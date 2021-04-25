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2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Şile Yıldızspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Şile Yıldızspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Şile Yıldızspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Şile Yıldızspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  33. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Şile Yıldızspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Şile Yıldızspor maçının skoru ne oldu?

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Şile Yıldızspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Şile Yıldızspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mersin Stadyumu - Mersin

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Şile Yıldızspor Maçının Hakemleri
Ahmet Turan Timuroğlu(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Burak Sami Şad(2. Yardımcı Hakem), Osman Yener(dördüncü Hakem)

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜİçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 6. Gökcan Gelmen, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 77. Aslan Gök, 13. Ömer Önder, 61. Tunahan Ergül, 52. Yılmaz Can Taşkıran, 19. Uğur Ayhan, 28. Özer Ozan Pekdemir, 34. Emre Tekin Pınar

Yedekler
99. Samet Diler, 4. Burak Bilgen, 22. Ekrem Aydemir, 26. İsmail Oykun, 8. Emrullah Yıldırım, 7. Gülhan Özdemir, 70. Furkan Güneş

Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ŞİLE YILDIZSPORŞile Yıldızspor

Şile Yıldızspor İlk 11
98. Ömer Özleyen, 3. Lütfi Efe Özreisoğlu, 4. Arda Can, 6. Fikret Sevilgen, 22. Onur Topal, 23. Cebrail Serçek, 25. Emre Karadağ, 26. Ali Emre Erhal, 67. Cömert Kandemir, 80. Tahsin Hacımustafaoğlu, 99. Ahmet Hasan İmer

Yedekler
12. Harun Bayrakçı, 8. Kerem Yıldırım, 14. Berke Tulpar, 18. Ebubekir Sıddık Gedik

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor31209263276936
2Esenler Erokspor31197558246434
3İçel İdmanyurdu Spor311410740255215
4Çatalcaspor31131083429495
5Isparta 32 Spor311381046344712
6Çarşambaspor31111193728449
7Şile Yıldızspor32111011383943-1
8Karşıyaka3112712353843-3
9Altındağspor31101011293240-3
10Batman Petrolspor3191210232739-4
11Erbaaspor3111614283439-6
12Osmaniyespor FK31118123231411
13Elazığ Karakoçan FK318149353838-3
14Cizrespor3161312305531-25
15Arhavispor316916214427-23
16Gölcükspor317519224026-18
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

25.04.2021Somaspor3-0Erbaaspor
25.04.2021Karşıyaka1-0Osmaniyespor FK
25.04.2021İçel İdmanyurdu Spor1-1Şile Yıldızspor
25.04.2021Çatalcaspor1-0Gölcükspor
25.04.2021Cizrespor4-4Elazığ Belediyespor
25.04.2021Batman Petrolspor0-1Altındağspor
25.04.2021Çarşambaspor0-1Isparta 32 Spor
25.04.2021Arhavispor1-2Esenler Erokspor
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