2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Şile Yıldızspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Şile Yıldızspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Şile Yıldızspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Şile Yıldızspor maçının skoru ne oldu?
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İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Şile Yıldızspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mersin Stadyumu - Mersin
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Şile Yıldızspor Maçının Hakemleri
Ahmet Turan Timuroğlu(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Burak Sami Şad(2. Yardımcı Hakem), Osman Yener(dördüncü Hakem)
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 6. Gökcan Gelmen, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 77. Aslan Gök, 13. Ömer Önder, 61. Tunahan Ergül, 52. Yılmaz Can Taşkıran, 19. Uğur Ayhan, 28. Özer Ozan Pekdemir, 34. Emre Tekin Pınar
Yedekler
99. Samet Diler, 4. Burak Bilgen, 22. Ekrem Aydemir, 26. İsmail Oykun, 8. Emrullah Yıldırım, 7. Gülhan Özdemir, 70. Furkan Güneş
Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Şile Yıldızspor İlk 11
98. Ömer Özleyen, 3. Lütfi Efe Özreisoğlu, 4. Arda Can, 6. Fikret Sevilgen, 22. Onur Topal, 23. Cebrail Serçek, 25. Emre Karadağ, 26. Ali Emre Erhal, 67. Cömert Kandemir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 99. Ahmet Hasan İmer
Yedekler
12. Harun Bayrakçı, 8. Kerem Yıldırım, 14. Berke Tulpar, 18. Ebubekir Sıddık Gedik
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|31
|20
|9
|2
|63
|27
|69
|36
|2
|Esenler Erokspor
|31
|19
|7
|5
|58
|24
|64
|34
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|31
|14
|10
|7
|40
|25
|52
|15
|4
|Çatalcaspor
|31
|13
|10
|8
|34
|29
|49
|5
|5
|Isparta 32 Spor
|31
|13
|8
|10
|46
|34
|47
|12
|6
|Çarşambaspor
|31
|11
|11
|9
|37
|28
|44
|9
|7
|Şile Yıldızspor
|32
|11
|10
|11
|38
|39
|43
|-1
|8
|Karşıyaka
|31
|12
|7
|12
|35
|38
|43
|-3
|9
|Altındağspor
|31
|10
|10
|11
|29
|32
|40
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|31
|9
|12
|10
|23
|27
|39
|-4
|11
|Erbaaspor
|31
|11
|6
|14
|28
|34
|39
|-6
|12
|Osmaniyespor FK
|31
|11
|8
|12
|32
|31
|41
|1
|13
|Elazığ Karakoçan FK
|31
|8
|14
|9
|35
|38
|38
|-3
|14
|Cizrespor
|31
|6
|13
|12
|30
|55
|31
|-25
|15
|Arhavispor
|31
|6
|9
|16
|21
|44
|27
|-23
|16
|Gölcükspor
|31
|7
|5
|19
|22
|40
|26
|-18
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|25.04.2021
|Somaspor
|3-0
|Erbaaspor
|25.04.2021
|Karşıyaka
|1-0
|Osmaniyespor FK
|25.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-1
|Şile Yıldızspor
|25.04.2021
|Çatalcaspor
|1-0
|Gölcükspor
|25.04.2021
|Cizrespor
|4-4
|Elazığ Belediyespor
|25.04.2021
|Batman Petrolspor
|0-1
|Altındağspor
|25.04.2021
|Çarşambaspor
|0-1
|Isparta 32 Spor
|25.04.2021
|Arhavispor
|1-2
|Esenler Erokspor