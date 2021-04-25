2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Şile Yıldızspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Şile Yıldızspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Şile Yıldızspor maçının skoru ne oldu? İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Şile Yıldızspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Şile Yıldızspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Mersin Stadyumu - Mersin



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Şile Yıldızspor Maçının Hakemleri

Ahmet Turan Timuroğlu(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Burak Sami Şad(2. Yardımcı Hakem), Osman Yener(dördüncü Hakem)

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11

33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 6. Gökcan Gelmen, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 77. Aslan Gök, 13. Ömer Önder, 61. Tunahan Ergül, 52. Yılmaz Can Taşkıran, 19. Uğur Ayhan, 28. Özer Ozan Pekdemir, 34. Emre Tekin Pınar



Yedekler

99. Samet Diler, 4. Burak Bilgen, 22. Ekrem Aydemir, 26. İsmail Oykun, 8. Emrullah Yıldırım, 7. Gülhan Özdemir, 70. Furkan Güneş



Teknik Sorumlu

Cüneyt Tiryaki



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Şile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11

98. Ömer Özleyen, 3. Lütfi Efe Özreisoğlu, 4. Arda Can, 6. Fikret Sevilgen, 22. Onur Topal, 23. Cebrail Serçek, 25. Emre Karadağ, 26. Ali Emre Erhal, 67. Cömert Kandemir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 99. Ahmet Hasan İmer



Yedekler

12. Harun Bayrakçı, 8. Kerem Yıldırım, 14. Berke Tulpar, 18. Ebubekir Sıddık Gedik



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 31 20 9 2 63 27 69 36 2 Esenler Erokspor 31 19 7 5 58 24 64 34 3 İçel İdmanyurdu Spor 31 14 10 7 40 25 52 15 4 Çatalcaspor 31 13 10 8 34 29 49 5 5 Isparta 32 Spor 31 13 8 10 46 34 47 12 6 Çarşambaspor 31 11 11 9 37 28 44 9 7 Şile Yıldızspor 32 11 10 11 38 39 43 -1 8 Karşıyaka 31 12 7 12 35 38 43 -3 9 Altındağspor 31 10 10 11 29 32 40 -3 10 Batman Petrolspor 31 9 12 10 23 27 39 -4 11 Erbaaspor 31 11 6 14 28 34 39 -6 12 Osmaniyespor FK 31 11 8 12 32 31 41 1 13 Elazığ Karakoçan FK 31 8 14 9 35 38 38 -3 14 Cizrespor 31 6 13 12 30 55 31 -25 15 Arhavispor 31 6 9 16 21 44 27 -23 16 Gölcükspor 31 7 5 19 22 40 26 -18 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

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