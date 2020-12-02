2020-2021 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Somaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Somaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü, Somaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ve Somaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü sahasında Somaspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Mersin Stadyumu - Mersin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Somaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mersin Stadyumu - Mersin stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Somaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mersin Stadyumu - Mersin
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Somaspor Maçının Hakemleri
Erdem Mertoğlu(hakem), Ahmetcan Akkoyun(1. Yardımcı Hakem), Coşkun Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Cantürk Kılıç(dördüncü Hakem)
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
33. Sertaç Güzel, 5. Ayberk Kutluğ Tuncer, 4. Burak Bilgen, 6. Gökcan Gelmen, 77. Aslan Gök, 25. Sabahattin Genç, 19. Uğur Ayhan, 61. Tunahan Ergül, 28. Özer Ozan Pekdemir, 17. Fazlı Ayan, 9. Hakkı Tosun
Yedekler
99. Samet Diler, 13. Ömer Önder, 7. Gülhan Özdemir, 29. Egemen Baysal, 26. İsmail Oykun, 10. Yaşar Çetin, 23. İsmail Köse
Teknik Sorumlu
İbrahim Baş
Somaspor İlk 11
13. Muharrem Tunay Meral, 4. Melih Şencan, 5. Oğuzhan Yıldırım, 7. Uğur Can, 9. Muhammed Öztürk, 14. Onur Ulaş, 17. Abdulkadir Çelik, 27. Enes Bayır, 28. Özcan Aydın, 45. Ali Akkuş, 49. Yasin Yıldız
Yedekler
1. Yusuf Aklan, 3. Erkul Küçük, 19. Eren Yeşil, 24. Abdullah Kasap, 25. Mustafa Şengül, 41. Burak Balaban, 77. Kadir Karış
Teknik Sorumlu
Burhanettin Basatemür
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İçel İdmanyurdu Spor
|12
|7
|4
|1
|17
|3
|25
|14
|2
|Somaspor
|11
|7
|3
|1
|17
|6
|24
|11
|3
|Çatalcaspor
|11
|7
|3
|1
|18
|9
|24
|9
|4
|Karşıyaka
|11
|6
|4
|1
|15
|7
|22
|8
|5
|Çarşambaspor
|11
|6
|3
|2
|16
|7
|21
|9
|6
|Esenler Erokspor
|10
|6
|1
|3
|13
|7
|19
|6
|7
|Şile Yıldızspor
|12
|5
|4
|3
|15
|13
|19
|2
|8
|Isparta 32 Spor
|10
|4
|3
|3
|15
|11
|15
|4
|9
|Batman Petrolspor
|11
|4
|3
|4
|10
|11
|15
|-1
|10
|Altındağspor
|10
|4
|2
|4
|7
|8
|14
|-1
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|12
|3
|4
|5
|10
|13
|13
|-3
|12
|Erbaaspor
|11
|3
|1
|7
|5
|12
|10
|-7
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|10
|3
|1
|6
|9
|13
|10
|-4
|15
|Cizrespor
|11
|1
|3
|7
|6
|22
|6
|-16
|16
|Yalovaspor
|10
|1
|2
|7
|8
|19
|5
|-11
|17
|Arhavispor
|10
|1
|1
|8
|5
|18
|4
|-13
Fikstür
|22.11.2020
|Erokspor
|Elazığ Karakoçan FK
|02.12.2020
|Esenler Erokspor
|1-0
|Elazığ Belediyespor
|02.12.2020
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Yalovaspor
|02.12.2020
|Altındağspor
|1-0
|Arhavispor
|02.12.2020
|Erbaaspor
|0-1
|Cizrespor
|02.12.2020
|Batman Petrolspor
|0-0
|Karşıyaka
|02.12.2020
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Çarşambaspor
|02.12.2020
|Osmaniyespor FK
|1-2
|Çatalcaspor
|02.12.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-0
|Somaspor