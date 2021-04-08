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2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Karşıyaka maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Karşıyaka ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Karşıyaka karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  30. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Karşıyaka ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Karşıyaka maçının skoru ne oldu?

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Karşıyaka Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Karşıyaka Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mersin Stadyumu - Mersin

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Karşıyaka Maçının Hakemleri
Talha Öztürk(hakem), Hasan Cebeci(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Taha Onat(dördüncü Hakem)

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜİçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 6. Gökcan Gelmen, 13. Ömer Önder, 4. Burak Bilgen, 19. Uğur Ayhan, 28. Özer Ozan Pekdemir, 34. Emre Tekin Pınar, 61. Tunahan Ergül, 70. Furkan Güneş, 77. Aslan Gök

Yedekler
99. Samet Diler, 5. Ayberk Kutluğ Tuncer, 7. Gülhan Özdemir, 22. Ekrem Aydemir, 39. Fatih Şerifoğlu, 52. Yılmaz Can Taşkıran, 62. Dersim Sahan Kaynak

Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 25. Caner Cengiz, 30. Ferdi Burgaz, 99. İlyas Kahraman

Yedekler
1. Efe Öcal, 6. Arif Cılak, 18. Özgür Güler, 19. Batuhan Kara, 20. Namık Barış Çelik, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin

Teknik Sorumlu
İbrahim Cezayir

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor28188258266232
2Esenler Erokspor28176553225731
3İçel İdmanyurdu Spor29149639225117
4Çarşambaspor281110737254312
5Çatalcaspor28111073126435
6Şile Yıldızspor2911993736421
7Isparta 32 Spor2811894133418
8Karşıyaka2810711313437-3
9Elazığ Karakoçan FK298129303336-3
10Erbaaspor2810513253135-6
11Osmaniyespor FK28107112929370
12Altındağspor2881010242934-5
13Batman Petrolspor287129202633-6
14Cizrespor2861012255028-25
15Arhavispor286913203527-15
16Gölcükspor287417203625-16
17Yalovaspor293818235017-27

Fikstür

04.04.2021Erokspor Yalovaspor
08.04.2021Şile Yıldızspor2-4Somaspor
08.04.2021Altındağspor0-2Çarşambaspor
08.04.2021Erbaaspor1-0Çatalcaspor
08.04.2021Esenler Erokspor4-0Yalovaspor
08.04.2021Isparta 32 Spor1-2Cizrespor
08.04.2021Gölcükspor2-4Elazığ Belediyespor
08.04.2021İçel İdmanyurdu Spor2-0Karşıyaka
08.04.2021Osmaniyespor FK0-0Arhavispor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu  

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