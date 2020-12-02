2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Somaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Somaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Somaspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Somaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mersin Stadyumu - Mersin stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Somaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Mersin Stadyumu - Mersin



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Somaspor Maçının Hakemleri

Erdem Mertoğlu(hakem), Ahmetcan Akkoyun(1. Yardımcı Hakem), Coşkun Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Cantürk Kılıç(dördüncü Hakem)

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11

33. Sertaç Güzel, 5. Ayberk Kutluğ Tuncer, 4. Burak Bilgen, 6. Gökcan Gelmen, 77. Aslan Gök, 25. Sabahattin Genç, 19. Uğur Ayhan, 61. Tunahan Ergül, 28. Özer Ozan Pekdemir, 17. Fazlı Ayan, 9. Hakkı Tosun



Yedekler

99. Samet Diler, 13. Ömer Önder, 7. Gülhan Özdemir, 29. Egemen Baysal, 26. İsmail Oykun, 10. Yaşar Çetin, 23. İsmail Köse



Teknik Sorumlu

İbrahim Baş

Somaspor

Somaspor İlk 11

13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 14. Onur Ulaş, 17. Abdulkadir Çelik, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 45. Ali Akkuş, 49. Yasin Yıldız



Yedekler

1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 19. Eren Yeşil, 24. Abdullah Kasap, 25. Mustafa Şengül, 41. Burak Balaban, 77. Kadir Karış



Teknik Sorumlu

Burhanettin Basatemür

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İçel İdmanyurdu Spor 12 7 4 1 17 3 25 14 2 Somaspor 11 7 3 1 17 6 24 11 3 Çatalcaspor 11 7 3 1 18 9 24 9 4 Karşıyaka 11 6 4 1 15 7 22 8 5 Çarşambaspor 11 6 3 2 16 7 21 9 6 Esenler Erokspor 10 6 1 3 13 7 19 6 7 Şile Yıldızspor 12 5 4 3 15 13 19 2 8 Isparta 32 Spor 10 4 3 3 15 11 15 4 9 Batman Petrolspor 11 4 3 4 10 11 15 -1 10 Altındağspor 10 4 2 4 7 8 14 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 12 3 4 5 10 13 13 -3 12 Erbaaspor 11 3 1 7 5 12 10 -7 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 10 3 1 6 9 13 10 -4 15 Cizrespor 11 1 3 7 6 22 6 -16 16 Yalovaspor 10 1 2 7 8 19 5 -11 17 Arhavispor 10 1 1 8 5 18 4 -13

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