka ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Karşıyaka maçının skoru ne oldu?
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İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mersin Stadyumu - Mersin
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Karşıyaka Maçının Hakemleri
Talha Öztürk(hakem), Hasan Cebeci(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Taha Onat(dördüncü Hakem)
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 6. Gökcan Gelmen, 13. Ömer Önder, 4. Burak Bilgen, 19. Uğur Ayhan, 28. Özer Ozan Pekdemir, 34. Emre Tekin Pınar, 61. Tunahan Ergül, 70. Furkan Güneş, 77. Aslan Gök
Yedekler
99. Samet Diler, 5. Ayberk Kutluğ Tuncer, 7. Gülhan Özdemir, 22. Ekrem Aydemir, 39. Fatih Şerifoğlu, 52. Yılmaz Can Taşkıran, 62. Dersim Sahan Kaynak
Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 25. Caner Cengiz, 30. Ferdi Burgaz, 99. İlyas Kahraman
Yedekler
1. Efe Öcal, 6. Arif Cılak, 18. Özgür Güler, 19. Batuhan Kara, 20. Namık Barış Çelik, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin
Teknik Sorumlu
İbrahim Cezayir
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|28
|18
|8
|2
|58
|26
|62
|32
|2
|Esenler Erokspor
|28
|17
|6
|5
|53
|22
|57
|31
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|29
|14
|9
|6
|39
|22
|51
|17
|4
|Çarşambaspor
|28
|11
|10
|7
|37
|25
|43
|12
|5
|Çatalcaspor
|28
|11
|10
|7
|31
|26
|43
|5
|6
|Şile Yıldızspor
|29
|11
|9
|9
|37
|36
|42
|1
|7
|Isparta 32 Spor
|28
|11
|8
|9
|41
|33
|41
|8
|8
|Karşıyaka
|28
|10
|7
|11
|31
|34
|37
|-3
|9
|Elazığ Karakoçan FK
|29
|8
|12
|9
|30
|33
|36
|-3
|10
|Erbaaspor
|28
|10
|5
|13
|25
|31
|35
|-6
|11
|Osmaniyespor FK
|28
|10
|7
|11
|29
|29
|37
|0
|12
|Altındağspor
|28
|8
|10
|10
|24
|29
|34
|-5
|13
|Batman Petrolspor
|28
|7
|12
|9
|20
|26
|33
|-6
|14
|Cizrespor
|28
|6
|10
|12
|25
|50
|28
|-25
|15
|Arhavispor
|28
|6
|9
|13
|20
|35
|27
|-15
|16
|Gölcükspor
|28
|7
|4
|17
|20
|36
|25
|-16
|17
|Yalovaspor
|29
|3
|8
|18
|23
|50
|17
|-27
Fikstür
|04.04.2021
|Erokspor
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Şile Yıldızspor
|2-4
|Somaspor
|08.04.2021
|Altındağspor
|0-2
|Çarşambaspor
|08.04.2021
|Erbaaspor
|1-0
|Çatalcaspor
|08.04.2021
|Esenler Erokspor
|4-0
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Cizrespor
|08.04.2021
|Gölcükspor
|2-4
|Elazığ Belediyespor
|08.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|2-0
|Karşıyaka
|08.04.2021
|Osmaniyespor FK
|0-0
|Arhavispor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu