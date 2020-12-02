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2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Somaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Somaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Somaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Somaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  12. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Somaspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Somaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mersin Stadyumu - Mersin stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Somaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mersin Stadyumu - Mersin

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Somaspor Maçının Hakemleri
Erdem Mertoğlu(hakem), Ahmetcan Akkoyun(1. Yardımcı Hakem), Coşkun Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Cantürk Kılıç(dördüncü Hakem)

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜİçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 5. Ayberk Kutluğ Tuncer, 4. Burak Bilgen, 6. Gökcan Gelmen, 77. Aslan Gök, 25. Sabahattin Genç, 19. Uğur Ayhan, 61. Tunahan Ergül, 28. Özer Ozan Pekdemir, 17. Fazlı Ayan, 9. Hakkı Tosun

Yedekler
99. Samet Diler, 13. Ömer Önder, 7. Gülhan Özdemir, 29. Egemen Baysal, 26. İsmail Oykun, 10. Yaşar Çetin, 23. İsmail Köse

Teknik Sorumlu
İbrahim Baş

SOMASPORSomaspor

Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 14. Onur Ulaş, 17. Abdulkadir Çelik, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 45. Ali Akkuş, 49. Yasin Yıldız

Yedekler
1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 19. Eren Yeşil, 24. Abdullah Kasap, 25. Mustafa Şengül, 41. Burak Balaban, 77. Kadir Karış

Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İçel İdmanyurdu Spor127411732514
2Somaspor117311762411
3Çatalcaspor11731189249
4Karşıyaka11641157228
5Çarşambaspor11632167219
6Esenler Erokspor10613137196
7Şile Yıldızspor125431513192
8Isparta 32 Spor104331511154
9Batman Petrolspor11434101115-1
10Altındağspor104247814-1
11Elazığ Karakoçan FK12345101313-3
12Erbaaspor1131751210-7
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK1031691310-4
15Cizrespor111376226-16
16Yalovaspor101278195-11
17Arhavispor101185184-13

Fikstür

22.11.2020Erokspor Elazığ Karakoçan FK
02.12.2020Esenler Erokspor1-0Elazığ Belediyespor
02.12.2020Isparta 32 Spor1-2Yalovaspor
02.12.2020Altındağspor1-0Arhavispor
02.12.2020Erbaaspor0-1Cizrespor
02.12.2020Batman Petrolspor0-0Karşıyaka
02.12.2020Şile Yıldızspor0-1Çarşambaspor
02.12.2020Osmaniyespor FK1-2Çatalcaspor
02.12.2020İçel İdmanyurdu Spor1-0Somaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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